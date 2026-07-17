Кристофър Нолан умолява Тарантино да не се пенсионира след 10-ия си филм

Режисьорът Кристофър Нолан заяви, че се надява Куентин Тарантино да не изпълни дългогодишния си план да прекрати режисьорската си кариера след своя десети пълнометражен филм.

В интервю за The Telegraph Нолан посочи, че уважава мотивите на своя колега, но смята за рисковано творческата кариера да бъде ограничавана до предварително определен брой продукции.

„Куентин има своите причини и аз ги уважавам. Но се надявам да не остане верен на това решение“, каза режисьорът, който допълни, че подхожда към всеки свой проект като към потенциално последен филм.

„Възприемам всеки филм, който правя, като последния в кариерата ми. Един ден това наистина ще бъде вярно. Затова влагам всичко в настоящия проект и никога не си казвам, че ще запазя дадена идея за следващия“, заяви той.

Тарантино от години твърди, че възнамерява да се оттегли след десетия си филм, за да остави след себе си стегната и последователна филмография. В неговата равносметка двете части на „Убий Бил“ се броят като едно заглавие, тъй като са разработени и заснети като общ проект.

По време на промоцията на „Опенхаймер“ през 2023 г. Кристофър Нолан вече коментира намеренията на Куентин Тарантино. Тогава той обясни, че американският режисьор се опасява от спад в качеството, какъвто според него се наблюдава в късните периоди от кариерата на някои утвърдени автори.

Нолан определи това като пуристка гледна точка, характерна за човек, който поставя висока стойност върху историята и наследството на киното. Той обаче изрази съмнение дали един режисьор може обективно да прецени, че дадено произведение не заслужава да бъде създадено.

„Харесвам филми, които не постигат напълно целите си, но съдържат изключително изпълнение, отделна сцена или интересна структурна идея“, каза той.

По думите му стремежът към безупречна репутация е разбираем, но не бива предварително да изключва бъдещи творчески възможности.

Режисьорът Пол Томас Андерсън също е критикувал намерението на Тарантино. В интервю от 2018 г. той заяви, че не би могъл да постави подобно ограничение върху собствената си кариера.

„Това е, което искам да правя, докато съм способен. Докато мога да снимам филми, ще продължа“, каза Андерсън.

Той обаче отбеляза, че за режисьорите може да възникне проблем, когато се опитват изкуствено да изглеждат актуални или да подражават на по-младите поколения.

Към момента не е известно кой проект ще бъде десетият филм на Тарантино. За известно време се очакваше това да бъде „The Movie Critic“, но режисьорът впоследствие се отказа от сценария.

Дори при окончателно оттегляне от киното Тарантино вероятно ще продължи да работи в други области. Той вече е автор на няколко книги, а театралната му пиеса „The Popinjay Cavalier“ трябва да бъде поставена в лондонския Уест Енд през 2027 г.