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Емилия тъжи за поетесата Надежда Захариева, на която дължи "Весело момиче"

Емилия тъжи за поетесата Надежда Захариева, на която дължи "Весело момиче"

10 Юли, 2026 14:58 767 2

  • емилия-
  • надежда захариева-
  • поетеса-
  • поп фолк-
  • весело момиче

Именно тя написва хитовата песен на фолк певицата, която става и неин прякор през годините

Емилия тъжи за поетесата Надежда Захариева, на която дължи "Весело момиче" - 1
Снимка: БГНЕС/Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емилия се сбогува с поетесата Надежда Захариева, разкривайки непознат за публиката факт от тяхното познанство. По думите на певицата покойната съпруга на поета Дамян Дамянов е написала една от най-емблематичните ѝ песни - "Весело момиче", когато Емилия е била само на 18 години, а името на песента по-късно се превръща в прякор на поп фолк звездата, който я съпътства през цялата ѝ кариера.

„Бях само на 18 години, когато дойдох в София на никому известна, за да се срещна с Голямата Надежда Захариева. Сърцето ми биеше силно, защото знаех кой ще застане пред мен. Срещнахме се в едно кафе и седнахме за да и разкажа за себе си и да усети какво точно да напише за мен, за моя първи албум.", започна прощалното си слово певицата.

"Бях много малка и неопитна... Толкова се вълнувах, че точно тя ще напише текст за мен и въпреки, че бях още не доказала се, тя се отзова и ми даде тази възможност.

Тогава имаше голям избор за кого да пише, но имах късмет. И случайно или не, след близо седмица тя ми изпрати текста на моята емблематична песен „Весело момиче“. След тази песен всички ме наричаха Веселото Момиче на поп фолка. Поклон пред паметта ѝ.

За мен е чест, че съм се докоснала дори за малко до тази винаги, високо стояща жена“, написа Емилия в акт на почит към поетесата, която си отиде от този свят на 81 години.


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