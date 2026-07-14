Риана се завърна на сцената след 3 години пауза, но феновете са недоволни (ВИДЕО)

Риана направи изненадваща поява по време на концерта на Джей Зи в неделя вечер на стадион „Янки“ в Ню Йорк, но изпълнението ѝ предизвика противоречиви реакции сред почитателите.

38-годишната певица се присъедини към рапъра за общия им хит „Run This Town“ от 2009 г., отличен с награда „Грами“. След това тя изпълни и соловата си песен „Bitch Better Have My Money“ от 2015 г.

Това беше първата публична сценична изява на Риана след участието ѝ в шоуто на полувремето на Super Bowl LVII през 2023 г.

Джей Зи изнесе три последователни концерта на стадион „Янки“ като част от програма, посветена на някои от най-значимите му албуми, включително 30-годишнината от дебютния „Reasonable Doubt“. За финалната вечер 56-годишният изпълнител покани на сцената съпругата си Бионсе, както и редица други известни музиканти.

Goodness, their is no album because she can’t sing. She literally gives up singing mid song. Oh noooooooooo💔🥺 pic.twitter.com/eQLKKypGkS — Jackie Phamotse (@JackiePhamotse) July 13, 2026

Сред гост-изпълнителите бяха Фарел Уилямс, Ъшър, Теяна Тейлър, Джърмейн Дюпри, The-Dream, Clipse, Джийзи, Фат Джо и Джадакис.

Въпреки мащабната програма част от зрителите изразиха недоволство както от представянето на Риана, така и от продължителното забавяне на началото на концерта. Събитието започна след полунощ, близо три часа по-късно от предварително обявения час.

Според съобщенията забавянето е било предизвикано от сериозен пробив в охраната, след като голяма група хора без билети се опитали да преминат през входовете. Стадионът временно бил блокиран от съображения за сигурност.

При излизането си на сцената Джей Зи се извини на публиката и обясни, че организаторите не са искали концертът да започне, докато пред входовете има опасност от струпване и инциденти.

„Около 10 000 души бяха отвън и всички врати бяха затворени, след като тълпата се насочи към входовете. Не искахме да пускаме музиката, докато съществува риск някой да бъде стъпкан“, заяви той.

Риана се появи на сцената около два часа след полунощ. Част от присъстващите похвалиха енергията и сценичното взаимодействие между нея и Джей Зи, но други определиха изпълнението като недостатъчно убедително.

Nah the vocals were HORRIBLE. I blame Drake for opening the tomb and now Rihanna, A$AP and Jay Z are out here embarrassing themselves on stage just to prove they still got it.



Nobody asked for this revival tour really😂 pic.twitter.com/4jAjO8o33J — WhisperedReign 💋💄👑 (@princess_tee0) July 13, 2026

В социалните мрежи се появиха критики, че певицата изглеждала уморена, пропускала части от текста и на моменти прекъсвала пеенето. Някои потребители я определиха като „неподготвена“ и „без енергия“.

Между двете песни самата Риана призна пред публиката, че не е в обичайната си сценична форма.

„Знаете, че съм малко ръждясала, нали? Мина доста време. С мен ли сте?“, обърна се тя към зрителите.

“Y’all know I'm rusty, right? It's been a while. Y’all with me right now?” 🥹



Rihanna at Jay-Z’s concert tonight. pic.twitter.com/LLkGP2hgPU — 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) July 13, 2026

Част от почитателите призоваха певицата да работи отново с вокален педагог и хореограф, преди да предприеме по-мащабно завръщане към концертната дейност. Други отбелязаха, че представянето ѝ е обяснимо предвид продължителното ѝ отсъствие от сцената.

След участието си Риана се присъедини към дългогодишния си партньор A$AP Rocky и към дъщеря им Роки Айриш, които наблюдаваха останалата част от концерта от публиката.

Риана и 37-годишният рапър станаха родители на момичето през септември 2025 г. Двамата имат и двама синове – Ар Зи Ей Ателстън и Райът Роуз.

За сценичната си поява певицата носеше цялостна визия на Saint Laurent, с която остана и след слизането си от сцената.

Последният студиен албум на Риана, „Anti“, беше издаден през 2016 г. През следващите години тя съсредоточи значителна част от дейността си върху своите модни и козметични компании, паралелно със семейните си ангажименти.

Представител на певицата е бил потърсен за коментар във връзка с реакциите към концерта, но към момента не е публикуван официален отговор.