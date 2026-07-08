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Актьорът от "Ол Инклузив" Явор Борисов стана баща за пръв път

Актьорът от "Ол Инклузив" Явор Борисов стана баща за пръв път

8 Юли, 2026 15:31 478 4

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Явор Борисов е горд татко на момченце

Актьорът от "Ол Инклузив" Явор Борисов стана баща за пръв път - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът от трупата на Сатиричния театър "Алеко Константинов" Явор Борисов стана баща за първи път.

Щастливата новина споделиха неговите колеги от театъра, които го поздравиха сърдечно за появата на бял свят на малката принцеса, която носи прекрасното и символично име Мина, съобщават от театъра.

"Имаме изключително вълнуваща новина – в семейството на нашия скъп колега и приятел се роди малката Мина. Няма по-вълнуваща роля от тази да бъдеш родител. И няма по-голямо щастие от това! Добре дошла, Мина! Пожелаваме ти да растеш здрава, обичана и безкрайно щастлива!", написаха в страницата на Сатирата от екипа.

Колегите на актьора, познат и от комедийния сериал "Ол Инклузив", пожелаха на Явор и Лора да се наслаждава на всеки миг от невероятното пътешествие, наречено родителство. Десетки честитки и пожелания заваляха от почитателите на актьора и гостите на Сатиричния театър в коментарите.


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  • 1 Да отбележа само

    3 4 Отговор
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    15:35 08.07.2026

  • 2 Голям праз

    2 1 Отговор
    Да е жива и здрава малката Мина!

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  • 3 Като го гледам

    2 4 Отговор
    то му е време дядо да става

    15:38 08.07.2026

  • 4 Анонимен

    0 1 Отговор
    Оправете си подзаглавието.

    15:48 08.07.2026