Новини
Любопитно »
Рапът и поп фолкът отново се събраха: Малина и Тото пуснаха горещ до червено дует (ВИДЕО)

Рапът и поп фолкът отново се събраха: Малина и Тото пуснаха горещ до червено дует (ВИДЕО)

17 Юли, 2026 12:58 1 006 11

  • малина-
  • тото-
  • скандау-
  • дует-
  • рап-
  • поп фолк

Изненадващият дует развя "Червен флаг" за лятото

Рапът и поп фолкът отново се събраха: Малина и Тото пуснаха горещ до червено дует (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп фолк ветеранът Малина пусна нов летен хит преди часове. Тя истински изненада феновете си с избора за дуетна половинка на лятното парче. В новата песен "Red flag" (Червен флаг) редом до фолк звездата рапира Тото от дуото "Скандау".

Няколко часа по-рано Малина публикува в социалните си мрежи стори с текст "Очаквайте...", с което разпали любопитството на почитателите си, които нямаха търпение да чуят какво им е подготвила тя. Е, в крайна сметка споделиха, че са били приятно изненадани от парчето.

"За мен беше много вълнуващо преживяване, което искам да споделя с вас! Представям ви новата си песен с Тото-Red Flag", написа Малина в мрежите.

За броени минути песента събра куп одобрителни коментари и реакции, а клипът вече има десетки хиляди гледания.

"Изключително приятна изненада!!! Песента е интересна и клипът е страхотен! Поздравления!", пишат фенове на Малина.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    15 0 Отговор
    Какъв рапър е тоя Тото? Гаранция слуша сръбска чалга като го гледам. Сигурно е щракал с пръсти от най-ранна детска възраст из врачанските околии.

    13:01 17.07.2026

  • 2 авантгард

    4 1 Отговор
    Уау, Малина!
    А какво е това нескопосано шопе до нея?
    Ах, Малина Малинаааааа......

    13:01 17.07.2026

  • 3 ......па

    11 1 Отговор
    Чалгата е за селяндурите от село,рапа е за селяндурите от града.Рап=Чалга.

    13:02 17.07.2026

  • 4 ориенталска идилия

    8 1 Отговор
    Все едно турци пеят на български.

    13:03 17.07.2026

  • 5 Кск

    8 0 Отговор
    Ужасна песен.

    13:05 17.07.2026

  • 6 ейй факти

    11 0 Отговор
    защо ни заливате с тая помия, има толкова добра българска рок и блус музика за която не обелвате и дума....

    Коментиран от #9

    13:13 17.07.2026

  • 7 Еволюция

    6 0 Отговор
    Тъпня

    13:19 17.07.2026

  • 8 от две цигании

    5 0 Отговор
    може да се роди само трета цигания

    13:24 17.07.2026

  • 9 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "ейй факти":

    Скоро всички ще слушате руски пост-панк, синти-поп, и нью-вейв и даже ще ви харесва.

    13:39 17.07.2026

  • 10 Малиии!

    3 0 Отговор
    Нема коментирам, че се не сещам нищо цензурно.

    13:55 17.07.2026

  • 11 От тази новина получиш няколко

    2 0 Отговор
    Скийн шота
    Едно временно кихам оригвам и пръцкам
    Имайте милост алергичен съм към бездарие

    13:57 17.07.2026