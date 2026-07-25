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Том Холанд повърна по време на интервю заради люти пилешки крилца (ВИДЕО)

Том Холанд повърна по време на интервю заради люти пилешки крилца (ВИДЕО)

25 Юли, 2026 12:34 695 10

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Актьорът стана първата знаменитост, реагирала по този начин по време на снимките на шоуто Hot Ones

Том Холанд повърна по време на интервю заради люти пилешки крилца (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският актьор Том Холанд не издържа на лютите пилешки крилца в предаването „Hot Ones“ и повърна по време на снимките. Водещият Шон Евънс заяви, че това вероятно е първият подобен случай, заснет директно на снимачната площадка на популярното онлайн шоу.

30-годишният Том Холанд участва в епизода заедно с американския актьор Джон Бърнтал. Двамата представиха новия филм „Spider-Man: Brand New Day“, в който Холанд отново изпълнява ролята на Питър Паркър, а Бърнтал се завръща като Франк Касъл, известен като Наказателя.

След като му прилоша, Том Холанд запази чувството си за хумор и позволи кадрите да бъдат използвани.

„Можете да го покажете. Нищо не попадна върху дрехите ми“, пошегува се актьорът, докато останалите участници и снимачният екип се смееха.

Джон Бърнтал попита дали друг гост на „Hot Ones“ е повръщал по време на снимки, а водещият Шон Евънс отговори, че това може да е първият случай в историята на предаването. „Обичам да бъда първи“, отвърна Том Холанд.

„Hot Ones“, продукция на First We Feast, съчетава интервю със знаменитости и серия от пилешки крилца с постепенно увеличаваща се лютивина. Сред предишните участници са певицата Ариана Гранде и актрисите Дженифър Лорънс и Емили Блънт.

„Spider-Man: Brand New Day“ трябва да излезе по кината на 31 юли 2026 г. Филмът продължава историята след „Spider-Man: No Way Home“, в края на който светът забрави самоличността на Питър Паркър. Новата продукция е сред най-очакваните холивудски премиери на лятото.

Появата на Джон Бърнтал в „Hot Ones“ е свързана и със завръщането му към образа на Наказателя. Американският актьор вече е играл персонажа в сериалите „Daredevil“ и „The Punisher“.

Този сезон е особено силен за британския актьор, понеже той участва и в „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан, който излезе по кината на 16 юли 2026 г. Епосът с Мат Деймън, Ан Хатауей и Зендая събра около 264 млн. долара в световния боксофис през премиерния си уикенд.

Така актьорът има две водещи продукции в рамките на един месец. Докато „Одисея“ вече отчита силен международен старт, „Spider-Man: Brand New Day“ се очаква да бъде сред основните претенденти за най-касов филм на 2026 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    11 0 Отговор
    ЗА КОЙ ПИШЕТЕ?!
    КЪВ Е ТОЯ И ЗА КВО НИ ЗАНИМАВАТЕ С НЕГО?

    Коментиран от #2

    12:36 25.07.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Велик американец е,голем преател на България и фен на ПП-ДБ!🦍🥳🤣👍

    12:37 25.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дали

    3 0 Отговор
    наистина е от люти пилешки крилца, или....?

    12:46 25.07.2026

  • 5 събче и ние повръщаме

    9 0 Отговор
    от глупавите ти пълнежи за малоумни
    ама кво да каем

    Коментиран от #6

    12:51 25.07.2026

  • 6 Събина Андреева

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "събче и ние повръщаме":

    Аз съм хитра,на снимката не личи колко съм дебела. 🐖

    12:55 25.07.2026

  • 7 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    7 0 Отговор
    Ами, после да дайте как се облекчава с тоалетната в реално време по голяма нужда за да направите "шоуто" по-гледаемо.
    Между другото, сега в YouTube е пълно с пародии от поредица филмчета направени от ИИ, които осмиват новата американска версия на "Одисея" с чернокожите им актьори.

    13:02 25.07.2026

  • 8 Първо си помислих

    5 0 Отговор
    Че е повърнал, като изгледал Одисеята, в която участва

    13:10 25.07.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Пишете после и за в кенефа, като е ходил. Но с подробности! Изгаряме от нетърпение!!!

    13:20 25.07.2026

  • 10 Гост

    0 0 Отговор
    Ай кэт са наере ми се обадете!
    Дъ ви измия с шланга ...!

    13:48 25.07.2026