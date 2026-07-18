Рецепта на деня: Средиземноморска салата с печени чушки

Необходими продукти:
- червени месести чушки - 600 г;;
- жълти месести чушки - 300 г
- каперси - 2 с.л.;
- зехтин екстра върджин - 60 мл;
- чесън - 1 скилидка;
- пресен магданоз - 10 г;
- прясна мащерка - 2 стръка;
- винен оцет или лимонов сок - 1 с.л.;
- сол - 1/2 ч.л.;
- черен пипер - 1/4 ч.л.
Начин на приготвяне:
Чушките се измиват и подсушават добре. Подреждат се в тава, покрита с хартия за печене, без да се режат.
Пекат се в предварително загрята фурна на 220 градуса за около 25 минути, като по средата на времето се обръщат. Готови са, когато кожата им потъмнее на места и започне леко да се отделя.
Изпечените чушки се прехвърлят в купа и се покриват с капак или фолио за 10 минути. Така се задушават от собствената си пара и се белят много по-лесно. След това се почистват от люспите, дръжките и семките, като се внимава да се запази сочната им текстура.
Обелените чушки се нарязват на широки ленти. Ако са много сочни, част от отделения сок може да се запази и да се добави към дресинга, защото носи сладост и аромат на печена чушка.
В малка купичка се разбъркват зехтинът, виненият оцет или лимоновият сок, ситно настърганият чесън, солта и черният пипер. Дресингът трябва да бъде свеж, но не прекалено кисел, за да не прикрие естествената сладост на чушките.
Чушките се подреждат в широка чиния или плитка купа. Поливат се равномерно с ароматния зехтинов дресинг, след което се поръсват с каперси, ситно нарязан магданоз и листенца мащерка.
Салатата се оставя поне 15 минути на стайна температура, за да се смесят вкусовете.
Средиземноморската салата от печени чушки с каперси и зехтин се сервира леко охладена или на стайна температура. Подходяща е като предястие, гарнитура към риба, пиле или сирена, както и като лека постна вечеря с препечен хляб.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Извод - няма салати, хубави като българските салати!!!
10:10 18.07.2026
2 Не само модерно, но удобно
Коментиран от #3
10:44 18.07.2026
3 Да, но
До коментар #2 от "Не само модерно, но удобно":Водата ще остане в тях! Никога няма да изпържиш картофи, или да опечеш пиле, и да бъде вкусно като класически приготвеното! Единствено се съгласявам, че ще бъде мързеливо приготвено!
11:04 18.07.2026