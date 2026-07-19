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Гени и страсти: Наследствена ли е любовта ни към футболен клуб или рок група?

Гени и страсти: Наследствена ли е любовта ни към футболен клуб или рок група?

19 Юли, 2026 19:28 492 3

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Учени разкриват доколко ДНК определя страстта ни към любимия отбор и музикалните ни предпочитания

Гени и страсти: Наследствена ли е любовта ни към футболен клуб или рок група? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Можем ли буквално да се родим закърмени с любов към Левски, ЦСКА, Реал Мадрид или легендарни рок групи като AC/DC и Queen? Въпросът дали фенството се предава по наследство вълнува поколения. Съвременната наука вече дава ясни и категорични отговори чрез мащабни генетични изследвания.

Рокът е в кръвта ни, но с уловка

Според последното ключово проучване на учени от института „Макс Планк“, публикувано в авторитетното списание Nature Communications, чувствителността към музикално удоволствие е 54% наследствена. Изследователите са анализирали данни от над 9000 близнаци. Те откриват специфични ДНК маркери, които отговарят за това как мозъкът обработва допамина при слушане на ритъм и мелодия.

Въпреки това, науката подчертава важна разлика:

  • Музикален капацитет: Наследяваме генетично способността да изпитваме удоволствие от силен съвкупен ритъм (характерен за рока).
  • Конкретен избор: ДНК не програмира мозъка за определена група като Metallica. Изборът на конкретна банда се формира изцяло от средата.
Гени и страсти: Наследствена ли е любовта ни към футболен клуб или рок група?
Снимкa: Shutterstock

Допълнителни проучвания, цитирани в научната база PubMed, показват, че хората с генетично обусловено по-високо ниво на допаминови рецептори реагират по-силно на нискочестотни звуци и тежки басове. Това обяснява защо някои семейства имат естествено влечение към енергичните рок и метъл жанрове.

Пример за това виждаме при емблематични фамилии в музиката. Лидерът на Iron Maiden, Брус Дикинсън, предава любовта към тежкия звук на синовете си Остин и Грифин, които също стават вокалисти на рок групи. В тези случаи вродената биологична чувствителност към силен ритъм се среща с перфектната стимулираща среда у дома.

Футболната страст: Само 6% генетика

Когато става въпрос за спорта, картината се променя драстично в полза на възпитанието. Изследване на платформата за генетични анализи AncestryDNA доказва, че склонността на човек да бъде спортен запалянко и да следи редовно мачове зависи от генетичния код едва на 6%.

Учените са идентифицирали над 510 ДНК маркера, свързани с вълнението от състезания и нивата на адреналин. Всичко останало обаче е чиста психология и социален фактор. Водещите причини да станем фенове на даден отбор са:

  • Семейна среда: Споделените емоционални моменти с родителите в ранна детска възраст.
  • Нужда от общност: Търсенето на принадлежност към голяма група и споделена идентичност.
  • Локален патриотизъм: Географското местоположение на индивида.

Във футбола лоялността изглежда генетична заради традициите в известни фамилии. Легендата на Милан Паоло Малдини наследи любовта към клуба от баща си Чезаре и я предаде на своя син Даниел. „Това не е ДНК, а ранно детско програмиране“, коментират спортни психолози в анализ за Association for Applied Sport Psychology. Когато едно дете израсне със семейните разговори за един отбор, клубът се превръща в част от неговата лична идентичност и сигурност.

Неврологичният мост: Хормони и огледални неврони

Психолози от Оксфордския университет, в статия за The British Journal of Psychology, обясняват феномена чрез т.нар. „огледални неврони“. Когато дете наблюдава баща си да ликува при гол или да пее с китарен риф, неговият мозък симулира абсолютно същото емоционално състояние. Това изгражда дълбоки невронни връзки, които често се бъркат с генетично наследство.

В крайна сметка науката е категорична: ДНК ни дава физиологичния капацитет да изпитваме силна еуфория от рок концерт или победен гол. Дали обаче ще пеем на стадиона, или в концертната зала, е избор, който правим сами под влияние на хората около нас.


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