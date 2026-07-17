Шарлиз Терон изненада Ню Йорк: Направи рядка публична изява с порасналите си деца

Холивудската икона Шарлиз Терон прикова погледите на червения килим в Ню Йорк, като се появи на премиерата на дългоочаквания епос на Кристофър Нолан „Одисея“ заедно с двете си осиновени дъщери – 14-годишната Джаксън и 12-годишната Огъст. Това е изключително рядко семейно събитие, тъй като Терон е известна с това, че ревностно пази личното пространство на децата си от папараците.
Триото демонстрира перфектен стил, координирайки се в класически черно-бели тоалети. Шарлиз заложи на стилна бяла мини рокля на Dior, докато момичетата избраха елегантни черни визии.
Актрисата сподели в социалните мрежи, че присъствието на нейните „бебета“ е било най-добрата част от вечерта. Както съобщава изданието HOLA! USA, Терон винаги е подчертавала, че нейната основна роля е да подкрепя децата си да израснат такива, каквито искат да бъдат, без външен натиск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хитер
Коментиран от #4
11:19 17.07.2026
2 ха ха Хо
11:25 17.07.2026
3 Кви хубави деца
11:35 17.07.2026
4 Почваме, майн фюрер
До коментар #1 от "Хитер":Тези деца май са се метнали на бащата, щото като гледам не мязат на майка си. Кое беше трансче от тях?
11:36 17.07.2026
5 Тези черни перли
11:38 17.07.2026