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Зоологът и вокал на Bad Religion Грег Графин ще посети Националния природонаучен музей при БАН

Зоологът и вокал на Bad Religion Грег Графин ще посети Националния природонаучен музей при БАН

9 Юли, 2026 15:58 540 2

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Това ще се случи в рамките на първото посещение на групата в България за рок фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley

Зоологът и вокал на Bad Religion Грег Графин ще посети Националния природонаучен музей при БАН - 1
Снимки: Midalidare Rock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Калифорнийците от Bad Religion идват за първи път в България, за да се включат в шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. Фестивалът в долината на виното ще се проведе от 10 до 12 юли 2026-а година. Другите хедлайнери са Powerwolf и Helloween.

Любопитно е, че вокалът и съосновател на Bad Religion, Грег Графин има и докторска степен по зоология от Корнелския университет и води курсове по естествени науки в университета.

Зоологът и вокал на Bad Religion Грег Графин ще посети Националния природонаучен музей при БАН

Именно поради тази причина от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките отправиха покана към Графин, за официално посещение.

„Особено ни вдъхновява Вашата научна дейност в областта на еволюционната биология, както и приносът Ви към свързването на науката с по-широкия обществен дебат. За нас ще бъде чест да Ви посрещнем в качеството ви на учен“, пише доц. Тихомир Стефанов, заместник-директор на музея, в официалното си писмо към него.

Грег Графин е приел поканата и преди да се срещне за първи път с българските си фенове, ще има възможността да се запознае с едни от най-добрите български учени и да обмени опит в научната сфера.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет.


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  • 1 Политкоректен

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    Културен човек.

    16:02 09.07.2026

  • 2 Да питам само

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    Тоя вреслю колко часа трудов стаж има като зоолог?

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