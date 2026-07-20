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Мел Си от Spice Girls се омъжи за първи път на 52 години

Мел Си от Spice Girls се омъжи за първи път на 52 години

20 Юли, 2026 08:42 614 5

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Взе си австралийски модел

Мел Си от Spice Girls се омъжи за първи път на 52 години - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мелани Чисхолм, позната на милиони фенове като Мел Си или Спорти Спайс от легендарната група Spice Girls, се омъжи за австралийския модел Крис Дингол на тържествена церемония в графство Къмбрия, Великобритания, съобщава „Daily Mirror“, цитиран от marica.bg.

52-годишната певица за първи път в живота си сключи брак, като на събитието присъстваха нейни близки, приятели и колежките ѝ от Spice Girls. Гери Хорнър, Мелани Браун и Ема Бънтън бяха сред очакваните гости, докато Виктория Бекъм не присъства заради ангажименти около финалните мачове на Световното първенство по футбол в Северна Америка.

Мел Си и Крис Дингол са заедно от 2024 г. и според британските медии моделът е в края на 40-те си години. Двамата избраха за своята сватба луксозната провинциална къща The Country House в село Касъл Карок, където семейството и приятелите им отпразнуваха началото на новия им съвместен живот.

Сред първите пристигнали гости беше Гери Хорнър, известна като Джинджър Спайс, която дойде със съпруга си Кристиан Хорнър. Двамата пристигнаха с автомобил Range Rover, управляван от Кристиан.

Сватбеното тържество се проведе в шестстайно имение с луксозни удобства, сред които кино зала, бар, джакузи на открито и просторна градина. Имотът е собственост на близкия приятел на Мел Си – актьорът от Уест Енд Бен Форстър, с когото тя е играла в мюзикъла „Исус Христос суперзвезда“ през 2013 г.

Според британските медии след сватбата Мел Си и Крис Дингол може да се преместят в Австралия. Певицата вече работи по австралийската версия на телевизионното шоу „Гласът“, а 17-годишната ѝ дъщеря Скарлет, която има от бившия си партньор Томас Стар, скоро ще напусне дома, за да започне университет.

Любопитното е, че преди години Мел Си заявяваше, че не желае да се омъжва. В интервю за „Сънди Таймс“ през 2022 г. тя казва: „Никога, никога не съм искала да се омъжвам. Може би бракът работи за някои хора, но да се смята, че работи за мнозинството, е остаряло разбиране.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 патент

    0 0 Отговор
    Мел Си от "Spice Girls" се омъжи

    08:46 20.07.2026

  • 2 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Още един нещастен макарончо!

    08:47 20.07.2026

  • 3 любопитен кръшкач

    0 1 Отговор
    Е,как така моделката ще е в края на 40-те си години,след като е на 52 години?!

    Коментиран от #5

    08:53 20.07.2026

  • 4 Въй

    0 0 Отговор
    Мелани Чисхолм беше лани в чист хол.

    08:54 20.07.2026

  • 5 Освалдо Риос

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "любопитен кръшкач":

    Спайската си е взела 40г жребец.

    08:56 20.07.2026