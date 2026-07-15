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Тайните партита на богатите: Робърт Дауни Джуниър и Джъстин Бийбър превзеха Хамптънс

Тайните партита на богатите: Робърт Дауни Джуниър и Джъстин Бийбър превзеха Хамптънс

15 Юли, 2026 14:17 853 4

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  • хамптънс

Изданието Page Six разкри ексклузивни детайли за VIP купоните зад затворени врати през изминалите часове

Тайните партита на богатите: Робърт Дауни Джуниър и Джъстин Бийбър превзеха Хамптънс - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Елитното лятно убежище на богатите и известните – Хамптънс, се превърна в арена на най-ексклузивните звездни партита за сезона през последното денонощие. Папараци и източници на престижното издание Page Six успяха да надникнат зад тежката охрана на тайни частни събирания, събрали каймака на Холивуд и музикалната индустрия.

Голямата звезда на вечерта бе носителят на „Оскар“ Робърт Дауни Джуниър, който демонстрира перфектно настроение и бе забелязан да разговаря оживено с поп идола Джъстин Бийбър. Към тях на затвореното събитие се присъедини и популярното кънтри дуото Dan + Shay, които според присъстващи са направили импровизирано акустично изпълнение за гостите.

Летните партита в Хамптънс са известни със строгата си политика за конфиденциалност и забраната за телефони, но присъствието на толкова големи знаменитости на едно място веднага взриви светските хроники.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле, какво

    5 0 Отговор
    Звездно ми стана от звездната ви новина - направо свят ми се зави!

    14:24 15.07.2026

  • 2 Какво

    5 0 Отговор
    Губене на време! Нашите партита никой не ги забелязва, и слава Богу! Защото завършват с голяма презлоупитреба на, и с нечии жени!

    Коментиран от #4

    14:28 15.07.2026

  • 3 Деса Радева

    4 1 Отговор
    ИСКАМ И АЗ!... МУУНИИИИИ!!!

    14:40 15.07.2026

  • 4 Чудя се

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво":

    А, щото пък тия там са вода ненапита по морал, секс и чужди жени! Какви хора сте, бе, и какво имате в главите

    14:49 15.07.2026