Том Холанд се оплака, че Ерлинг Холанд не отговорил на съобщението му да го изведе на вечеря (ВИДЕО)

Том Холанд разказа, че футболистът Ерлинг Холанд, който стана абсолютна сензация на Световното първенство по футбол, не е отговорил на негово лично съобщение с предложение да се срещнат.

Актьорът коментира случая по време на участието си в предаването The Tonight Show Starring Jimmy Fallon в понеделник, 13 юли. По думите му преживяното е било своеобразно напомняне, че известността невинаги има значение.

Водещият Джими Фалън цитира публикация в социалната мрежа X, според която норвежкият нападател не знаел кой е Том Холанд и приел съобщението му за предложение от непознат човек. На въпрос дали действително е писал на футболиста, 30-годишният актьор потвърди информацията.

„Да, и това е точно онзи тип отрезвяващо преживяване, което е полезно за актьорите. Мислиш си: „Ще му пиша, ще го поканя на вечеря“, а не получаваш дори отговор или оправдание, че е зает“, заяви Том Холанд.

Актьорът, който е футболен запалянко, обясни, че видял нападателя на „Манчестър Сити“ по време на Гран при на Монако във Формула 1 в началото на юни. Двамата се намирали в различни ложи и Холанд решил да се свърже с него.

„Гледах състезанието на Люис Хамилтън и го видях в ложа срещу мен. Реших просто да опитам и да му изпратя съобщение“, разказа той.

Том Холанд добави с ирония, че не е очаквал впоследствие да обсъжда отказа по телевизията.

Фалън го попита дали все още би поканил футболиста на вечеря. Актьорът отговори, че това едва ли би се случило след мача между Англия и Норвегия от Световното първенство. Англия победи Норвегия с 2:1 на стадион в Маями в събота, 11 юли, и се класира за полуфиналите, докато норвежкият отбор отпадна от турнира.

Въпреки това Том Холанд подчерта, че няма негативно отношение към футболиста, и определи представянето му на първенството като изключително. „Той е истинска легенда“, заяви актьорът от „Спайдър-мен: Няма път към дома“.

След отпадането на Норвегия Ерлинг Холанд също заяви, че ще подкрепя Англия в следващия ѝ мач срещу Аржентина.

Футболистът обясни, че още като дете е имал фланелка на английския национален отбор, вероятно преди да получи екип на Норвегия, и допълни, че иска Англия да се представи добре.

В интервюто Том Холанд определи класирането на Англия за полуфиналите като значително постижение и намекна, че вярва във възможността отборът да спечели Световното първенство.

„Имам чувството, че нещо се случва. Понякога просто усещаш подобни неща, а аз имам такова усещане в момента“, заяви актьорът.