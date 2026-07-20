Рецепта на деня: Ароматен сладкиш със сини сливи

Необходими продукти:

сливи - 500 г;

яйца - 3 бр.;

захар - 180 г;

кисело мляко - 200 г;

олио - 100 мл;

брашно - 240 г;

бакпулвер - 10 г;

ванилова захар - 10 г;

канела - 1 ч.л.;

сол - 1 щипка;

масло за намазване на формата - 10 г;

пудра захар за поръсване - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Сливите се измиват, подсушават се добре и се разполовяват. Костилките се отстраняват, а по-едрите плодове може да се нарежат на четвъртинки. Добре е сливите да не са прекалено меки, за да запазят форма при печене и да дадат приятна сочност на сладкиша.

Фурната се загрява на 180 градуса. Подготвя се кръгла форма с диаметър около 24 см или малка керамична тавичка. Дъното и стените се намазват с масло, за да се отделя сладкишът лесно след изпичане.

Яйцата се разбиват със захарта и ваниловата захар, докато сместа стане по-светла и леко пухкава. Добавят се киселото мляко и олиото, след което се разбърква до гладка смес. Тази комбинация прави сладкиша със сливи мек, влажен и подходящ за сервиране дори на следващия ден.

Брашното се пресява заедно с бакпулвера, канелата и щипката сол. Сухите съставки се прибавят на части към яйчената смес, като се разбърква внимателно с шпатула или миксер на ниска скорост. Трябва да се получи гъсто, но меко кексово тесто без сухи бучки.

Тестото се изсипва в подготвената форма и се заглажда. Отгоре се подреждат сливите с разреза нагоре, като леко се притискат в сместа. Ако плодовете са по-кисели, може да се поръсят с малко захар, за да се карамелизират приятно по време на печене.

Сладкишът се пече в предварително загрятата фурна за 35-40 минути. Готовността се проверява с дървено шишче, забодено в тестената част между сливите. Ако излезе сухо или само с няколко влажни трохи, сладкишът е изпечен. При нужда се допича още 5 минути, като се наблюдава да не потъмнее прекалено.

Готовият сладкиш със сливи се оставя да се охлади поне 15-20 минути във формата, защото топъл е по-крехък.

Преди сервиране се поръсва с пудра захар. Подхожда чудесно към следобедно кафе, чай или чаша студено мляко, пише gotvach,bg,