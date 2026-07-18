Къде изчезна Куентин Тарантино?

Легендарният режисьор Куентин Тарантино продължава да държи Холивуд в напрежение през юли 2026 година, като заменя режисьорския стол с актьорска роля и театрален дебют.

След като през 2024 г. неочаквано и окончателно прекрати работата по дълго подготвяния си десети филм "Кинокритикът" (The Movie Critic), 63-годишният Куентин Тарантино буквално пренаписа правилата на собствената си кариера. Към днешна дата около автора на „Криминале“ кипи от горещи новини, които доказват, че той няма намерение да се пенсионира от изкуството, въпреки заканите си да спре след десетия си пълнометражен филм.

Шок в киноиндустрията: Тарантино се завръща на екрана като актьор

Вместо да режисира, Тарантино реши да изненада всички и да приеме първата си голяма актьорска роля от три десетилетия насам (след „От здрач до зори“ през 1996 г.). Проектът се казва Tangled Up In Blue, режисиран е от Джейми Адамс и в момента приключва снимките си в Кардиф, Уелс.

Тарантино влиза в главната роля на Джейк Страуд – музикален мениджър, блокиран в хотелски бар между бивша любов и изгубена душа. В звездния състав на филма блестят още поп иконата Кайли Миноуг, Алисън Уилямс и дългогодишният му приятел RZA. Този неочакван завой показва, че Куентин умишлено бави финалния си режисьорски проект, за да изследва нови творчески хоризонти.

Какво се случва с прословутия десети филм?

Филмовата общност не спира да гадае кога и какъв ще бъде неговият официален режисьорски финал на кариерата. Последните потвърдени новини идват от постоянния му оператор – трикратния носител на „Оскар“ Робърт Ричардсън.

В интервю пред престижното издание Screen Daily, Ричардсън сподели, че Тарантино е обърнал гръб на старата идея и се е насочил в „напълно нова и свежа посока“. Графикът на двамата вече се напасва, като плановете са предпродукцията на мистериозния десети филм да започне през лятото на 2027 г., а самите снимки – по-късно същата година. Това означава, че премиерата на финалния шедьовър може да се очаква най-рано в края на 2028 г. или през 2029 г.

Междувременно, написаният от него сценарий-спиноф The Adventures of Cliff Booth (базиран на героя на Брад Пит от „Имало едно време в Холивуд“) беше заснет под режисурата на Дейвид Финчър. Филмът има бюджет от 200 милиона долара и е насрочен за IMAX премиера на 25 ноември 2026 г., последвана от стрийминг в Netflix през декември. Тъй като Куентин е само сценарист, този проект не се зачита към неговото „правило за 10-те филма“.

Кристофър Нолан призова Тарантино: „Не се оттегляй!“

Въпросът за пенсионирането на Тарантино предизвика сериозен дебат сред водещите режисьори в Холивуд в средата на юли 2026 г. Кристофър Нолан, докато промотира новия си епос The Odyssey, даде обширно интервю за британския вестник The Telegraph, в което открито критикува решението на своя колега.

"Мисля, че е опасно да се гледа на творчеството толкова специфично и математически. Куентин има своите причини и аз ги уважавам максимално, но искрено се надявам, че той няма да удържи на думата си и ще продължи да прави кино" – сподели Нолан.

Нолан обясни, че неговата лична философия е коренно различна – той подхожда към всеки свой филм като към последен, влагайки абсолютно всичко, без да пази идеи за бъдещето.

Личен живот, театър и яростна критика към модерния Холивуд

В личния си живот Тарантино се радва на спокойствие със семейството си, но обществените му прояви остават толкова пиперливи, колкото и диалозите във филмите му. В есе за списание Sight & Sound, режисьорът буквално разкости съвременното кино, наричайки днешната филмова индустрия „безвкусна фабрика за наденички“. По думите му след пандемията Холивуд бълва продукции, пълни с нелогични сюжети, лош кастинг и угаждане на масовата публика. Изключенията, които той похвали, са единствено "Уестсайдска история" (2021) на Спилбърг и уестърн сагата Horizon на Кевин Костнър.

Огорчен от състоянието на големия екран, Тарантино е насочил креативната си енергия към Лондон. В момента той е изцяло погълнат от финализирането на първата си театрална пиеса – суошбъклър комедията The Popinjay Cavalier, чието действие се развива през 1930-те години в Европа. Световната премиера на постановката ще бъде на сцените на емблематичния Уест Енд в Лондон в началото на 2027 г. И както самият оператор Робърт Ричардсън потвърди: Куентин няма да обели и дума за следващия си филм, докато завесата в Лондон не се вдигне.