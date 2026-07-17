Рапът и поп фолкът отново се събраха: Малина и Тото пуснаха горещ до червено дует (ВИДЕО)

Поп фолк ветеранът Малина пусна нов летен хит преди часове. Тя истински изненада феновете си с избора за дуетна половинка на лятното парче. В новата песен "Red flag" (Червен флаг) редом до фолк звездата рапира Тото от дуото "Скандау".
Няколко часа по-рано Малина публикува в социалните си мрежи стори с текст "Очаквайте...", с което разпали любопитството на почитателите си, които нямаха търпение да чуят какво им е подготвила тя. Е, в крайна сметка споделиха, че са били приятно изненадани от парчето.
"За мен беше много вълнуващо преживяване, което искам да споделя с вас! Представям ви новата си песен с Тото-Red Flag", написа Малина в мрежите.
За броени минути песента събра куп одобрителни коментари и реакции, а клипът вече има десетки хиляди гледания.
"Изключително приятна изненада!!! Песента е интересна и клипът е страхотен! Поздравления!", пишат фенове на Малина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:01 17.07.2026
2 авантгард
А какво е това нескопосано шопе до нея?
Ах, Малина Малинаааааа......
13:01 17.07.2026
3 ......па
13:02 17.07.2026
4 ориенталска идилия
13:03 17.07.2026
5 Кск
13:05 17.07.2026
6 ейй факти
Коментиран от #9
13:13 17.07.2026
7 Еволюция
13:19 17.07.2026
8 от две цигании
13:24 17.07.2026
9 честен ционист
До коментар #6 от "ейй факти":Скоро всички ще слушате руски пост-панк, синти-поп, и нью-вейв и даже ще ви харесва.
13:39 17.07.2026
10 Малиии!
13:55 17.07.2026
11 От тази новина получиш няколко
Едно временно кихам оригвам и пръцкам
Имайте милост алергичен съм към бездарие
13:57 17.07.2026