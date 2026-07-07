Мира Радева има нов мъж до себе си - стар познайник живеещ в чужбина

Куп радостни събития, безценни мигове и спиращи дъха моменти преживява това лято социоложката Мира Радева. След като преди по-малко от месец ожени наследника си Михаил-Богдан, писателката продължава да е на любовна вълна и направо лети от щастие. Причината - специалният мъж в живота ѝ, който се оказва стар познайник от миналото.
„Познаваме се повече от 20 години. В последно време възстановихме отношенията си. Близките ми също са го виждали. Мога да кажа, че се чувстваме добре заедно“, призна тя пред "България днес".
Новият човек в сърцето на Мира работи в чужбина и не успява да присъства на красивата сватба на сина ѝ. Тържеството се проведе на 20 юни в гористата местност Орлово гнездо под връх Мусала - в близост до село Бели Искър.
Блондинката участва живо в подготовката на събитието, давайки ценни напътствия - най-вече в кухнята. За съпруга единственото ѝ момче взе прекрасната Теодора, с която са заедно повече от 10 години. Социоложката определя Теди като снаха мечта, наричайки я спокойно своя дъщеря.
През август 2025 г. Мира Радева изненадващо обяви, че се е разделила с половинката си Ивайло Станчев. Двамата бяха заедно близо 2 десетилетия. През последните години отношенията им са повече приятелски, отколкото романтични.
Най-голямата изненада в цялата ситуация бил фактът, че бившият ѝ съобщил новината, че чака близнаци от друга жена. Въпреки обидата и силното разочарование Мира успява да му прости, продължавайки напред с усмивка.
„Както ми каза една астроложка: „Ти си родена под щастлива звезда“ и дори да ти се случва нещо лошо, винаги ще се измъкваш. Не знам как се получава така - особено на моята възраст, човек се отдръпва социално, пък аз продължавам да съм отворена към света. Даже майка ми ме упреква, че нямам задръжки и споделям всичко. Такава съм и затова успявам да докосна хората с моята искреност“, откровена е за пореден път риалити героинята.
Освен с дългогодишния си партньор - Ивайло Станчев, Мира Радева преживява тежка раздяла и с първия си съпруг - Михаил Янов. След повече от 20 години брак двамата се разделят, но отношенията им не остават розови. През годините двойката води редица съдебни спорове и имуществени конфликти. Социоложката неведнъж е споделяла, че конфликтът им е оставил трайна следа в живота ѝ. След смъртта на Янов през 2023 г. тя публично изрази съжаление за станалото въпреки всички драми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая
12:35 07.07.2026
2 Таа малоумница не е никаква
Да хиди да се шляпа с цигането
12:36 07.07.2026
3 Без име
12:36 07.07.2026
4 Любопитен
12:38 07.07.2026
5 Миндилска
12:40 07.07.2026
6 Шантаво ми е
Но тая 70 " Маря"иска да се чеши.
12:41 07.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 един
12:48 07.07.2026
9 ТАЗИ
12:52 07.07.2026
10 мама сан
12:52 07.07.2026
11 Малиййй
13:02 07.07.2026
12 Ко каза
13:09 07.07.2026
13 Личните драми
13:19 07.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ко речи?
13:37 07.07.2026
17 МИРЧЕ ДУШКО
Коментиран от #18
13:40 07.07.2026
18 истина ти казвам
До коментар #17 от "МИРЧЕ ДУШКО":Къв хлеб има па у тааа??? Дръпнала е влагата отдавна тоа кайман!
13:46 07.07.2026
19 Сила
Абе бабо Миро , нали те виждаме по улиците бе , ти имаш ли акъл да се излагаш така !!!???!!!
Тоя новия , пак ли ги хвана някъде по баирите в гората и пак ли му взе обувките да не може да ти избяга ...?!!
Като оня бившия несретник , борчето с интелект на едноклетъчен еуглен ...!?
13:54 07.07.2026
20 Тома
13:54 07.07.2026