Рецепта на деня: Бяла пармиджана с тиквички и сирена

Необходими продукти:

тиквички - 900 г;

моцарела - 250 г;

рикота - 250 г;

пармезан - 80 г;

прясно мляко - 500 мл;

масло - 40 г;

брашно - 40 г;

зехтин - 3 с.л.;

пресен босилек - 1 шепа;

индийско орехче - 1 щипка;

сол - на вкус;

черен пипер - на вкус.

Начин на приготвяне:

Тиквичките се измиват, подсушават и се нарязват по дължина на тънки ленти. Посоляват се леко и се оставят за около 15 минути, за да пуснат част от водата си.

След това се подсушават добре с кухненска хартия. Тази стъпка помага бялата пармиджана с тиквички и сирена да остане кремообразна, но не водниста.

Лентите тиквички се намазват с малко зехтин и се запичат за 8-10 минути в загрята на 200 градуса фурна или на сух тиган, докато леко омекнат и добият цвят. Не трябва да се препичат напълно, защото ще се готвят още веднъж в ястието.

За белия сос маслото се разтопява в малка тенджера на умерен огън. Добавя се брашното и се разбърква 1 минута, без да потъмнява. Прясното мляко се налива постепенно при постоянно бъркане, за да не се образуват бучки. Сосът се вари 5-7 минути, докато се сгъсти леко. Подправя се със сол, черен пипер и щипка индийско орехче.

Моцарелата се отцежда добре и се нарязва или накъсва на парчета. Рикотата се разбърква с част от настъргания пармезан, за да се получи по-плътна и ароматна смес.

Няколко листа босилек се оставят за отгоре, а останалите могат да се накъсат между пластовете.

На дъното на подходяща тавичка се разстила тънък слой бял сос. Подрежда се ред тиквички, добавят се лъжици от рикотата, парчета моцарела, малко пармезан и няколко листа босилек. Редуването продължава, докато продуктите свършат, като най-отгоре се завършва със сос, моцарела и останалия пармезан.

Ястието се пече в предварително загрята фурна на 190 градуса за 30-35 минути, докато повърхността стане златиста, а сосът започне леко да къкри по краищата. Ако горната коричка се запича прекалено бързо, тавичката може да се покрие хлабаво с фолио за последните минути.

Готовата пармиджана се оставя да почине 10-15 минути преди рязане. Така пластовете се стягат и порциите се сервират по-лесно. Поднася се топла, с още пресен босилек отгоре, пише gotvach.bg.