Рецепта на деня: Ароматен сладкиш със сини сливи

Необходими продукти:
- сливи - 500 г;
- яйца - 3 бр.;
- захар - 180 г;
- кисело мляко - 200 г;
- олио - 100 мл;
- брашно - 240 г;
- бакпулвер - 10 г;
- ванилова захар - 10 г;
- канела - 1 ч.л.;
- сол - 1 щипка;
- масло за намазване на формата - 10 г;
- пудра захар за поръсване - 1 с.л.
Начин на приготвяне:
Сливите се измиват, подсушават се добре и се разполовяват. Костилките се отстраняват, а по-едрите плодове може да се нарежат на четвъртинки. Добре е сливите да не са прекалено меки, за да запазят форма при печене и да дадат приятна сочност на сладкиша.
Фурната се загрява на 180 градуса. Подготвя се кръгла форма с диаметър около 24 см или малка керамична тавичка. Дъното и стените се намазват с масло, за да се отделя сладкишът лесно след изпичане.
Яйцата се разбиват със захарта и ваниловата захар, докато сместа стане по-светла и леко пухкава. Добавят се киселото мляко и олиото, след което се разбърква до гладка смес. Тази комбинация прави сладкиша със сливи мек, влажен и подходящ за сервиране дори на следващия ден.
Брашното се пресява заедно с бакпулвера, канелата и щипката сол. Сухите съставки се прибавят на части към яйчената смес, като се разбърква внимателно с шпатула или миксер на ниска скорост. Трябва да се получи гъсто, но меко кексово тесто без сухи бучки.
Тестото се изсипва в подготвената форма и се заглажда. Отгоре се подреждат сливите с разреза нагоре, като леко се притискат в сместа. Ако плодовете са по-кисели, може да се поръсят с малко захар, за да се карамелизират приятно по време на печене.
Сладкишът се пече в предварително загрятата фурна за 35-40 минути. Готовността се проверява с дървено шишче, забодено в тестената част между сливите. Ако излезе сухо или само с няколко влажни трохи, сладкишът е изпечен. При нужда се допича още 5 минути, като се наблюдава да не потъмнее прекалено.
Готовият сладкиш със сливи се оставя да се охлади поне 15-20 минути във формата, защото топъл е по-крехък.
Преди сервиране се поръсва с пудра захар. Подхожда чудесно към следобедно кафе, чай или чаша студено мляко, пише gotvach,bg,
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сливи
10:11 20.07.2026
3 Ммммм
Коментиран от #5
10:24 20.07.2026
4 Механик
Сините сливи ги остави за есента. Сега пробвай нещо с кайсии и праскови, Може и с дини и пъпеши.
Но най-добре с банани. В бананите ти е силата на теб.
Коментиран от #6
10:25 20.07.2026
5 има алтернатива
До коментар #3 от "Ммммм":Направи си солен кекс с кашкавал на кубчета и половинки от маслини.
10:34 20.07.2026
6 Ммммм
До коментар #4 от "Механик":Никъде в коментара не пише "сини сливи", а само сливи...научи ше да четеш!!! Коментарът ти нататък е излишен, шото си още много малък/а!
10:38 20.07.2026
7 Венелино
10:59 20.07.2026