Ана Шермин и Краси Дунев влязоха в спор за българските мъже в "Черешката на тортата"

Ана Шермин и Краси Дунев влязоха в любопитен спор за българските мъже в "Черешката на тортата". Двамата направиха съпоставка между поколенията, но думите на инфлуенсърката явно не се харесаха напълно на олимпийския вицешампион, пише bgdnes.bg.

„Аз мисля, че ако направим съпоставка на българските мъже през 90-те години и сега, в момента ние вървим към добро", заяви Ана.

Краси Дунев веднага я попита дали според нея мъжете от неговото поколение „не стават", а младите вече са по-добри.

Шермин уточни, че не твърди подобно нещо. По думите ѝ мъжете от по-старото поколение вероятно са поемали повече отговорност, защото са живели в по-трудни времена.

„Казват, че трудните времена правят истинските мъже. А тогава със сигурност това време на преход не е било просто", обясни тя.

Разговорът продължи и с темата за насилието над жени. Ана предположи, че в момента то би трябвало да е по-малко в България, но Дунев не се съгласи.

„Напротив, според мен е повече", каза той.

След това гимнастикът призна, че се е объркал от думите ѝ, но е останал с впечатление, че Ана не одобрява мъжете от неговото поколение.

Тази седмица в „Черешката на тортата" освен Ана Шермин и Краси Дунев участват още естрадната певица Кристина Димитрова, певицата Крисия и актьорът и модел Антон Порязов.

Иначе Шермин стартира седмицата със 71 точки. Тя зарадва гостите си с тахан, донесен специално от Израел, а вечерята бе традиционна вечеря „кидуш“. Напитките също бяха съобразени с темата на вечерта. На трапезата имаше традиционна българска питка по рецепта на баба ѝ, предястията бяха хумус с трюфел, патладжан карпачо с тахан и карфиол с тахан и доматен сос, телешки тартар с трюфел. Основното беше рибай стек, а десертът – кадаиф със сметана и ягоди.

Как ще се подредят оценките до края на кулинарната надпревара, зрителите ще разберат в следващите вечери по NOVA.