Gen Z не иска повече смартфони, искат да върнат "тухлите" с копчета

Телефоните с ограничени функции отново привличат интерес сред младите хора в Европа и България, този път не само като евтини резервни устройства, а като съзнателен избор на поколението Z, които искат да намалят времето пред екрана и постоянния поток от известия.

Познати като feature phones или разговорно като „глупави телефони“, тези модели обикновено предлагат гласови разговори, текстови съобщения, будилник, радио и няколко основни приложения. Част от по-новите устройства поддържат 5G, Bluetooth и ограничен достъп до интернет, но не разполагат с пълната екосистема от социални мрежи, видеоплатформи и приложения, характерна за смартфоните.

Завръщането им се вписва в по-широка тенденция към дигитален минимализъм. Потребителите не се отказват напълно от технологиите, а търсят начин да ограничат онези функции, които най-често прекъсват вниманието им. За едни телефонът с бутони е устройство за почивните дни, за други е вариант за пътуване, спорт или вечерно излизане, а за трети служи като основен телефон.

Производителят HMD, който предлага устройства с марката Nokia, съобщи, че продажбите на модела Nokia 2660 Flip са се удвоили през 2023 г. Компанията отчете нов двуцифрен ръст от 10% при своите телефони с основни функции през 2024 г., въпреки че глобалният пазар на този тип устройства като цяло продължава да се свива.

Сред моделите, използващи интереса към технологичната носталгия, е обновената Nokia 3210. Устройството запазва познатата конструкция и играта Snake, но добавя 4G връзка, Bluetooth и батерия, предназначена да издържа няколко дни. HMD представя телефона като алтернатива за хора, които искат разговорите и съобщенията да заменят непрекъснатото следене на харесвания и публикации.

Търсенето не се ограничава до хора, които помнят оригиналните модели от края на 90-те години. Според проучване, цитирано от HMD, 38% от хората на възраст между 16 и 24 години се притесняват, че прекарват прекалено много време със смартфона си. Компанията съобщи и че обновената Nokia 3210 е била разпродавана неколкократно в Китай, а HMD Barbie Phone е изчерпан почти веднага след появата си в САЩ и Великобритания.

Интересът на младите потребители е свързан както с желанието за по-малко разсейване, така и с популярността на естетиката от края на 90-те и началото на новия век. Телефоните с капаче и физическа клавиатура постепенно се превръщат и в моден аксесоар, подобно на аналоговите фотоапарати, компактдисковете и виниловите плочи.

Маркетинговите компании също използват тенденцията. Heineken и модният бранд Bodega създадоха прозрачния The Boring Phone, умишлено лишен от социални мрежи, приложения и навигация. Проектът беше представен като устройство за вечери и събирания, при които вниманието трябва да остане върху хората, а не върху екрана.

Бутоните - средство за борба с екранното време

Пазарният интерес се развива на фона на увеличаващото се време, прекарвано онлайн. Данните на британския медиен регулатор Ofcom показват, че през 2025 г. възрастните във Великобритания са използвали интернет средно по четири часа и половина дневно. Основната част от това време е преминавала през смартфон, а един възрастен е използвал средно 41 приложения в рамките на месец.

Международните данни показват, че проблемът не е самото притежание на смартфон, а начинът на употреба. Световната здравна организация съобщи, че делът на подрастващите в Европа с признаци на проблемно използване на социални мрежи е нараснал от 7% през 2018 г. до 11% през 2022 г. Проблемната употреба се характеризира със затруднен самоконтрол, пренебрегване на други дейности и негативни последици за ежедневния живот.

Данните не означават, че всички млади хора, които прекарват много време онлайн, развиват зависимост или психично разстройство. Научните изследвания установяват връзки между прекомерната употреба, нарушенията на съня, тревожността и понижено настроение, но причинно-следствената зависимост остава сложна. Хора с вече съществуващи проблеми могат също да използват по-често телефоните и социалните мрежи, което затруднява разграничаването между причина и последица.

Изследване, публикувано през 2025 г. в The Lancet Regional Health – Europe, установи, че по-продължителното използване на смартфони и социални мрежи при учениците е свързано с по-високи нива на тревожност, депресивни симптоми и проблемна употреба. В същото време авторите не откриват доказателства, че забраната на телефоните само в училище сама по себе си подобрява психичното здраве или общото време пред екрана.

Това насочва вниманието към ежедневните навици извън учебната или работната среда. Ограничаването на известията, премахването на приложения от началния екран, определянето на часове без телефон и оставянето на устройството извън спалнята са по-умерени варианти за хора, които не желаят напълно да заменят смартфона си.

Телефонът с бутони предлага по-категорично ограничение. Липсата на безкрайни информационни потоци премахва необходимостта потребителят постоянно да упражнява самоконтрол. Вместо многократно да решава дали да отвори дадено приложение, той използва устройство, на което приложението изобщо не присъства.

Практическите предимства също са важни. Част от моделите издържат дни или седмици в режим на готовност, по-леки са и обикновено са по-устойчиви при изпускане. Те могат да бъдат полезни при планински преходи, фестивали, пътувания и ситуации, в които дългият живот на батерията е по-важен от камерата или мобилните приложения.

Ограничените функции обаче създават и неудобства. Съвременният градски живот все по-често изисква мобилно банкиране, електронни билети, навигация, приложения за паркиране, удостоверяване на самоличност и служебна комуникация. Поради това за много хора пълната замяна на смартфона не е практична.

По-реалистичен модел е използването на две устройства. Смартфонът остава за работа, пътуване и административни услуги, а телефонът с копчета се използва вечер, през почивните дни или по време на отпуск. Други потребители преместват основната си SIM карта само временно или оставят обикновения телефон като номер за близките си.

Няма представителни публични данни, които да показват колко българи използват телефони с копчета за дигитална почивка или какъв е средният дневен престой пред смартфона в страната. Наличната статистика показва единствено, че интернет е трайна част от ежедневието, особено при младите хора. През 2025 г. 98% от европейците между 16 и 29 години са използвали интернет всеки ден.

За България Евростат отчита сравнително широко използване на цифрови услуги, но по-ниско равнище на основни дигитални умения сред младите спрямо средното за Европейския съюз. През 2025 г. 54% от българите между 16 и 29 години са имали поне основни цифрови умения при средно 75% за ЕС. Този показател измерва способността за работа с информация, комуникация, създаване на съдържание, безопасност и решаване на проблеми, а не времето пред екрана.

Възраждането на обикновените телефони не е доказателство за масово изоставяне на смартфоните. То по-скоро показва промяна в начина, по който част от потребителите оценяват технологиите. Максималният брой функции вече не се възприема непременно като предимство, а умишленото ограничение започва да се продава като форма на контрол, спокойствие и лично пространство.