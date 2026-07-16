Рок звездата Кейлъб Шомо подаде молба за развод два месеца след като разкри, че е гей

Големият скандал в света на алтернативната музика получи своето официално правно развитие. Известният рок изпълнител Кейлъб Шомо, фронтмен на популярната метълкор група Beartooth, и неговата съпруга Фльор Шомо официално са подали документи за развод в съда в Лос Анджелис.
Сензационната новина за раздялата идва точно два месеца след като 33-годишният музикант направи емоционално изповедание пред своите фенове в социалните мрежи, обявявайки публично, че е гей. Според информация, разпространена първо от американското издание Page Six, двойката е взела решението съвместно и нямат ненавършили пълнолетие деца, което вероятно ще ускори съдебния процес.
Близки до обкръжението на музиканта споделят, че въпреки болката и първоначалната дезориентация, съпругата му е обещала да остане негова опора по време на личния му преход. В интервю, цитирано от австралийския портал news.com.au, Шомо описва момента на разкритието пред жена си като "най-ужасяващия и труден миг в живота му", но допълва, че е уморен да бяга от истинската си същност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тази сляпа ли е била?
10:46 16.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4
10:47 16.07.2026
3 И извода е:
10:49 16.07.2026
4 Натебе
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":кремъл ти е всеотзаде!
Коментиран от #6
10:50 16.07.2026
5 Трол
10:53 16.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Натебе":абсолютен п...ас! такъв е!даже и Минчев си има някакви морални /етични граници , като го гледам
10:53 16.07.2026
7 еретете
10:57 16.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хаха
Ако беше например по цял ден с кирка в ръце или с нещо друго да гони норма за насъщния, едва ли щеше да има време да "осъзнава истинската си същност", т.е. да мисли за глупости....
11:13 16.07.2026
10 Хах
11:20 16.07.2026
11 Рок до оглупяване !
11:25 16.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хи хи
11:27 16.07.2026