Емрах обясни на полицията защо е шофирал в пешеходната зона в Созопол, закани се да е за последно

Синът на фолк певеца Тони Стораро - Емрах Стораро е дал обяснения пред полицията в София, след като бе заснет да преминава с луксозен автомобил през пешеходната алея на парка в Стария град на Созопол.
При разпита в столицата той отново обяснил постъпката си с това, че не е имало маркировка и е мислил, че оттам е входът на дискотеката, към която се е запътил. Певецът ще бъде санкциониран с глоба за нарушението, а Общината в Созопол вече постави бетонни саксии и метални колчета, спиращи преминаването на автомобили през пешеходната зона, пише Шоу Блиц.
Певецът, за когото това не е първото провинение зад волана, ще бъде санкциониран с глоба за нарушението.
Инцидентът предизвика остра реакция от страна на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев, който изразил възмущението си от случилото се и от усещането за безнаказаност.
От Община Созопол вече поставиха бетонни саксии пред арката на входа на парка и монтираха метални преграждащи колчета, с които ще бъде спряно преминаването на автомобили през пешеходната зона.
Междувременно Емрах Стораро записа видео, в което гол до кръста проговори за случката в Созопол. Фолк певецът категорично обеща, че няма за четвърти път да прави нарушения с поршето си.
"Ден едно, откакто не съм по новините. От тук нататък обещавам, че ще реагирам по-зряло и по-внимателно към всяка ситуация, която е пред мен. Ще се пазя от грозни компании, които ме въвличат към това да не спазвам закона и ви обещавам, че четвърти път няма да има",
закани се Емрах, който изглежда особено жегнат от факта, че имената на баща му и брат му също са били замесени в скандала.
"Повече такива издънки от мен няма да видите", кълне се Емрах, а разкаянието му звучи в унисон с изявлението на баща му Тони Стораро, който преди ден обясни, че не иска да е отговорен за действията на сина си, който е пълнолетен мъж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20
12:03 09.07.2026
2 Да бе да
12:04 09.07.2026
3 ЗВЕЗДОМАНИЯ
12:04 09.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Делю Хайдутин
Коментиран от #15
12:05 09.07.2026
6 Ромска интеграция
12:05 09.07.2026
7 Тук
особено за такива набедени"утайки" .... а те не спират да ни се подиграват !!!
12:09 09.07.2026
8 Тиква
12:10 09.07.2026
9 Абсурдни
Но това е ефект от 30г възпитание на демокрация, и мисленето че свобдата е свободия и в крайна сметка всичко опира до безотговорност на всякакво ниво.
12:10 09.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Чичо Гошо
12:16 09.07.2026
15 Некой
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":Ако няма знаци забраняващи влизането и има път, не виждам кой и за какво може да го глоби.
Общината не си е свършила работата и после едни големи приказки.
Цялата държава е такава всичко е направено така, че определени хора да могат да правят каквото си искат.
12:17 09.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ...закани се да е за последно...
12:21 09.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ъъъ
Коментиран от #25
12:22 09.07.2026
20 ти още ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не си почнал с лечението? тежък случай си потърси лекар докато не е станало късно утре ще се помислиш за наполеон
12:28 09.07.2026
21 ха, ха
12:47 09.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами откъде да знае
12:55 09.07.2026
24 Фикри
13:00 09.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.