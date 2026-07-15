Тайните партита на богатите: Робърт Дауни Джуниър и Джъстин Бийбър превзеха Хамптънс

Елитното лятно убежище на богатите и известните – Хамптънс, се превърна в арена на най-ексклузивните звездни партита за сезона през последното денонощие. Папараци и източници на престижното издание Page Six успяха да надникнат зад тежката охрана на тайни частни събирания, събрали каймака на Холивуд и музикалната индустрия.
Голямата звезда на вечерта бе носителят на „Оскар“ Робърт Дауни Джуниър, който демонстрира перфектно настроение и бе забелязан да разговаря оживено с поп идола Джъстин Бийбър. Към тях на затвореното събитие се присъедини и популярното кънтри дуото Dan + Shay, които според присъстващи са направили импровизирано акустично изпълнение за гостите.
Летните партита в Хамптънс са известни със строгата си политика за конфиденциалност и забраната за телефони, но присъствието на толкова големи знаменитости на едно място веднага взриви светските хроники.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леле, какво
14:24 15.07.2026
2 Какво
Коментиран от #4
14:28 15.07.2026
3 Деса Радева
14:40 15.07.2026
4 Чудя се
До коментар #2 от "Какво":А, щото пък тия там са вода ненапита по морал, секс и чужди жени! Какви хора сте, бе, и какво имате в главите
14:49 15.07.2026