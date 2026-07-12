Кралица Рания ще става баба за трети път: принцеса Иман очаква второ дете

В йорданското кралско семейство отново има повод за празник. Кралица Рания съобщи радостната новина, че дъщеря ѝ принцеса Иман очаква второто си дете със съпруга си Джамил Термиотис. Това ще бъде третото внуче на крал Абдула Втори и кралица Рания, пише Lifestyle.bg.

Новината беше обявена от самата кралица в официалния ѝ профил в Instagram, където тя сподели снимка на принцеса Иман, съпруга ѝ и тяхната едногодишна дъщеря Амина. На кадъра малкото момиче е поставило ръка върху корема на майка си.

„Задава се нова радост... Поздравления на Иман, Джамил и моята любима Амина, която ще стане голяма сестра“, написа Рания на арабски език, като добави молитва за здраве и благополучие.

На английски кралицата допълни, че „клубът на внуците расте“ и че цялото семейство е изключително щастливо за Иман, Джамил и Амина.

Принцеса Иман създаде свое семейство през 2023 г.

29-годишната принцеса Иман е второто от четирите деца на крал Абдула Втори и кралица Рания. През март 2023 г. тя се омъжи за родения във Венецуела финансист Джамил Термиотис на пищна церемония в столицата Аман.

Двойката стана родители през февруари 2025 г., когато се роди дъщеря им Амина – второто внуче на йорданския крал и кралица.

Първото внуче на кралското семейство се появи шест месеца по-рано – през август 2024 г., когато престолонаследникът принц Хюсеин и съпругата му принцеса Раджуа станаха родители на дъщеря си принцеса Иман. Малката носи името на своята леля.

Внуците на краля не са част от линията на наследяване

Въпреки че е дъщеря на монарх, принцеса Иман никога не е била част от пряката линия за наследяване на йорданския престол.

Според конституцията на Йордания тронът се предава по мъжка наследствена линия в династията на крал Абдула ибн Ал-Хюсеин. Това означава, че както принцеса Иман, така и нейните деца – включително малката Амина и бъдещото ѝ братче или сестриче – остават извън реда за наследяване.

Въпреки това принцесата и нейното семейство продължават да бъдат важна част от йорданската кралска фамилия, а новината за предстоящото раждане беше приета като още един щастлив момент за династията.