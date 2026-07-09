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Емрах обясни на полицията защо е шофирал в пешеходната зона в Созопол, закани се да е за последно

Емрах обясни на полицията защо е шофирал в пешеходната зона в Созопол, закани се да е за последно

9 Юли, 2026 12:01 970 25

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  • път-
  • нарушение-
  • созопол

Певецът се оправда с липсата на маркировка

Емрах обясни на полицията защо е шофирал в пешеходната зона в Созопол, закани се да е за последно - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Синът на фолк певеца Тони Стораро - Емрах Стораро е дал обяснения пред полицията в София, след като бе заснет да преминава с луксозен автомобил през пешеходната алея на парка в Стария град на Созопол.

При разпита в столицата той отново обяснил постъпката си с това, че не е имало маркировка и е мислил, че оттам е входът на дискотеката, към която се е запътил. Певецът ще бъде санкциониран с глоба за нарушението, а Общината в Созопол вече постави бетонни саксии и метални колчета, спиращи преминаването на автомобили през пешеходната зона, пише Шоу Блиц.

Певецът, за когото това не е първото провинение зад волана, ще бъде санкциониран с глоба за нарушението.

Инцидентът предизвика остра реакция от страна на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев, който изразил възмущението си от случилото се и от усещането за безнаказаност.

От Община Созопол вече поставиха бетонни саксии пред арката на входа на парка и монтираха метални преграждащи колчета, с които ще бъде спряно преминаването на автомобили през пешеходната зона.

Междувременно Емрах Стораро записа видео, в което гол до кръста проговори за случката в Созопол. Фолк певецът категорично обеща, че няма за четвърти път да прави нарушения с поршето си.

"Ден едно, откакто не съм по новините. От тук нататък обещавам, че ще реагирам по-зряло и по-внимателно към всяка ситуация, която е пред мен. Ще се пазя от грозни компании, които ме въвличат към това да не спазвам закона и ви обещавам, че четвърти път няма да има",
закани се Емрах, който изглежда особено жегнат от факта, че имената на баща му и брат му също са били замесени в скандала.

"Повече такива издънки от мен няма да видите", кълне се Емрах, а разкаянието му звучи в унисон с изявлението на баща му Тони Стораро, който преди ден обясни, че не иска да е отговорен за действията на сина си, който е пълнолетен мъж.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Не искам да ги виждам цялото котило

    Коментиран от #20

    12:03 09.07.2026

  • 2 Да бе да

    17 0 Отговор
    и да не го ровят пак ухае на ром.

    12:04 09.07.2026

  • 3 ЗВЕЗДОМАНИЯ

    7 0 Отговор
    Защото....СКОРО НЕ СА ГО ПОКАЗВАЛИ В НОВИНИТЕ!

    12:04 09.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Делю Хайдутин

    7 0 Отговор
    Сложиха кашпи на входа.И да иска няма да може да мине вече.

    Коментиран от #15

    12:05 09.07.2026

  • 6 Ромска интеграция

    11 0 Отговор
    Следващия път ще заквичи, вместо да пее.

    12:05 09.07.2026

  • 7 Тук

    12 0 Отговор
    Такива простотии само в България могат да се случват , защото има закони, но се прилагат йезуитски,
    особено за такива набедени"утайки" .... а те не спират да ни се подиграват !!!

    12:09 09.07.2026

  • 8 Тиква

    12 0 Отговор
    Неприятни личности, чалгарите ще останат чалгопримати.

    12:10 09.07.2026

  • 9 Абсурдни

    9 0 Отговор
    са много неща в ситуацията. Като се започне от това, че на територията не се мисли за превенция, а всичко е пост-фактум и се мине през човешката наглост и се стигне до безумни обяснения.
    Но това е ефект от 30г възпитание на демокрация, и мисленето че свобдата е свободия и в крайна сметка всичко опира до безотговорност на всякакво ниво.

    12:10 09.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Чичо Гошо

    4 0 Отговор
    Най ми харесва, че всеки от Тея Б..оклуци все нещо не видял все нещо нямало. Но ме успокоява, че обещава за трети път че повече няма да нарушава! Е повярвах му!

    12:16 09.07.2026

  • 15 Некой

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    Ако няма знаци забраняващи влизането и има път, не виждам кой и за какво може да го глоби.
    Общината не си е свършила работата и после едни големи приказки.
    Цялата държава е такава всичко е направено така, че определени хора да могат да правят каквото си искат.

    12:17 09.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ...закани се да е за последно...

    2 0 Отговор
    това като заплаха ли да го приемаме?

    12:21 09.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ъъъ

    2 0 Отговор
    Ахти наглия турчор...🤔

    Коментиран от #25

    12:22 09.07.2026

  • 20 ти още ли

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не си почнал с лечението? тежък случай си потърси лекар докато не е станало късно утре ще се помислиш за наполеон

    12:28 09.07.2026

  • 21 ха, ха

    5 0 Отговор
    Този бил ,,певец,,Татиния льохман не може да различи алея в парк и път за автомобили. И в танцувално риалити го пробутваха ами за нищо не става.Уж го сгодяваха за да миряса ама за годеницата нещо -мълчание.Да не е избягала както правят на Лоренцо Софлин годениците.Не занимавайте аудиторията с глупости.

    12:47 09.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами откъде да знае

    3 0 Отговор
    Човекът.....И след като няма забранителни знаци,откъде да знае човекът дали се минава или не,още повече,че и други минават оттам всекидневно.От града съм и знам.....Когато няма колчета и знаци,знсчи е позволено.....Особено ако някой не е местен откъде може да знае по дяволите.....Големите чростотии ф държавата ги коментирайте,а не глупостите

    12:55 09.07.2026

  • 24 Фикри

    0 0 Отговор
    Тоя "джентълмен", дали познава знаците и как ли си е изкарал курса за шофьор ?

    13:00 09.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.