Елтън Джон се завръща на сцената: Рокет Мен анонсира нови концерти за 2026 г.

Британската музикална легенда Сър Елтън Джон официално прекъсва своето пенсиониране, за да се завърне на голямата сцена през есента на 2026 година. Музикантът изненада милионите си последователи в социалните мрежи, анонсирайки ексклузивни концерти, с които ще компенсира публиката, пропусната по време на рекордното му прощално турне Farewell Yellow Brick Road. Новината предизвика абсолютен фурор в интернет пространството, а днес, 15 юли 2026 г., стартира един от най-важните етапи за продажба на билети.

Прощалното турне продължава: Защо Елтън Джон се завръща?

През 2023 г. в Стокхолм Елтън Джон изнесе това, което трябваше да бъде последният концерт в неговата над 50-годишна кариера на път. Пандемията от COVID-19 обаче попречи на изпълнителя да премине през Латинска Америка – пропуск, който 79-годишният артист реши да поправи лично.

„Мексико Сити винаги е имал специално място в сърцето ми“, сподели Сър Елтън Джон в емоционално изявление, публикувано в официалния му профил в Instagram. „Бях искрено разочарован, че пандемията ме спря да направя турне в Латинска Америка по време на Farewell обиколката ми. Това прави завръщането ми сега изключително значимо.“

Кои са потвърдените дати за концерти през 2026 г.?

Към този момент официалният график на мегазвездата включва три мащабни изяви на стадиони:

7 септември 2026 г. – Специално участие като хедлайнер на емблематичния фестивал Rock in Rio в Рио де Жанейро, Бразилия.

2 октомври 2026 г. – Първи самостоятелен концерт „Farewell to Mexico“ на стадион Estadio Banorte (познат като Estadio Azteca) в Мексико Сити.

3 октомври 2026 г. – Втора поредна вечер на стадион Estadio Banorte в мексиканската столица.

Музикалните критици отбелязват, че това ще бъдат първите големи самостоятелни изяви на Елтън Джон в Мексико Сити от 14 години насам, което прави събитието историческо.

Важно за феновете: Днес стартира продажбата на билети през Rocket Club

След като по-рано тази седмица приключи ексклузивната банкова препродажба, днес (15 юли) точно в 12:00 часа местно време в Мексико Сити се открива официалната предварителна продажба за членовете на фен клуба на артиста – Rocket Club. Желаещите да си осигурят пропуск могат да се регистрират на официалния сайт Elton John: Home.

15 юли (днес): Старт на Artist Presale за Rocket Club.

16 юли (утре): Пускане на билетите в свободна масова продажба за широката публика.

Цени на билетите: Пропуските варират между 990 MXN и 16 000 MXN (приблизително от $57 до $917 щатски долара) в зависимост от зоната на стадиона.

С оглед на огромния интерес в социалните мрежи, организаторите от AEG Presents очакват билетите да бъдат разпродадени за броени минути.

Нов албум и холограмно шоу в Лас Вегас: Какво още подготвя Рокет Мен?

Завръщането на сцената не е единствената изненада от легендарния музикант. Въпреки че наскоро се бореше с тежка очна инфекция, Елтън Джон остава в пикова творческа форма. През 2025 г. той издаде съвместния албум с Бранди Карлайл „Who Believes in Angels?“, а наскоро загатна, че вече е завършил следващия си студиен проект, който по думите му ще бъде „изпълнен с много щастие“.

Паралелно с това в музикалната индустрия се коментира и подписването на мултимилионен договор за мащабно холограмно шоу в Лас Вегас. Снимките за дигиталния проект се очаква да започнат в Pinewood Studios във Великобритания веднага след приключването на есенните му концерти в Мексико.

За пореден път Елтън Джон доказва, че думата „пенсия“ просто не съществува в неговия речник, а феновете му по целия свят тръпнат в очакване да разберат дали Латинска Америка ще бъде единствената спирка от това неочаквано музикално възкресение.