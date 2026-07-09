Емрах обясни на полицията защо е шофирал в пешеходната зона в Созопол, закани се да е за последно

Синът на фолк певеца Тони Стораро - Емрах Стораро е дал обяснения пред полицията в София, след като бе заснет да преминава с луксозен автомобил през пешеходната алея на парка в Стария град на Созопол.

При разпита в столицата той отново обяснил постъпката си с това, че не е имало маркировка и е мислил, че оттам е входът на дискотеката, към която се е запътил. Певецът ще бъде санкциониран с глоба за нарушението, а Общината в Созопол вече постави бетонни саксии и метални колчета, спиращи преминаването на автомобили през пешеходната зона, пише Шоу Блиц.

Певецът, за когото това не е първото провинение зад волана, ще бъде санкциониран с глоба за нарушението.

Инцидентът предизвика остра реакция от страна на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев, който изразил възмущението си от случилото се и от усещането за безнаказаност.

От Община Созопол вече поставиха бетонни саксии пред арката на входа на парка и монтираха метални преграждащи колчета, с които ще бъде спряно преминаването на автомобили през пешеходната зона.

Междувременно Емрах Стораро записа видео, в което гол до кръста проговори за случката в Созопол. Фолк певецът категорично обеща, че няма за четвърти път да прави нарушения с поршето си.

"Ден едно, откакто не съм по новините. От тук нататък обещавам, че ще реагирам по-зряло и по-внимателно към всяка ситуация, която е пред мен. Ще се пазя от грозни компании, които ме въвличат към това да не спазвам закона и ви обещавам, че четвърти път няма да има",

закани се Емрах, който изглежда особено жегнат от факта, че имената на баща му и брат му също са били замесени в скандала.

"Повече такива издънки от мен няма да видите", кълне се Емрах, а разкаянието му звучи в унисон с изявлението на баща му Тони Стораро, който преди ден обясни, че не иска да е отговорен за действията на сина си, който е пълнолетен мъж.