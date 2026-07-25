Том Холанд повърна по време на интервю заради люти пилешки крилца (ВИДЕО)

Британският актьор Том Холанд не издържа на лютите пилешки крилца в предаването „Hot Ones“ и повърна по време на снимките. Водещият Шон Евънс заяви, че това вероятно е първият подобен случай, заснет директно на снимачната площадка на популярното онлайн шоу.
30-годишният Том Холанд участва в епизода заедно с американския актьор Джон Бърнтал. Двамата представиха новия филм „Spider-Man: Brand New Day“, в който Холанд отново изпълнява ролята на Питър Паркър, а Бърнтал се завръща като Франк Касъл, известен като Наказателя.
След като му прилоша, Том Холанд запази чувството си за хумор и позволи кадрите да бъдат използвани.
„Можете да го покажете. Нищо не попадна върху дрехите ми“, пошегува се актьорът, докато останалите участници и снимачният екип се смееха.
Джон Бърнтал попита дали друг гост на „Hot Ones“ е повръщал по време на снимки, а водещият Шон Евънс отговори, че това може да е първият случай в историята на предаването. „Обичам да бъда първи“, отвърна Том Холанд.
„Hot Ones“, продукция на First We Feast, съчетава интервю със знаменитости и серия от пилешки крилца с постепенно увеличаваща се лютивина. Сред предишните участници са певицата Ариана Гранде и актрисите Дженифър Лорънс и Емили Блънт.
„Spider-Man: Brand New Day“ трябва да излезе по кината на 31 юли 2026 г. Филмът продължава историята след „Spider-Man: No Way Home“, в края на който светът забрави самоличността на Питър Паркър. Новата продукция е сред най-очакваните холивудски премиери на лятото.
Появата на Джон Бърнтал в „Hot Ones“ е свързана и със завръщането му към образа на Наказателя. Американският актьор вече е играл персонажа в сериалите „Daredevil“ и „The Punisher“.
Този сезон е особено силен за британския актьор, понеже той участва и в „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан, който излезе по кината на 16 юли 2026 г. Епосът с Мат Деймън, Ан Хатауей и Зендая събра около 264 млн. долара в световния боксофис през премиерния си уикенд.
Така актьорът има две водещи продукции в рамките на един месец. Докато „Одисея“ вече отчита силен международен старт, „Spider-Man: Brand New Day“ се очаква да бъде сред основните претенденти за най-касов филм на 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
КЪВ Е ТОЯ И ЗА КВО НИ ЗАНИМАВАТЕ С НЕГО?
Коментиран от #2
12:36 25.07.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Мнение":Велик американец е,голем преател на България и фен на ПП-ДБ!🦍🥳🤣👍
12:37 25.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дали
12:46 25.07.2026
5 събче и ние повръщаме
ама кво да каем
Коментиран от #6
12:51 25.07.2026
6 Събина Андреева
До коментар #5 от "събче и ние повръщаме":Аз съм хитра,на снимката не личи колко съм дебела. 🐖
12:55 25.07.2026
7 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Между другото, сега в YouTube е пълно с пародии от поредица филмчета направени от ИИ, които осмиват новата американска версия на "Одисея" с чернокожите им актьори.
13:02 25.07.2026
8 Първо си помислих
13:10 25.07.2026
9 Евгени от Алфапласт
13:20 25.07.2026
10 Гост
Дъ ви измия с шланга ...!
13:48 25.07.2026