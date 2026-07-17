Рапът и поп фолкът отново се събраха: Малина и Тото пуснаха горещ до червено дует (ВИДЕО)

Поп фолк ветеранът Малина пусна нов летен хит преди часове. Тя истински изненада феновете си с избора за дуетна половинка на лятното парче. В новата песен "Red flag" (Червен флаг) редом до фолк звездата рапира Тото от дуото "Скандау".

Няколко часа по-рано Малина публикува в социалните си мрежи стори с текст "Очаквайте...", с което разпали любопитството на почитателите си, които нямаха търпение да чуят какво им е подготвила тя. Е, в крайна сметка споделиха, че са били приятно изненадани от парчето.

"За мен беше много вълнуващо преживяване, което искам да споделя с вас! Представям ви новата си песен с Тото-Red Flag", написа Малина в мрежите.

За броени минути песента събра куп одобрителни коментари и реакции, а клипът вече има десетки хиляди гледания.

"Изключително приятна изненада!!! Песента е интересна и клипът е страхотен! Поздравления!", пишат фенове на Малина.