Христиана Манова от „Ергенът“ вдигна тайна сватба!

Една от най-скандалните, обсъждани и колоритни участнички от третия сезон на романтичното риалити „Ергенът“ – Христиана Манова, вече е омъжена жена. Новината за изненадващата ѝ сватба буквално свари светските среди неподготвени и се превърна в най-коментираната тема в Hotnews.bg през последното денонощие.
Христиана, която стана известна с пиперливия си език и емоционалните си избухвания в шоуто, е сключила официално брак в пълна дискретност. Личният ѝ живот отново стана обект на хиляди коментари в мрежата, като феновете и критиците се надпреварват да разберат кой е мъжът, успял да укроти буйния ѝ нрав и да спечели сърцето ѝ след края на формата.
Макар детайлите около самото тържество все още да се пазят в тайна, честитките от останалите момичета от формата не закъсняха.
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1 Мъжът
13:17 15.07.2026
2 ван мaaмy
13:17 15.07.2026
3 УАУ!!!
13:20 15.07.2026
4 Ква е тая пoвлекaна
13:33 15.07.2026
5 хихи
13:37 15.07.2026
6 Исторически парк
13:47 15.07.2026
7 Програмист
13:48 15.07.2026
8 Гост
14:26 15.07.2026