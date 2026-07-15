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Христиана Манова от „Ергенът“ вдигна тайна сватба!

Христиана Манова от „Ергенът“ вдигна тайна сватба!

15 Юли, 2026 13:14 658 8

  • христиана манова-
  • сватба-
  • омъжи

Най-ексцентричната участничка от третия сезон на риалитито официално се врече във вечна вярност и шокира феновете

Христиана Манова от „Ергенът“ вдигна тайна сватба! - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от най-скандалните, обсъждани и колоритни участнички от третия сезон на романтичното риалити „Ергенът“ – Христиана Манова, вече е омъжена жена. Новината за изненадващата ѝ сватба буквално свари светските среди неподготвени и се превърна в най-коментираната тема в Hotnews.bg през последното денонощие.

Христиана, която стана известна с пиперливия си език и емоционалните си избухвания в шоуто, е сключила официално брак в пълна дискретност. Личният ѝ живот отново стана обект на хиляди коментари в мрежата, като феновете и критиците се надпреварват да разберат кой е мъжът, успял да укроти буйния ѝ нрав и да спечели сърцето ѝ след края на формата.


Макар детайлите около самото тържество все още да се пазят в тайна, честитките от останалите момичета от формата не закъсняха.


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  • 1 Мъжът

    7 0 Отговор
    Леле, сега разбрах, че съм женен! Аз само си я бичех душманската...

    13:17 15.07.2026

  • 2 ван мaaмy

    10 0 Отговор
    Какво е туй нЯщо.... Ужасссс....

    13:17 15.07.2026

  • 3 УАУ!!!

    6 0 Отговор
    Олекна ми, че Христина вече е омъжена жена…туй си ми беше проблемъъъ виждам, че се е разрешил от самосебе си…чорапите ми оцеляха, няма да ги разплитам… за съжаление, понеже таз новина троши мивки, може да съм останал без туй уудобство в банята и да ми се наложи да се бръсна над ваната!!!

    13:20 15.07.2026

  • 4 Ква е тая пoвлекaна

    5 0 Отговор
    и защо простотиите ѝ са "новина"?

    13:33 15.07.2026

  • 5 хихи

    7 0 Отговор
    Туй на снимката съпругът ли е?

    13:37 15.07.2026

  • 6 Исторически парк

    6 0 Отговор
    Кой мазохист е взел това чудовище 💩🤮

    13:47 15.07.2026

  • 7 Програмист

    3 0 Отговор
    Гняс

    13:48 15.07.2026

  • 8 Гост

    1 0 Отговор
    И трябваше да си остане тайна, ама фактите...

    14:26 15.07.2026