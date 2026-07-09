Емили Ратайковски написа еротична книга за сексуалния си живот след развода

Емили Ратайковски е продала правата за новата си книга „MOTHER F*CKER“ на Penguin Press, съобщава Page Six Hollywood. Проектът е базиран на нейното широко коментирано есе за New York Magazine, в което моделът и авторка разказва за живота си след края на брака си.

Според източници на изданието книгата, която ще съдържа пикантни подробности за живота ѝ след развода, е предизвикала силен интерес сред издателите и е била продадена след наддаване между 12 компании. Сделката е за седемцифрена сума. Това ще бъде втората книга на Ратайковски след „My Body“, публикувана през 2021 г.

Есето ѝ за The Cut носеше заглавието „MOTHER F*CKER“ и беше представено като личен разказ за периода, в който Ратайковски става самотна майка и започва активно да излиза на срещи. В текста тя пише, че се е опитвала да разбере каква жена иска да бъде след раздялата си с продуцента Себастиан Беър-Маклард през 2022 г.

35-годишната Ратайковски не посочва конкретни имена в есето, но бъдещата книга вероятно ще предизвика нови спекулации. След раздялата си моделът беше свързвана в медиите с известни мъже, сред които Брад Пит, Пийт Дейвидсън, Ерик Андре, Хари Стайлс и Shaboozey. Тя беше забелязвана и в компанията на Остин Бътлър.

В публикация в Instagram пред близо 28 млн. последователи Ратайковски описа есето като разказ за властта, мъжете, секса и преди всичко за самата нея. След силния онлайн отзвук текстът бързо доведе до издателски интерес и до разработването му като мемоарна книга.

В есето Емили пише, че след края на брака си е преминала през период на интензивни срещи. Тя описва това като опит да изгради нова представа за себе си след връзка, която по думите ѝ е била лишена от интимност в последния си етап.

Моделът разказва за поредица от срещи с различни мъже, без да разкрива самоличността им. Сред описаните образи са „по-възрастен милениал“, „веган графити артист“, „готвач“, „испанец от поколението Z“, „син на милиардер със спорни политически възгледи“, няколко италианци и няколко диджеи.

Емили Ратайковски отбелязва, че преди раздялата си никога не е имала връзка за една нощ и не е спала с човек в деня, в който го е срещнала. По думите ѝ дотогава интимният ѝ опит е бил свързан предимно с дългосрочни партньори.

Новата книга се очаква да продължи посоката на „My Body“, в която Ратайковски разгледа теми като публичния образ, сексуализацията, контрола върху женското тяло и личната автономия. „MOTHER F*CKER“ вероятно ще постави акцент върху майчинството, развода, желанието и пренареждането на личната идентичност след публична раздяла.