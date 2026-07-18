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Рецепта на деня: Средиземноморска салата с печени чушки
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Средиземноморска салата с печени чушки

18 Юли, 2026 10:05 748 3

  • средиземноморска кухня-
  • салата-
  • печени чушки-
  • какво да сготвя

Ароматна, цветна и лека

Рецепта на деня: Средиземноморска салата с печени чушки - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • червени месести чушки - 600 г;;
  • жълти месести чушки - 300 г
  • каперси - 2 с.л.;
  • зехтин екстра върджин - 60 мл;
  • чесън - 1 скилидка;
  • пресен магданоз - 10 г;
  • прясна мащерка - 2 стръка;
  • винен оцет или лимонов сок - 1 с.л.;
  • сол - 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/4 ч.л.

Начин на приготвяне:

Чушките се измиват и подсушават добре. Подреждат се в тава, покрита с хартия за печене, без да се режат.

Пекат се в предварително загрята фурна на 220 градуса за около 25 минути, като по средата на времето се обръщат. Готови са, когато кожата им потъмнее на места и започне леко да се отделя.

Изпечените чушки се прехвърлят в купа и се покриват с капак или фолио за 10 минути. Така се задушават от собствената си пара и се белят много по-лесно. След това се почистват от люспите, дръжките и семките, като се внимава да се запази сочната им текстура.

Обелените чушки се нарязват на широки ленти. Ако са много сочни, част от отделения сок може да се запази и да се добави към дресинга, защото носи сладост и аромат на печена чушка.

В малка купичка се разбъркват зехтинът, виненият оцет или лимоновият сок, ситно настърганият чесън, солта и черният пипер. Дресингът трябва да бъде свеж, но не прекалено кисел, за да не прикрие естествената сладост на чушките.

Чушките се подреждат в широка чиния или плитка купа. Поливат се равномерно с ароматния зехтинов дресинг, след което се поръсват с каперси, ситно нарязан магданоз и листенца мащерка.

Салатата се оставя поне 15 минути на стайна температура, за да се смесят вкусовете.

Средиземноморската салата от печени чушки с каперси и зехтин се сервира леко охладена или на стайна температура. Подходяща е като предястие, гарнитура към риба, пиле или сирена, както и като лека постна вечеря с препечен хляб.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 1 Отговор
    През годините пробвах какви ли не салати, в какви ли не страни!
    Извод - няма салати, хубави като българските салати!!!

    10:10 18.07.2026

  • 2 Не само модерно, но удобно

    0 1 Отговор
    По-бързо ще изпечете чушките в еърфрайера, дори ще изпищи на половината време за преобръщане.

    Коментиран от #3

    10:44 18.07.2026

  • 3 Да, но

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не само модерно, но удобно":

    Водата ще остане в тях! Никога няма да изпържиш картофи, или да опечеш пиле, и да бъде вкусно като класически приготвеното! Единствено се съгласявам, че ще бъде мързеливо приготвено!

    11:04 18.07.2026