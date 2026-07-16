Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Рок звездата Кейлъб Шомо подаде молба за развод два месеца след като разкри, че е гей

Рок звездата Кейлъб Шомо подаде молба за развод два месеца след като разкри, че е гей

16 Юли, 2026 10:43 821 13

  • кейлъб шомо-
  • развод-
  • гей-
  • beartooth

Фронтменът на Beartooth и съпругата му Фльор се разделят официално след 14 години брак

Рок звездата Кейлъб Шомо подаде молба за развод два месеца след като разкри, че е гей - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Големият скандал в света на алтернативната музика получи своето официално правно развитие. Известният рок изпълнител Кейлъб Шомо, фронтмен на популярната метълкор група Beartooth, и неговата съпруга Фльор Шомо официално са подали документи за развод в съда в Лос Анджелис.

Сензационната новина за раздялата идва точно два месеца след като 33-годишният музикант направи емоционално изповедание пред своите фенове в социалните мрежи, обявявайки публично, че е гей. Според информация, разпространена първо от американското издание Page Six, двойката е взела решението съвместно и нямат ненавършили пълнолетие деца, което вероятно ще ускори съдебния процес.

Близки до обкръжението на музиканта споделят, че въпреки болката и първоначалната дезориентация, съпругата му е обещала да остане негова опора по време на личния му преход. В интервю, цитирано от австралийския портал news.com.au, Шомо описва момента на разкритието пред жена си като "най-ужасяващия и труден миг в живота му", но допълва, че е уморен да бяга от истинската си същност.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази сляпа ли е била?

    12 0 Отговор
    На тоя от 5 километра му личи, че е на левия бряг

    10:46 16.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 15 Отговор
    дърт ,,мъж , като кремълския гном , да си слага ботокс-къв е?

    Коментиран от #4

    10:47 16.07.2026

  • 3 И извода е:

    14 0 Отговор
    Абе ориентирайте се по рано ве! Ха ха ха!

    10:49 16.07.2026

  • 4 Натебе

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    кремъл ти е всеотзаде!

    Коментиран от #6

    10:50 16.07.2026

  • 5 Трол

    4 1 Отговор
    Няма начин жена му да не е знаела още при запознанството им.

    10:53 16.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Натебе":

    абсолютен п...ас! такъв е!даже и Минчев си има някакви морални /етични граници , като го гледам

    10:53 16.07.2026

  • 7 еретете

    2 1 Отговор
    де мотика , де - щеше да каже баба

    10:57 16.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаха

    0 0 Отговор
    Както казваше баба ми - слободни Ора!
    Ако беше например по цял ден с кирка в ръце или с нещо друго да гони норма за насъщния, едва ли щеше да има време да "осъзнава истинската си същност", т.е. да мисли за глупости....

    11:13 16.07.2026

  • 10 Хах

    2 0 Отговор
    Нищо необичайно, метълкоровете винаги са били обратна табела... От къде си мислите, че пищят като момиченца, докато пеят...

    11:20 16.07.2026

  • 11 Рок до оглупяване !

    2 0 Отговор
    Те в рока са винаги са толкова друсани , че не обръщат внимание кога на оргията са останали само мъже , и продължават .

    11:25 16.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хи хи

    1 0 Отговор
    ПеПеДеБейци признайте си ве, признайте си😅

    11:27 16.07.2026