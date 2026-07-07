Мира Радева има нов мъж до себе си - стар познайник живеещ в чужбина

Куп радостни събития, безценни мигове и спиращи дъха моменти преживява това лято социоложката Мира Радева. След като преди по-малко от месец ожени наследника си Михаил-Богдан, писателката продължава да е на любовна вълна и направо лети от щастие. Причината - специалният мъж в живота ѝ, който се оказва стар познайник от миналото.

„Познаваме се повече от 20 години. В последно време възстановихме отношенията си. Близките ми също са го виждали. Мога да кажа, че се чувстваме добре заедно“, призна тя пред "България днес".

Новият човек в сърцето на Мира работи в чужбина и не успява да присъства на красивата сватба на сина ѝ. Тържеството се проведе на 20 юни в гористата местност Орлово гнездо под връх Мусала - в близост до село Бели Искър.

Блондинката участва живо в подготовката на събитието, давайки ценни напътствия - най-вече в кухнята. За съпруга единственото ѝ момче взе прекрасната Теодора, с която са заедно повече от 10 години. Социоложката определя Теди като снаха мечта, наричайки я спокойно своя дъщеря.

През август 2025 г. Мира Радева изненадващо обяви, че се е разделила с половинката си Ивайло Станчев. Двамата бяха заедно близо 2 десетилетия. През последните години отношенията им са повече приятелски, отколкото романтични.

Най-голямата изненада в цялата ситуация бил фактът, че бившият ѝ съобщил новината, че чака близнаци от друга жена. Въпреки обидата и силното разочарование Мира успява да му прости, продължавайки напред с усмивка.

„Както ми каза една астроложка: „Ти си родена под щастлива звезда“ и дори да ти се случва нещо лошо, винаги ще се измъкваш. Не знам как се получава така - особено на моята възраст, човек се отдръпва социално, пък аз продължавам да съм отворена към света. Даже майка ми ме упреква, че нямам задръжки и споделям всичко. Такава съм и затова успявам да докосна хората с моята искреност“, откровена е за пореден път риалити героинята.

Освен с дългогодишния си партньор - Ивайло Станчев, Мира Радева преживява тежка раздяла и с първия си съпруг - Михаил Янов. След повече от 20 години брак двамата се разделят, но отношенията им не остават розови. През годините двойката води редица съдебни спорове и имуществени конфликти. Социоложката неведнъж е споделяла, че конфликтът им е оставил трайна следа в живота ѝ. След смъртта на Янов през 2023 г. тя публично изрази съжаление за станалото въпреки всички драми.