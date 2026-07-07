Новини
Любопитно »
Мира Радева има нов мъж до себе си - стар познайник живеещ в чужбина

Мира Радева има нов мъж до себе си - стар познайник живеещ в чужбина

7 Юли, 2026 12:31 1 907 20

  • мира радева-
  • социолог-
  • нов мъж-
  • любов-
  • връзка

Социоложката издава, че с новата ѝ любов се познават от 20 години, но едва наскоро затоплят отношенията си

Мира Радева има нов мъж до себе си - стар познайник живеещ в чужбина - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Куп радостни събития, безценни мигове и спиращи дъха моменти преживява това лято социоложката Мира Радева. След като преди по-малко от месец ожени наследника си Михаил-Богдан, писателката продължава да е на любовна вълна и направо лети от щастие. Причината - специалният мъж в живота ѝ, който се оказва стар познайник от миналото.

„Познаваме се повече от 20 години. В последно време възстановихме отношенията си. Близките ми също са го виждали. Мога да кажа, че се чувстваме добре заедно“, призна тя пред "България днес".

Новият човек в сърцето на Мира работи в чужбина и не успява да присъства на красивата сватба на сина ѝ. Тържеството се проведе на 20 юни в гористата местност Орлово гнездо под връх Мусала - в близост до село Бели Искър.

Блондинката участва живо в подготовката на събитието, давайки ценни напътствия - най-вече в кухнята. За съпруга единственото ѝ момче взе прекрасната Теодора, с която са заедно повече от 10 години. Социоложката определя Теди като снаха мечта, наричайки я спокойно своя дъщеря.

През август 2025 г. Мира Радева изненадващо обяви, че се е разделила с половинката си Ивайло Станчев. Двамата бяха заедно близо 2 десетилетия. През последните години отношенията им са повече приятелски, отколкото романтични.

Най-голямата изненада в цялата ситуация бил фактът, че бившият ѝ съобщил новината, че чака близнаци от друга жена. Въпреки обидата и силното разочарование Мира успява да му прости, продължавайки напред с усмивка.

„Както ми каза една астроложка: „Ти си родена под щастлива звезда“ и дори да ти се случва нещо лошо, винаги ще се измъкваш. Не знам как се получава така - особено на моята възраст, човек се отдръпва социално, пък аз продължавам да съм отворена към света. Даже майка ми ме упреква, че нямам задръжки и споделям всичко. Такава съм и затова успявам да докосна хората с моята искреност“, откровена е за пореден път риалити героинята.

Освен с дългогодишния си партньор - Ивайло Станчев, Мира Радева преживява тежка раздяла и с първия си съпруг - Михаил Янов. След повече от 20 години брак двамата се разделят, но отношенията им не остават розови. През годините двойката води редица съдебни спорове и имуществени конфликти. Социоложката неведнъж е споделяла, че конфликтът им е оставил трайна следа в живота ѝ. След смъртта на Янов през 2023 г. тя публично изрази съжаление за станалото въпреки всички драми.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая

    28 0 Отговор
    спиране няма !

    12:35 07.07.2026

  • 2 Таа малоумница не е никаква

    26 0 Отговор
    Дръпнала си е бръчките малко
    Да хиди да се шляпа с цигането

    12:36 07.07.2026

  • 3 Без име

    4 23 Отговор
    Мира е класна жена.

    12:36 07.07.2026

  • 4 Любопитен

    9 1 Отговор
    Любо ли в или само я облизва?

    12:38 07.07.2026

  • 5 Миндилска

    14 0 Отговор
    му работа!

    12:40 07.07.2026

  • 6 Шантаво ми е

    16 1 Отговор
    Нямам нищо напротив въпросните хора които са останали да си имат другарче в живота за да си помагат.
    Но тая 70 " Маря"иска да се чеши.

    12:41 07.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 един

    14 0 Отговор
    тая лисица как се е наточила ......

    12:48 07.07.2026

  • 9 ТАЗИ

    6 0 Отговор
    Не се спря

    12:52 07.07.2026

  • 10 мама сан

    5 0 Отговор
    Излъскала се е като

    12:52 07.07.2026

  • 11 Малиййй

    14 1 Отговор
    Тая фльора па не се нажени в тоя живот

    13:02 07.07.2026

  • 12 Ко каза

    8 0 Отговор
    Щом се обичат младите нека се вземат.

    13:09 07.07.2026

  • 13 Личните драми

    7 1 Отговор
    На 70 г бабеси за пейката пред къщата.

    13:19 07.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ко речи?

    5 0 Отговор
    Тази ли се оплакваше от зорлем мандръс като млада?

    13:37 07.07.2026

  • 17 МИРЧЕ ДУШКО

    1 0 Отговор
    САМО БАБИ ОПРАВЯМ МАНИЯ МИ Е ИМА ХЛЯБ ВЪВ ТЕБ

    Коментиран от #18

    13:40 07.07.2026

  • 18 истина ти казвам

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "МИРЧЕ ДУШКО":

    Къв хлеб има па у тааа??? Дръпнала е влагата отдавна тоа кайман!

    13:46 07.07.2026

  • 19 Сила

    1 0 Отговор
    Ха ха ха , хо хо хо ....егати бруталния фотошоп , ха ха ха !!!!
    Абе бабо Миро , нали те виждаме по улиците бе , ти имаш ли акъл да се излагаш така !!!???!!!
    Тоя новия , пак ли ги хвана някъде по баирите в гората и пак ли му взе обувките да не може да ти избяга ...?!!
    Като оня бившия несретник , борчето с интелект на едноклетъчен еуглен ...!?

    13:54 07.07.2026

  • 20 Тома

    1 0 Отговор
    Така се е опънала че пъпа и седи на челото.

    13:54 07.07.2026