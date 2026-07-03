Супермоделът Кейт Мос рязко смени амплоато - става цветарка (СНИМКА)

Кейт Мос обмисля ново професионално поприще във флоралния дизайн, след като се е увлякла по градинарството в дома си в Котсуолдс.

52-годишният супермодел купува провинциалното си имение в Литъл Фарингдън за 2,5 млн. британски лири през 2004 г. След преместването си извън Лондон Мос постепенно започва да води по-спокоен живот, далеч от годините, в които беше свързвана с бурни партита и интензивен светски ритъм.

Източник коментира пред The Sun, че Кейт се е влюбила в градинарството след преместването си в Котсуолдс и именно това стои в основата на новото ѝ начинание.

„Тя експериментира с няколко идеи и е решила, че собствена линия е правилната посока“, твърди източникът.

Още през 2022 г. Кейт Мос говори публично за по-тихия си начин на живот и за удоволствието, което намира в дома си извън града.

„Да се занимавам с дребни неща у дома в провинцията е едно от любимите ми занимания – тогава съм най-щастлива“, казва тя. „Обичам да се грижа за стайните си растения, затова хубавата лейка е задължителна.“

През май супермоделът присъства в Royal Hospital Chelsea, където организаторите на ежегодното изложение на Кралското градинарско дружество дадоха на избрани известни личности предварителен достъп ден преди официалното откриване на събитието.

Посещението ѝ имаше и специален повод. Известният разсадник Peter Beales Roses представи няколко нови сорта рози, сред които и такъв, кръстен на Кейт Мос. Бяло-лимоненото цвете, носещо името на модната легенда, дебютира на тазгодишното Chelsea Flower Show.

Базираната в Норфолк компания Peter Beales описва розата „Kate Moss“ като „изследване на съвременната елегантност“, насочено към чувствителността на днешната културна среда.

„Това е роза за хора, които ценят сдържаността пред излишъка и изтънчеността пред зрелищността“, посочват от разсадника.

Самата Кейт Мос коментира, че да има роза, кръстена на нея, ѝ се струва „красиво странно“.

„Да знам, че бих могла тихо да цъфтя в нечия градина някъде, е особено усещане“, казва тя след обявяването на новия сорт.