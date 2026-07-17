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Шарлиз Терон изненада Ню Йорк: Направи рядка публична изява с порасналите си деца

Шарлиз Терон изненада Ню Йорк: Направи рядка публична изява с порасналите си деца

17 Юли, 2026 11:16 903 5

  • шарлиз терон-
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  • одисея

Носителката на "Оскар" заведе дъщерите си Джаксън и Огъст на бляскавата премиера на филма "Одисея"

Шарлиз Терон изненада Ню Йорк: Направи рядка публична изява с порасналите си деца - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската икона Шарлиз Терон прикова погледите на червения килим в Ню Йорк, като се появи на премиерата на дългоочаквания епос на Кристофър Нолан „Одисея“ заедно с двете си осиновени дъщери – 14-годишната Джаксън и 12-годишната Огъст. Това е изключително рядко семейно събитие, тъй като Терон е известна с това, че ревностно пази личното пространство на децата си от папараците.

Триото демонстрира перфектен стил, координирайки се в класически черно-бели тоалети. Шарлиз заложи на стилна бяла мини рокля на Dior, докато момичетата избраха елегантни черни визии.

Актрисата сподели в социалните мрежи, че присъствието на нейните „бебета“ е било най-добрата част от вечерта. Както съобщава изданието HOLA! USA, Терон винаги е подчертавала, че нейната основна роля е да подкрепя децата си да израснат такива, каквито искат да бъдат, без външен натиск.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хитер

    3 0 Отговор
    Айде хейта да започва

    Коментиран от #4

    11:19 17.07.2026

  • 2 ха ха Хо

    4 0 Отговор
    Какви две дъщери,голямото е момче което тя от две годишно го тъпче с хормони за да стане ,,момиче,, защото то ,,искало,,Извратена работа.

    11:25 17.07.2026

  • 3 Кви хубави деца

    3 1 Отговор
    направо да им е.ш майката

    11:35 17.07.2026

  • 4 Почваме, майн фюрер

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хитер":

    Тези деца май са се метнали на бащата, щото като гледам не мязат на майка си. Кое беше трансче от тях?

    11:36 17.07.2026

  • 5 Тези черни перли

    2 0 Отговор
    са готови да изиграят Хубавата Елена от Троя като ги гледам

    11:38 17.07.2026