Том Холанд повърна по време на интервю заради люти пилешки крилца (ВИДЕО)

Британският актьор Том Холанд не издържа на лютите пилешки крилца в предаването „Hot Ones“ и повърна по време на снимките. Водещият Шон Евънс заяви, че това вероятно е първият подобен случай, заснет директно на снимачната площадка на популярното онлайн шоу.

30-годишният Том Холанд участва в епизода заедно с американския актьор Джон Бърнтал. Двамата представиха новия филм „Spider-Man: Brand New Day“, в който Холанд отново изпълнява ролята на Питър Паркър, а Бърнтал се завръща като Франк Касъл, известен като Наказателя.

След като му прилоша, Том Холанд запази чувството си за хумор и позволи кадрите да бъдат използвани.

„Можете да го покажете. Нищо не попадна върху дрехите ми“, пошегува се актьорът, докато останалите участници и снимачният екип се смееха.

Джон Бърнтал попита дали друг гост на „Hot Ones“ е повръщал по време на снимки, а водещият Шон Евънс отговори, че това може да е първият случай в историята на предаването. „Обичам да бъда първи“, отвърна Том Холанд.

„Hot Ones“, продукция на First We Feast, съчетава интервю със знаменитости и серия от пилешки крилца с постепенно увеличаваща се лютивина. Сред предишните участници са певицата Ариана Гранде и актрисите Дженифър Лорънс и Емили Блънт.

„Spider-Man: Brand New Day“ трябва да излезе по кината на 31 юли 2026 г. Филмът продължава историята след „Spider-Man: No Way Home“, в края на който светът забрави самоличността на Питър Паркър. Новата продукция е сред най-очакваните холивудски премиери на лятото.

Появата на Джон Бърнтал в „Hot Ones“ е свързана и със завръщането му към образа на Наказателя. Американският актьор вече е играл персонажа в сериалите „Daredevil“ и „The Punisher“.

Този сезон е особено силен за британския актьор, понеже той участва и в „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан, който излезе по кината на 16 юли 2026 г. Епосът с Мат Деймън, Ан Хатауей и Зендая събра около 264 млн. долара в световния боксофис през премиерния си уикенд.

Така актьорът има две водещи продукции в рамките на един месец. Докато „Одисея“ вече отчита силен международен старт, „Spider-Man: Brand New Day“ се очаква да бъде сред основните претенденти за най-касов филм на 2026 г.