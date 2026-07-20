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Рецепта на деня: Ароматен сладкиш със сини сливи
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Ароматен сладкиш със сини сливи

20 Юли, 2026 10:05 502 7

  • сладкиш-
  • десерт-
  • сини сливи-
  • какво да сготвя

Лесен десерт за следобедното кафе и уютни семейни моменти

Рецепта на деня: Ароматен сладкиш със сини сливи - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • сливи - 500 г;
  • яйца - 3 бр.;
  • захар - 180 г;
  • кисело мляко - 200 г;
  • олио - 100 мл;
  • брашно - 240 г;
  • бакпулвер - 10 г;
  • ванилова захар - 10 г;
  • канела - 1 ч.л.;
  • сол - 1 щипка;
  • масло за намазване на формата - 10 г;
  • пудра захар за поръсване - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Сливите се измиват, подсушават се добре и се разполовяват. Костилките се отстраняват, а по-едрите плодове може да се нарежат на четвъртинки. Добре е сливите да не са прекалено меки, за да запазят форма при печене и да дадат приятна сочност на сладкиша.

Фурната се загрява на 180 градуса. Подготвя се кръгла форма с диаметър около 24 см или малка керамична тавичка. Дъното и стените се намазват с масло, за да се отделя сладкишът лесно след изпичане.

Яйцата се разбиват със захарта и ваниловата захар, докато сместа стане по-светла и леко пухкава. Добавят се киселото мляко и олиото, след което се разбърква до гладка смес. Тази комбинация прави сладкиша със сливи мек, влажен и подходящ за сервиране дори на следващия ден.

Брашното се пресява заедно с бакпулвера, канелата и щипката сол. Сухите съставки се прибавят на части към яйчената смес, като се разбърква внимателно с шпатула или миксер на ниска скорост. Трябва да се получи гъсто, но меко кексово тесто без сухи бучки.

Тестото се изсипва в подготвената форма и се заглажда. Отгоре се подреждат сливите с разреза нагоре, като леко се притискат в сместа. Ако плодовете са по-кисели, може да се поръсят с малко захар, за да се карамелизират приятно по време на печене.

Сладкишът се пече в предварително загрятата фурна за 35-40 минути. Готовността се проверява с дървено шишче, забодено в тестената част между сливите. Ако излезе сухо или само с няколко влажни трохи, сладкишът е изпечен. При нужда се допича още 5 минути, като се наблюдава да не потъмнее прекалено.

Готовият сладкиш със сливи се оставя да се охлади поне 15-20 минути във формата, защото топъл е по-крехък.

Преди сервиране се поръсва с пудра захар. Подхожда чудесно към следобедно кафе, чай или чаша студено мляко, пише gotvach,bg,


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сливи

    6 0 Отговор
    като сливи .

    10:11 20.07.2026

  • 3 Ммммм

    3 0 Отговор
    От толко сладко ше ме фане диабет...затуй предпочитам само сливите!

    Коментиран от #5

    10:24 20.07.2026

  • 4 Механик

    4 0 Отговор
    Винаги си нонсенс.
    Сините сливи ги остави за есента. Сега пробвай нещо с кайсии и праскови, Може и с дини и пъпеши.
    Но най-добре с банани. В бананите ти е силата на теб.

    Коментиран от #6

    10:25 20.07.2026

  • 5 има алтернатива

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ммммм":

    Направи си солен кекс с кашкавал на кубчета и половинки от маслини.

    10:34 20.07.2026

  • 6 Ммммм

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Никъде в коментара не пише "сини сливи", а само сливи...научи ше да четеш!!! Коментарът ти нататък е излишен, шото си още много малък/а!

    10:38 20.07.2026

  • 7 Венелино

    0 0 Отговор
    добре казано. Сладкиша се поднася мек и влажен.

    10:59 20.07.2026