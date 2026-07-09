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Актрисата Анна Кошко се оплака от грозно нападение на улицата

Актрисата Анна Кошко се оплака от грозно нападение на улицата

9 Юли, 2026 14:58 1 728 27

  • анна кошко-
  • нападение-
  • народен театър-
  • актриса

Артистката разказа, че е била оплюта от агресивна жена

Актрисата Анна Кошко се оплака от грозно нападение на улицата - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грозен и шокиращ момент помрачи деня на актрисата от Народния театър Анна Кошко, която се оказа в центъра на скандална ситуация малко след тренировка.

По думите ѝ случката се разиграла на излизане от фитнеса, когато млада жена внезапно проявила агресия към актрисата и я нападнала словесно. Напрежението бързо ескалирало, а ситуацията прераснала в крайно неочакван и унизителен жест. Анна Кошко останала шокирана, когато била „оплюта по лицето и дрехите“, което я оставило силно разтърсена от случилото се, пише Марица.

Актрисата не крие, че е била стъписана от агресията и липсата на провокация от нейна страна. Инцидентът предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, където мнозина изразиха възмущение от подобно поведение на публично място.

Настоящата партньорка на Деян Динков се опитала да запази спокойствие и да продължи напред, без да позволява подобни моменти да я сломят.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    7 3 Отговор
    Много е нефотогенична. Гледах видеото, в което разказваше за случая, и там изглеждаше по-добре.

    15:02 09.07.2026

  • 2 Анна Кокошко

    21 5 Отговор
    да си ходи в урк

    15:03 09.07.2026

  • 3 абе,

    16 1 Отговор
    Щом няма снимков материал всичко може да си измисля.

    15:06 09.07.2026

  • 4 Анита щастливата жена

    9 6 Отговор
    Две свирки на гладно сутрин на някой негър е прекрасен старт на деня 🤭🥳🤣

    15:07 09.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Тази украинка игра в пиеса за Буча.

    Коментиран от #13

    15:07 09.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кокошко

    17 0 Отговор
    Да си гледа дядо си дончо деянчо

    Коментиран от #14

    15:09 09.07.2026

  • 8 НАСКО

    4 2 Отговор
    Одобрявам!

    15:09 09.07.2026

  • 9 Нaпсyвали я, нaплюли я и голям рев

    18 0 Отговор
    А в Полша щяха да я бият и ...т.

    15:10 09.07.2026

  • 10 Пророк 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    2 6 Отговор
    Аз и прекрасната ми съпруга на Малдивите с яхта , Бети и Анита в панелката на 40 градуса с кренвирши и лютеница 🤣🥳🤣🥳🤣🥳

    Коментиран от #22

    15:10 09.07.2026

  • 11 Това кокошко

    10 2 Отговор
    от 404 ли е?

    15:10 09.07.2026

  • 12 Трол

    2 8 Отговор
    Руска агресия.

    15:13 09.07.2026

  • 13 Цако Даков

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Нищо лично, но това маце е рускинче. От сибирския град Томск.

    Коментиран от #15

    15:13 09.07.2026

  • 14 така е

    17 2 Отговор

    До коментар #7 от "Кокошко":

    Че ако не беше се впила в него не само,че нямаше да види Народния театър ами и актьорстване изобщо.Неприятни са и двамата.

    Коментиран от #16

    15:15 09.07.2026

  • 15 Последния Софиянец

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цако Даков":

    Подкрепя Украйна.

    15:18 09.07.2026

  • 16 Кокошко

    12 0 Отговор

    До коментар #14 от "така е":

    Благодарение на него се взела за новата Мерелин.
    Минус - пиянства и побоуща в добавка

    15:18 09.07.2026

  • 17 Тиква

    4 3 Отговор
    Окрахиените вън от България, паразити и наглеци.

    15:27 09.07.2026

  • 18 Случва се

    7 0 Отговор
    Има и психичноболни хора. Вероятно е попаднала на такава.
    Допреди нколко години в нашия квартал от време навреме се появяваше подобна жена и ругаеше всеки, който мине покрай нея. Хората, които живеят в съседство, бяха свикнали с присъствието й и не й обръщаха внимание. Но други,които явно бяха само случайно преминаващи по нашите улици, се стряскаха.

    15:28 09.07.2026

  • 19 военен неможач

    2 1 Отговор
    Не зная кой е Деян ДИнков. Но името на "актрисата" ми звучи руско-украинско. И някои по-нервни хора си мислят, че те са за бой. Защото се бият вече 4-5 години незаконно.

    15:41 09.07.2026

  • 20 Сийка

    3 0 Отговор
    Това вероятно е половината истина....

    15:48 09.07.2026

  • 21 Дзак

    3 0 Отговор
    Има много откачалки с мания за морални съдници!

    15:49 09.07.2026

  • 22 пожелание

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пророк 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":

    Да ти си подпали яхтата, а долу да те чакат акулите!🦈🦈🦈
    Ще си отядат на свинско.🐖

    15:51 09.07.2026

  • 23 Евател

    0 1 Отговор
    до 1989 г.на нас Гларусите не ни даваха Точки ако си изпитал Удоволствие с жени от СССР

    много Похот има в тях

    Коментиран от #24

    15:56 09.07.2026

  • 24 Колега

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Евател":

    А ако имаш германки и полякини в списъка - направо отнемаха точки !

    16:02 09.07.2026

  • 25 Истината

    3 0 Отговор
    Нежна и красива . Рускиня .

    16:04 09.07.2026

  • 26 Донкича е с три кила патка

    0 0 Отговор
    ТАЯ УКРА ША Е ПОВРЕДЕНА КЪТУ Я ОСТАЯТ....

    16:14 09.07.2026

  • 27 Миндич

    0 1 Отговор
    Чимадан,вокзал,Киев....и от там на фронта.С нея да вземе и цялата неолиберална сбирщина от евроатлантици.

    16:21 09.07.2026