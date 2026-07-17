Крис Дженър се сбогува с майка си: Бабата на клана Кардашиян Ем Джей почина на 91 години

Мери Джо Шанън, майката на Крис Дженър, е починала на 91-годишна възраст, съобщи телевизионната звезда в Instagram.
„Днес се сбогувахме с моята прекрасна майка Ем Джей. Няма думи, които могат да опишат какво означаваше тя за мен и колко болезнено е да се разделя с нея“, написа майката на сестрите Кардашиян.
Шанън, известна в семейството като Ем Джей, често се появяваше в риалити предаванията „Keeping Up With the Kardashians“ и „The Kardashians“.
В отделни епизоди беше показано как Крис Дженър помага на майка си при преместването ѝ в ново жилище. В епизод от 2025 г. тя говори и за влошеното ѝ здравословно състояние.
„В живота идва момент, когато човек вече не може да остава сам. Тъжно ми е и не мога да понасям да я виждам в толкова силна болка“, каза тогава Крис Дженър. В публикацията си тя определи Мери Джо Шанън като сърцето на семейството.
„Тя ме научи на всичко, което наистина има значение – да обичаш силно семейството си, да бъдеш добър, да бъдеш до хората, които обичаш, и никога да не приемаш времето заедно за даденост“, написа Крис Дженър.
Шанън има шестима внуци – Кортни, Ким, Клои и Роб Кардашиян, както и Кендъл и Кайли Дженър. Щастливата баба има и 13 правнуци.
Крис Дженър благодари на майка си за жертвите, подкрепата и съветите, които е получавала през годините.
„Ще ми липсват ежедневните ни разговори, усмивката и смехът ти. Сърцата ни са разбити, но намираме утеха в мисълта, че любов като твоята никога не изчезва“, посочи тя.
Телевизионната продуцентка допълни, че влиянието на майка ѝ ще остане в семейните традиции и в следващите поколения.
„Когато гледам децата и внуците си, винаги ще виждам частица от теб във всеки от нас. Няма част от мен, която да не е оформена от теб“, написа Дженър.
Тя завърши публикацията с благодарност за детството и семейния живот, които Мери Джо Шанън ѝ е дала.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 айде сега
16:03 17.07.2026
2 Бети неудачницата и неуспяла жена
16:22 17.07.2026
3 Анонимен
Коментиран от #4
16:25 17.07.2026
4 Негри
До коментар #3 от "Анонимен":Как така какво са постигнали? Плющят се наляво-надясно с негри това са постигнали.
17:41 17.07.2026