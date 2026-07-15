Сигорни Уивър зашлевила шамар на бащата на Шая Лабъф заради кофти свалка

Шая Лабъф заяви, че Сигорни Уивър е ударила баща му, след като той се опитал да флиртува с нея по време на снимките на филма „Дупки“ от 2003 г.

40-годишният актьор направи твърдението по време на изложението Fanboy Expo в Ноксвил, щата Тенеси, в събота. Попитан за работата си по „Ангелите на Чарли: Газ до дупка“, Лабъф насочи разговора към поведението на баща си Джефри Лабъф на снимачните площадки.

По думите му баща му многократно е бил отстраняван от продукции заради неподходящо поведение.

„Баща ми е бил гонен от толкова много снимачни площадки. Веднъж се опита да сваля Сигорни Уивър. Тя му удари шамар на снимачната площадка на „Дупки“, заяви актьорът.

Лабъф допълни, че по време на снимките на „Ангелите на Чарли: Газ до дупка“ баща му наскоро бил излязъл от затвора и също се държал неуместно с актрисите в продукцията.

„Баща ми току-що беше излязъл от затвора. Наоколо имаше много красиви жени и това не предвещаваше нищо добро. Той постоянно флиртуваше и с трите“, каза актьорът, цитиран от People.

Главните роли във филма се изпълняват от Луси Лиу, Дрю Баримор и Камерън Диас. Според Лабъф именно Лиу е реагирала най-остро на поведението на баща му.

„Луси Лиу не можеше да го понася. Но той нямаше намерение да си тръгне, защото беше мой баща. Тя винаги заобикаляше караваната ми отдалеч“, разказа той.

По думите му актрисата избягвала да бъде близо до Джефри Лабъф, защото той често ѝ подсвирквал.

Джефри Лабъф има криминално минало. Според публикации той е осъден за опит за изнасилване през 1981 г. и е излежал присъда до 1983 г.

В интервю той признава, че е бил вписан като сексуален престъпник съгласно законодателството на щата Калифорния. По думите му престъплението е извършено през 1980 г., когато е бил в тежко алкохолно опиянение.

Отношенията между Шая Лабъф и баща му са били сложни през голяма част от живота на актьора. Тази връзка е в основата на полуавтобиографичния филм „Honey Boy“ от 2019 г., в който бащината фигура е представена като насилническа и разрушителна.

По-късно обаче Лабъф заяви, че част от показаното във филма не отговаря на действителността и че образът на баща му като системно насилващ родител е бил преувеличен.