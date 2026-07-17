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Крис Дженър се сбогува с майка си: Бабата на клана Кардашиян Ем Джей почина на 91 години
  Тема: Известни личности

Крис Дженър се сбогува с майка си: Бабата на клана Кардашиян Ем Джей почина на 91 години

17 Юли, 2026 15:58 719 4

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Тя се появяваше в риалити сериала на семейството периодично и беше любимка на зрителите

Крис Дженър се сбогува с майка си: Бабата на клана Кардашиян Ем Джей почина на 91 години - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мери Джо Шанън, майката на Крис Дженър, е починала на 91-годишна възраст, съобщи телевизионната звезда в Instagram.

„Днес се сбогувахме с моята прекрасна майка Ем Джей. Няма думи, които могат да опишат какво означаваше тя за мен и колко болезнено е да се разделя с нея“, написа майката на сестрите Кардашиян.

Шанън, известна в семейството като Ем Джей, често се появяваше в риалити предаванията „Keeping Up With the Kardashians“ и „The Kardashians“.

В отделни епизоди беше показано как Крис Дженър помага на майка си при преместването ѝ в ново жилище. В епизод от 2025 г. тя говори и за влошеното ѝ здравословно състояние.

„В живота идва момент, когато човек вече не може да остава сам. Тъжно ми е и не мога да понасям да я виждам в толкова силна болка“, каза тогава Крис Дженър. В публикацията си тя определи Мери Джо Шанън като сърцето на семейството.

„Тя ме научи на всичко, което наистина има значение – да обичаш силно семейството си, да бъдеш добър, да бъдеш до хората, които обичаш, и никога да не приемаш времето заедно за даденост“, написа Крис Дженър.

Шанън има шестима внуци – Кортни, Ким, Клои и Роб Кардашиян, както и Кендъл и Кайли Дженър. Щастливата баба има и 13 правнуци.

Крис Дженър благодари на майка си за жертвите, подкрепата и съветите, които е получавала през годините.

„Ще ми липсват ежедневните ни разговори, усмивката и смехът ти. Сърцата ни са разбити, но намираме утеха в мисълта, че любов като твоята никога не изчезва“, посочи тя.

Телевизионната продуцентка допълни, че влиянието на майка ѝ ще остане в семейните традиции и в следващите поколения.

„Когато гледам децата и внуците си, винаги ще виждам частица от теб във всеки от нас. Няма част от мен, която да не е оформена от теб“, написа Дженър.

Тя завърши публикацията с благодарност за детството и семейния живот, които Мери Джо Шанън ѝ е дала.


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    16:03 17.07.2026

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    С напредването на ИИ май ще копам домати на село 🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🥳

    16:22 17.07.2026

  • 3 Анонимен

    1 0 Отговор
    Аман от тоя клан Кардашиян. Какво толкова достойно постигнаха в живота си, освен това да тънат в лукс и да се чекнат по медиите?

    Коментиран от #4

    16:25 17.07.2026

  • 4 Негри

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Как така какво са постигнали? Плющят се наляво-надясно с негри това са постигнали.

    17:41 17.07.2026