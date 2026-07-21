Ана Шермин и Краси Дунев влязоха в спор за българските мъже в "Черешката на тортата"

Ана Шермин и Краси Дунев влязоха в любопитен спор за българските мъже в "Черешката на тортата". Двамата направиха съпоставка между поколенията, но думите на инфлуенсърката явно не се харесаха напълно на олимпийския вицешампион, пише bgdnes.bg.
„Аз мисля, че ако направим съпоставка на българските мъже през 90-те години и сега, в момента ние вървим към добро", заяви Ана.
Краси Дунев веднага я попита дали според нея мъжете от неговото поколение „не стават", а младите вече са по-добри.
Шермин уточни, че не твърди подобно нещо. По думите ѝ мъжете от по-старото поколение вероятно са поемали повече отговорност, защото са живели в по-трудни времена.
„Казват, че трудните времена правят истинските мъже. А тогава със сигурност това време на преход не е било просто", обясни тя.
Разговорът продължи и с темата за насилието над жени. Ана предположи, че в момента то би трябвало да е по-малко в България, но Дунев не се съгласи.
„Напротив, според мен е повече", каза той.
След това гимнастикът призна, че се е объркал от думите ѝ, но е останал с впечатление, че Ана не одобрява мъжете от неговото поколение.
Тази седмица в „Черешката на тортата" освен Ана Шермин и Краси Дунев участват още естрадната певица Кристина Димитрова, певицата Крисия и актьорът и модел Антон Порязов.
Иначе Шермин стартира седмицата със 71 точки. Тя зарадва гостите си с тахан, донесен специално от Израел, а вечерята бе традиционна вечеря „кидуш“. Напитките също бяха съобразени с темата на вечерта. На трапезата имаше традиционна българска питка по рецепта на баба ѝ, предястията бяха хумус с трюфел, патладжан карпачо с тахан и карфиол с тахан и доматен сос, телешки тартар с трюфел. Основното беше рибай стек, а десертът – кадаиф със сметана и ягоди.
Как ще се подредят оценките до края на кулинарната надпревара, зрителите ще разберат в следващите вечери по NOVA.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
08:47 21.07.2026
2 Механик
Само тая с чуждото и ме от какъв зор се е загрижила за българите?
Коментиран от #11, #12
08:47 21.07.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... КАК НЕ Е СТАНАЛ ХИТ В ЕВРОПАТА ?
08:48 21.07.2026
4 майстор
08:48 21.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Шермин
08:51 21.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Азазел
До коментар #5 от "Анита почивната станция на ппдб":Ще тте варрря в каззззан ссс тяхххнотто млякоооо
08:53 21.07.2026
9 Тая нищо не разбира от мъже
08:54 21.07.2026
10 Глупаво и жалко
До коментар #7 от "Щукар":Желание
Дали е чиста бе ?
08:57 21.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Абе
До коментар #2 от "Механик":Какво чуждо бе, ловешка у рва.
Коментиран от #25, #27
08:58 21.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Безумни глупости
09:01 21.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Перо
09:03 21.07.2026
17 Поредна кифла опитваща да се пласира
09:04 21.07.2026
18 Перо
09:06 21.07.2026
19 Специалист
09:26 21.07.2026
20 волан
09:26 21.07.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:28 21.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 мучо
09:39 21.07.2026
25 Механик
До коментар #12 от "Абе":У. рвата ловешка, но името не е българско.
Коментиран от #26
09:46 21.07.2026
26 ......па
До коментар #25 от "Механик":Те циганките много обичат да се правят на чужденки и да си измислят потекло.
10:05 21.07.2026
27 ха ха Хо
До коментар #12 от "Абе":...и то от маалата.
10:06 21.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 мим
10:07 21.07.2026
30 Обективен
Коментиран от #31
10:18 21.07.2026
31 абе,
До коментар #30 от "Обективен":Фамилията и е Метушева,Шермин е нейна измишльотина както и всичко около живота и.
10:34 21.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Горе на черешата
10:39 21.07.2026