Дуейн Джонсън-Скалата се появи с трите си дъщери на премиерата на "Смелата Ваяна" (ВИДЕО)

Дуейн Джонсън-Скалата бе придружен от трите си дъщери на световната премиера на игралната версия на „Смелата Ваяна“, която се състоя в Hollywood Bowl в Лос Анджелис. 54-годишният актьор, който отново влиза в ролята на полубога Мауи, позира на синия килим със семейството си и с характерната за героя си голяма кука Манаякалани.

До него бяха по-малките му дъщери Джасмин, 10 г., и Тиана, 8 г., облечени в сини рокли с флорални мотиви и цветя хибискус в косите. Джонсън се появи в бяло облекло с традиционен венец маиле. На събитието присъства и съпругата му Лорън Хашиан, с която актьорът ще отбележи седмата си годишнина от сватбата на 18 август.

На премиерата беше и най-голямата му дъщеря Симон, известна в кеч средите като Ава Рейн. Тя е от брака му с Дани Гарсия, който приключи през 2008 г. Двамата запазиха добри отношения и продължиха да работят заедно като продуценти. Сред гостите от семейството на Джонсън бяха още майка му Ата, както и настоящият съпруг на Гарсия, Дейв Риенци.

По-късно Скалата се появи на сцената в традиционно полинезийско облекло и участва в музикално-танцов номер заедно с екранната си партньорка Катрин Лагаая, която изпълнява ролята на Моана. В изпълнението се включиха и най-малките му дъщери, които вече имаха гласови участия в „Смелата Ваяна 2“.

Игралната версия на „Смелата Ваяна“, режисирана от Томас Кейл, излиза по кината в САЩ и Великобритания този петък по повод десетата годишнина на франчайза. Очакванията са филмът да реализира силен старт в боксофиса, след като „Смелата Ваяна 2“ събра над 1 млрд. долара през 2024 г., а оригиналната анимация от 2016 г. спечели 687,2 млн. долара в световен мащаб.

На премиерата присъстваха още Лин-Мануел Миранда, който стои зад музиката на оригиналния филм, Аулии Кравальо, дала гласа си на Моана в анимацията от 2016 г., както и актьорите Джон Туи, Франки Адамс, Ема Пуахи-Шапазян, Амая Масоли и Рена Оуен.

Паралелно с промоцията на „Смелата Ваяна“ Дуейн Джонсън подготвя няколко нови проекта. Variety съобщи, че той ще продуцира и ще участва в екшън драмата „Free Byrd“ на режисьора Грег Кведар, в която ще играе каскадьор на мотоциклети, криещ диагноза деменция. Проектът ще бъде продуциран и от Бен Афлек и Мат Деймън.