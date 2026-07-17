Крис Дженър се сбогува с майка си: Бабата на клана Кардашиян Ем Джей почина на 91 години

Мери Джо Шанън, майката на Крис Дженър, е починала на 91-годишна възраст, съобщи телевизионната звезда в Instagram.

„Днес се сбогувахме с моята прекрасна майка Ем Джей. Няма думи, които могат да опишат какво означаваше тя за мен и колко болезнено е да се разделя с нея“, написа майката на сестрите Кардашиян.

Шанън, известна в семейството като Ем Джей, често се появяваше в риалити предаванията „Keeping Up With the Kardashians“ и „The Kardashians“.

В отделни епизоди беше показано как Крис Дженър помага на майка си при преместването ѝ в ново жилище. В епизод от 2025 г. тя говори и за влошеното ѝ здравословно състояние.

„В живота идва момент, когато човек вече не може да остава сам. Тъжно ми е и не мога да понасям да я виждам в толкова силна болка“, каза тогава Крис Дженър. В публикацията си тя определи Мери Джо Шанън като сърцето на семейството.

„Тя ме научи на всичко, което наистина има значение – да обичаш силно семейството си, да бъдеш добър, да бъдеш до хората, които обичаш, и никога да не приемаш времето заедно за даденост“, написа Крис Дженър.

Шанън има шестима внуци – Кортни, Ким, Клои и Роб Кардашиян, както и Кендъл и Кайли Дженър. Щастливата баба има и 13 правнуци.

Крис Дженър благодари на майка си за жертвите, подкрепата и съветите, които е получавала през годините.

„Ще ми липсват ежедневните ни разговори, усмивката и смехът ти. Сърцата ни са разбити, но намираме утеха в мисълта, че любов като твоята никога не изчезва“, посочи тя.

Телевизионната продуцентка допълни, че влиянието на майка ѝ ще остане в семейните традиции и в следващите поколения.

„Когато гледам децата и внуците си, винаги ще виждам частица от теб във всеки от нас. Няма част от мен, която да не е оформена от теб“, написа Дженър.

Тя завърши публикацията с благодарност за детството и семейния живот, които Мери Джо Шанън ѝ е дала.