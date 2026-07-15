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Виктория Кузманова, годеницата на Димитър Рачков, предизвика фурор в "Черешката на тортата" с уменията си

Виктория Кузманова, годеницата на Димитър Рачков, предизвика фурор в "Черешката на тортата" с уменията си

15 Юли, 2026 06:41 575 1

  • виктория кузманова-
  • димитър рачков-
  • черешката на тортата-
  • шеф манчев

След вечерята имаше куп изненади

Виктория Кузманова, годеницата на Димитър Рачков, предизвика фурор в "Черешката на тортата" с уменията си - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Адреналинката посрещна Елизабет Методиева, Алпер Чочев, Жоро Тошев и Юли Тонкин в апартамента, който си купила сама, при това рискувала "на зелено". Разказа как спестила пари, за да внесе първата вноска, а след това с всеки изкаран лев от салона си купувала нещо за бъдещия си дом. В него обаче не живее откакто е сгодена за Рачков, който я спечелил с това, че е много умен и мъдър човек, пише bgdnes.bg.

Кузманова ползва помощта на дъщеричката си Карина в кухнята и съветите на приятелката си шеф Севда Димитрова, но всъщност се справи отлично с приготвянето на вечерята.

Виктория Кузманова, годеницата на Димитър Рачков, предизвика фурор в
Снимка: Facebook

За предястие имаше куп разядки, включително сладко от смокини от майката на Рачков. Основното бе сьомгова пастърва с пюре, а за десерт тирамису. Кузманова ползва рзлични техники и получи куп похвали от шеф Манчев, който си личеше, че е впечатлен. Успя да се справи с предизвикателството от него, което беше мидата "Дяволски нокът".

Когато гостите пристигнаха те също бяха много впечатлени от уюта в дома и декорацията на масата. Имаше дори лалета, направени от аспержи и чери домати.

Докато хапваха, Виктория разказа, че работи от много малка. Продавала дънки, била хостеса, сервитьорка и какво ли не.

След вечерята имаше куп изненади. Първо дъщерята на Виктория Кари направи страхотно балетно изпълнение. При това се оказа, че тя предния ден била контузена, но въпреки това се справи чудесно. Домакинята раздаде покани на гостите си за своя салон, а също и за представлението "Рачков и жените".

Източник: www.bgdnes.bg


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  • 1 хъхъ

    0 0 Отговор
    Както казвала майка му: Мите, стига с тези урви.

    07:06 15.07.2026