Актрисата Анна Кошко се оплака от грозно нападение на улицата

Грозен и шокиращ момент помрачи деня на актрисата от Народния театър Анна Кошко, която се оказа в центъра на скандална ситуация малко след тренировка.
По думите ѝ случката се разиграла на излизане от фитнеса, когато млада жена внезапно проявила агресия към актрисата и я нападнала словесно. Напрежението бързо ескалирало, а ситуацията прераснала в крайно неочакван и унизителен жест. Анна Кошко останала шокирана, когато била „оплюта по лицето и дрехите“, което я оставило силно разтърсена от случилото се, пише Марица.
Актрисата не крие, че е била стъписана от агресията и липсата на провокация от нейна страна. Инцидентът предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, където мнозина изразиха възмущение от подобно поведение на публично място.
Настоящата партньорка на Деян Динков се опитала да запази спокойствие и да продължи напред, без да позволява подобни моменти да я сломят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмм
15:02 09.07.2026
2 Анна Кокошко
15:03 09.07.2026
3 абе,
15:06 09.07.2026
4 Анита щастливата жена
15:07 09.07.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #13
15:07 09.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кокошко
Коментиран от #14
15:09 09.07.2026
8 НАСКО
15:09 09.07.2026
9 Нaпсyвали я, нaплюли я и голям рев
15:10 09.07.2026
10 Пророк 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
Коментиран от #22
15:10 09.07.2026
11 Това кокошко
15:10 09.07.2026
12 Трол
15:13 09.07.2026
13 Цако Даков
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Нищо лично, но това маце е рускинче. От сибирския град Томск.
Коментиран от #15
15:13 09.07.2026
14 така е
До коментар #7 от "Кокошко":Че ако не беше се впила в него не само,че нямаше да види Народния театър ами и актьорстване изобщо.Неприятни са и двамата.
Коментиран от #16
15:15 09.07.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Цако Даков":Подкрепя Украйна.
15:18 09.07.2026
16 Кокошко
До коментар #14 от "така е":Благодарение на него се взела за новата Мерелин.
Минус - пиянства и побоуща в добавка
15:18 09.07.2026
17 Тиква
15:27 09.07.2026
18 Случва се
Допреди нколко години в нашия квартал от време навреме се появяваше подобна жена и ругаеше всеки, който мине покрай нея. Хората, които живеят в съседство, бяха свикнали с присъствието й и не й обръщаха внимание. Но други,които явно бяха само случайно преминаващи по нашите улици, се стряскаха.
15:28 09.07.2026
19 военен неможач
15:41 09.07.2026
20 Сийка
15:48 09.07.2026
21 Дзак
15:49 09.07.2026
22 пожелание
До коментар #10 от "Пророк 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":Да ти си подпали яхтата, а долу да те чакат акулите!🦈🦈🦈
Ще си отядат на свинско.🐖
15:51 09.07.2026
23 Евател
много Похот има в тях
Коментиран от #24
15:56 09.07.2026
24 Колега
До коментар #23 от "Евател":А ако имаш германки и полякини в списъка - направо отнемаха точки !
16:02 09.07.2026
25 Истината
16:04 09.07.2026
26 Донкича е с три кила патка
16:14 09.07.2026
27 Миндич
16:21 09.07.2026