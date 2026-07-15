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Ариана Гранде възроди връзка от миналото и я възпя на турнето си (ВИДЕО)

Ариана Гранде възроди връзка от миналото и я възпя на турнето си (ВИДЕО)

15 Юли, 2026 16:59 431 1

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  • рики алварес

Преди седмици поп звездата беше забелязана в компанията на бившия си Рики Алварес

Ариана Гранде възроди връзка от миналото и я възпя на турнето си (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ариана Гранде е възобновила връзката си с бившето си гадже Рики Алварес след раздялата с актьора Итън Слейтър, съобщават американски медии.

Според TMZ двамата отново са двойка, но засега не възнамеряват да прибързват с развитието на отношенията си. През последните седмици Гранде и Алварес са били забелязани заедно на няколко пъти, включително по време на семейно честване на Деня на независимостта на САЩ на 4 юли.

„Те не се впускат веднага в нещо сериозно, но Ариана се радва, че той отново е част от живота ѝ“, заявява източник пред списание People.

По думите му Алварес има положително излъчване, успява да разсмива певицата и двамата се чувстват добре в компанията си.

Ариана Гранде намекна за възобновените им отношения и по време на концерт от турнето Eternal Sunshine. Докато изпълняваше песента „Thank U, Next“, посветена на предишните ѝ връзки, тя промени текста, в който се споменава името на Рики.

Оригиналният текст гласи: „Написах няколко песни за Рики, а сега ги слушам и се смея“. По време на концерт в Бруклин певицата го замени с думите: „Написах няколко песни за Рики, но винаги намираме път един към друг“.

На по-ранно участие в Тексас на 26 юни Гранде също промени текста, като изпя: „Знам, че той все още ме подкрепя“.

Певицата и Алварес се запознават през 2015 г., когато той работи като танцьор в турнето ѝ Honeymoon. Ариана потвърждава връзката им през следващата година, но няколко месеца по-късно двамата се разделят след приблизително едногодишни отношения.

Преди близо месец стана ясно, че Ариана Гранде и досегашния ѝ партньор Итън Слейтър са прекратили отношенията си след три години заедно.

Според източник на Daily Mail двамата са взели решението след продължителни обсъждания. Раздялата е определена като спокойна, а бившите партньори продължават да поддържат приятелски отношения.

След края на връзката певицата е насочила вниманието си към турнето Eternal Sunshine, което започна на 6 юни в Оукланд, Калифорния, и трябва да завърши на 1 септември в Лондон. Слейтър не е бил забелязан на концертите от откриващия уикенд.

Гранде работи и по предстоящия си студиен албум „Petal“, чието издаване е планирано за 31 юли.

Ариана и Итън се запознават по време на снимките на филмовия мюзикъл „Злосторница“, чиято първа част излезе през 2024 г., а продължението „Злосторница: Завинаги“ беше представено през 2025 г. Гранде изпълнява ролята на Глинда, а Синтия Ериво се превъплъщава в Елфаба. Слейтър играе Бок, който е влюбен в Глинда, а по-късно се превръща в Тенекиения човек.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Незнам

    2 0 Отговор
    За какви връзки говори! Въобще не прекалявам- това ако го уцеля, ще го разцепя на две ! Не бих посмял да напъна...

    17:04 15.07.2026