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Красиви, но смъртоносни: Кои са най-отровните гъби в България?

Красиви, но смъртоносни: Кои са най-отровните гъби в България?

10 Юли, 2026 09:16 951 8

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Топ 4 на най-опасните гъби в България

Красиви, но смъртоносни: Кои са най-отровните гъби в България? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Природата ни крие опасни двойници, при които дори една хапка може да бъде фатална – научете как да ги разпознавате и какво да правите при спешност.

Разходката в гората и събирането на диворастящи гъби е любимо хоби за хиляди българи. Нашата природа е изключително богата, но сред десетките ядливи видове се крият и няколко абсолютни убийци. За разлика от други опасности в дивия свят, гъбите не предупреждават. Те често изглеждат привлекателно, нямат неприятен вкус или мирис, а симптомите на отравяне могат да се появят твърде късно. По данни на Клиниката по спешна токсикология към ВМА, токсините на най-опасните видове у нас са термостабилни – те не се разрушавать при варене, печене, замразяване или сушене.

Ето кои са най-опасните гъби по нашите земи, които всеки трябва да познава.

Топ 4 на най-опасните гъби в България

Зелена мухоморка (Amanita phalloides) – Абсолютният шампион по смъртоносност

Красиви, но смъртоносни: Кои са най-отровните гъби в България?
Снимкa: Shutterstock

Това е най-опасната гъба не само в България, но и в целия свят. Отговорна е за над 90% от смъртните случаи при гъбни отравяния.

  • Защо е опасна: Съдържа аманитини – токсини, които блокират клетъчния синтез и буквално унищожават черния дроб и бъбреците.
  • Коварството: Първите симптоми се появяват след дълъг латентен период (от 6 до 24 часа). Когато усетите болката, отровата вече е абсорбирана и пораженията са нанесени.

Бяла мухоморка (Amanita verna) – Снежният убиец

Красиви, но смъртоносни: Кои са най-отровните гъби в България?
Снимкa: Shutterstock

Близък роднина на зелената мухоморка, тази гъба е изключително красива, изящна, изцяло бяла и също толкова смъртоносна.

  • Защо е опасна: Токсичността ѝ е идентична с тази на зелената мухоморка. Дори минимално парченце от нея е достатъчно, за да причини фатален изход за възрастен човек.

Отровна галерина (Galerina marginata) – Малкият измамник

Красиви, но смъртоносни: Кои са най-отровните гъби в България?
Снимкa: Shutterstock

Тази малка, незабележима кафява гъба често расте на големи туфи върху гниеща дървесина.

  • Защо е опасна: Макар да изглежда безобидно, тя съдържа същите смъртоносни аматоксини. Тъй като е малка, хората често я берат в големи количества, мислейки я за друг вид, което води до приемане на огромни дози отрова.

Дяволска гъба (Rubroboletus satanas) – Коварният двойник на манатарката

Красиви, но смъртоносни: Кои са най-отровните гъби в България?
Снимкa: Shutterstock

За разлика от мухоморките, дяволската гъба рядко води до фатален край, но причинява изключително тежки стомашно-чревни токсикации.

  • Защо е опасна: Предизвиква неудържимо повръщане, жестоки коремни спазми и дехидратация. Шапката ѝ е бледосива, а пънчето – дебело и яркочервено. При разрязване месото ѝ бързо посинява. [1]

Бърз навигатор: Ядливи гъби и техните опасни двойници

За да не стават грешки, ето как изглежда директното сравнение между най-често събираните ядливи гъби в България и техните отровни имитатори:

Ядлива гъба Смъртоносен / Отровен двойник Ключова разлика, която спасява живот Полска/Горска печурка Бяла мухоморка Печурките имат розово-кафяви ламели (пластини) под шапката; Бялата мухоморка остава с чисто бели ламели. Зелена гълъбка Зелена мухоморка Зелената мухоморка има "пръстен" на пънчето и добре изразено калъфче (волва) в самата основа на корена. Обикновена манатарка Дяволска гъба Истинската манатарка не посинява при разрязване и никога няма червено оцветяване по пънчето. Обикновена пънчушка Отровна галерина Галерината има малко пръстенче на пънчето и расте предимно на иглолистна дървесина, а споровият ѝ прах е ръждивокафяв. Гъба Булка Червена мухоморка Булката има яркооранжева шапка с жълти ламели и пънче; Червената мухоморка е с бели ламели, бяло пънче и бели точки на шапката.

Коварните митове: На какво НЕ ТРЯБВА да вярвате

В народното творчество съществуват десетки "тестове" за проверка на гъби, които според миколозите са екстремно опасни и неверни:

  • Мит 1: "Ако сребърна лъжица или чесън не потъмнеят при варене, гъбата е ядлива." – Токсините не реагират със сребро или органични съединения по този начин.
  • Мит 2: "Щом охлювите и червеите я ядат, значи е безопасна за хората." – Животинският метаболизъм е различен; зелената мухоморка редовно бива нападана от насекоми.
  • Мит 3: "Отровите изчезват, ако гъбите се изварят добре със сол и оцет." – Аматоксините издържат на всякаква термична и химическа обработка.

Първа помощ при съмнение за отравяне

Медицинските експерти отбелязват важно правило: колкото по-рано се появят симптомите (до 1-3 часа), толкова по-леко е отравянето (често е само стомашно разстройство). Ако симптомите започнат след 6, 12 или повече часа, ситуацията е критична.

Какво да предприемете веднага:

  • Звъннете на тел. 112 или незабавно тръгнете към най-близкия спешен център (за предпочитане с токсикология, като ВМА в София или Военномедицинска академия - Варна).
  • Предизвикайте повръщане (само ако пострадалият е в пълно съзнание), за да изхвърлите остатъците от стомаха.
  • Приемете активен въглен – той може да свърже част от останалите токсини в стомашно-чревния тракт.
  • Запазете остатъците от гъбите – вземете със себе си в болницата сурови остатъци, обелки или дори част от сготвеното ястие. Това ще помогне на лекарите веднага да идентифицират вида и да приложат правилната противоотрова.

Златното правило на гъбаря:

"Ако имаш и 1% съмнение – остави гъбата в гората!"


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    8 0 Отговор
    Най-отровните гъби в България са в НС,определено!

    09:19 10.07.2026

  • 2 бушприт

    3 0 Отговор
    ...те не се разрушават при варене,

    09:24 10.07.2026

  • 3 БеГемот

    3 3 Отговор
    Само изключително смели хора ходят за гъби!Същите дето карат двайсет годишни таралясници с двеста....герои...

    09:32 10.07.2026

  • 4 в кратце

    4 1 Отговор
    Остави гъбите в гората и се мушни в леглото при жената!

    Коментиран от #5

    09:32 10.07.2026

  • 5 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "в кратце":

    От какво умря жената
    От гъби
    А втората
    И тя от гъби ми третата
    От удар
    Как от удар
    Ми не искаше да яде гъби

    09:34 10.07.2026

  • 6 Механик

    3 0 Отговор
    Много ми е интересно, ако сегашните журналисти живееха преди 50 години и нямаше ИИ, пишеше се с писалка на хартия и плащаха за действително добра статия, как ли щяха да преживяват, милите?
    Статията е почти буквално препечатена от отговор на ГЕМИНИ.

    09:39 10.07.2026

  • 7 дядо дръмпир вчера бра Манатарки-разкошн

    2 0 Отговор
    Браво беееее........хахахаах и в гъбите сте академици...сигур и тапии имате макар една гъба да не сте хапнали сурова или да сте извадили...вие сте от тези гъбари-журналисти ,които смятат ,че гъбите трябва да се режат ,а ако се извадят то нямалода поникнат .....там където е поникнала гъба може да поникне отново след 108години...а гъбите се раждат от МИцела , а мицеба е като океан по цялата земя включая морета и океани.гъбите са междинно звено между мъртва и жива материя и са по скоро ЖИВОТНИ от колкото растения.Колкото до смъртоносните гъби те са 4 в Тази здемя дето съм обходил за разлика от вас.2 сте написали ,а дяволската гъба не е смъртоносна...другите два си ги открийте сами.тази на снимката не е отровна нито смъртоносна.Съдържа едно вещество МУСЦИМОЛ ,което на вас няма да навреди защото мозъчните ви невронни мрежи са бая рехави....иначе ще ви направи по-по---кресливи и пръ...ливи!ПС€Книгите се пишат от хора ,които практически не са брали гъби ,а са преписвали и затова има невероятни небивалици.

    09:50 10.07.2026

  • 8 Сила

    3 0 Отговор
    След Корана и Библията , книгата убила най много хора е "Наръчник на гъбаря " .....!!!

    09:55 10.07.2026