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Ана Шермин и Краси Дунев влязоха в спор за българските мъже в "Черешката на тортата"

Ана Шермин и Краси Дунев влязоха в спор за българските мъже в "Черешката на тортата"

21 Юли, 2026 08:44 1 684 33

  • ана шермин-
  • краси дунев-
  • черешката на тортата

„Аз мисля, че ако направим съпоставка на българските мъже през 90-те години и сега, в момента ние вървим към добро", заяви Ана

Ана Шермин и Краси Дунев влязоха в спор за българските мъже в "Черешката на тортата" - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ана Шермин и Краси Дунев влязоха в любопитен спор за българските мъже в "Черешката на тортата". Двамата направиха съпоставка между поколенията, но думите на инфлуенсърката явно не се харесаха напълно на олимпийския вицешампион, пише bgdnes.bg.

„Аз мисля, че ако направим съпоставка на българските мъже през 90-те години и сега, в момента ние вървим към добро", заяви Ана.

Краси Дунев веднага я попита дали според нея мъжете от неговото поколение „не стават", а младите вече са по-добри.

Шермин уточни, че не твърди подобно нещо. По думите ѝ мъжете от по-старото поколение вероятно са поемали повече отговорност, защото са живели в по-трудни времена.

„Казват, че трудните времена правят истинските мъже. А тогава със сигурност това време на преход не е било просто", обясни тя.

Разговорът продължи и с темата за насилието над жени. Ана предположи, че в момента то би трябвало да е по-малко в България, но Дунев не се съгласи.

„Напротив, според мен е повече", каза той.

След това гимнастикът призна, че се е объркал от думите ѝ, но е останал с впечатление, че Ана не одобрява мъжете от неговото поколение.

Тази седмица в „Черешката на тортата" освен Ана Шермин и Краси Дунев участват още естрадната певица Кристина Димитрова, певицата Крисия и актьорът и модел Антон Порязов.

Иначе Шермин стартира седмицата със 71 точки. Тя зарадва гостите си с тахан, донесен специално от Израел, а вечерята бе традиционна вечеря „кидуш“. Напитките също бяха съобразени с темата на вечерта. На трапезата имаше традиционна българска питка по рецепта на баба ѝ, предястията бяха хумус с трюфел, патладжан карпачо с тахан и карфиол с тахан и доматен сос, телешки тартар с трюфел. Основното беше рибай стек, а десертът – кадаиф със сметана и ягоди.

Как ще се подредят оценките до края на кулинарната надпревара, зрителите ще разберат в следващите вечери по NOVA.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    6 0 Отговор
    Е,това нали го гледахме вече?!Знаем,знаем!

    08:47 21.07.2026

  • 2 Механик

    23 0 Отговор
    Мдааа, имат право да спорят. И двамата разбират от мъже.
    Само тая с чуждото и ме от какъв зор се е загрижила за българите?

    Коментиран от #11, #12

    08:47 21.07.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    КЛУБ НА " ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦА"
    .... КАК НЕ Е СТАНАЛ ХИТ В ЕВРОПАТА ?

    08:48 21.07.2026

  • 4 майстор

    11 0 Отговор
    Черешата край портата.

    08:48 21.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шермин

    14 1 Отговор
    Никаква отговорност няма в тези мъже! Самоменатъртват, и бягат...

    08:51 21.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Азазел

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анита почивната станция на ппдб":

    Ще тте варрря в каззззан ссс тяхххнотто млякоооо

    08:53 21.07.2026

  • 9 Тая нищо не разбира от мъже

    17 0 Отговор
    Скапано поколение!

    08:54 21.07.2026

  • 10 Глупаво и жалко

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Щукар":

    Желание
    Дали е чиста бе ?

    08:57 21.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Какво чуждо бе, ловешка у рва.

    Коментиран от #25, #27

    08:58 21.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Безумни глупости

    16 0 Отговор
    Занимават ни по цял ден с Ана Шермини, които представа си нямат на кой свят се намират, но ръсят дълбокомислени глупости за мъже които не познават.

    09:01 21.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Перо

    19 0 Отговор
    Нито майка и, нито баща и са евреи, а тя се пише по-голяма еврейка от евреите, даже името си е сменила с еврейско! Това е голяма грешка и бреме, което след време ще го осъзнае!

    09:03 21.07.2026

  • 17 Поредна кифла опитваща да се пласира

    18 0 Отговор
    В тази няма нищо естествено, всичко е дирижирано от мисълта да се продаде по скъпо на банкомат

    09:04 21.07.2026

  • 18 Перо

    15 0 Отговор
    Нито майка и, нито баща и са евреи, а тя се пише по-голяма еврейка от евреите, даже името си е сменила с еврейско! Това е голяма грешка и бреме, което ще го осъзнае след време.

    09:06 21.07.2026

  • 19 Специалист

    16 0 Отговор
    Тъпо предаване.Няма нищо интелектуално което да научат младите.Спрете да ни занимавате с готвене.Това го може да го прави всяка домакиня.Навремето в България се учеше ядрена физика.

    09:26 21.07.2026

  • 20 волан

    0 0 Отговор
    Ще я шерминвам до полунощ.

    09:26 21.07.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 0 Отговор
    Гадна чuфyтka 💩🇮🇱☠️

    09:28 21.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 мучо

    12 0 Отговор
    инфлуенсарка" значи безработна устатница......

    09:39 21.07.2026

  • 25 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    У. рвата ловешка, но името не е българско.

    Коментиран от #26

    09:46 21.07.2026

  • 26 ......па

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Те циганките много обичат да се правят на чужденки и да си измислят потекло.

    10:05 21.07.2026

  • 27 ха ха Хо

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    ...и то от маалата.

    10:06 21.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 мим

    3 0 Отговор
    к0вра.

    10:07 21.07.2026

  • 30 Обективен

    3 0 Отговор
    Тази Ана с много “българска” фамилия,да се чуди човек от къде ги намират такива оригинални българки.

    Коментиран от #31

    10:18 21.07.2026

  • 31 абе,

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Обективен":

    Фамилията и е Метушева,Шермин е нейна измишльотина както и всичко около живота и.

    10:34 21.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Горе на черешата

    1 0 Отговор
    Ана банана е по-добро име за инфлуенцърка, някак си по вайръл звучи.

    10:39 21.07.2026