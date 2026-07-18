Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Вин Дизел на 59 г.: От охранител в нощен клуб до екшън икона

Вин Дизел на 59 г.: От охранител в нощен клуб до екшън икона

18 Юли, 2026 11:51 921 7

  • вин дизел-
  • рожден ден-
  • бързи и яростни

Историята зад Доминик Торето

Вин Дизел на 59 г.: От охранител в нощен клуб до екшън икона - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вин Дизел навършва 59 години днес. Актьорът, продуцент и режисьор, чието истинско име е Марк Синклер, е роден на 18 юли 1967 г. и остава едно от най-разпознаваемите лица на съвременното екшън кино.

Световната му популярност е неразривно свързана с образа на Доминик Торето от поредицата „Бързи и яростни“. От премиерата на първия филм през 2001 г. героят се превърна в символ на франчайза, а репликите за семейството – в запазена марка на Дизел. Поредицата постепенно излезе извън рамките на уличните автомобилни състезания и се превърна в глобална екшън сага с приходи за милиарди долари.

Пътят на актьора към Холивуд обаче започва далеч от високобюджетните продукции. Той израства в Ню Йорк и излиза на театрална сцена още като дете. Преди да стане известен, работи като охранител в нощни клубове, а сценичното име Вин Дизел се появява именно през този период.

През 1995 г. сам написва, режисира, продуцира и изпълнява главната роля в късометражния филм „Много лица“. Лентата е показана на кинофестивала в Кан и привлича вниманието на Стивън Спилбърг, който впоследствие създава специално за него роля във военната драма „Спасяването на редник Райън“.

Сред другите емблематични превъплъщения на Дизел са Ричард Ридик във фантастичната поредица „Хрониките на Ридик“ и екстремният агент Ксандър Кейдж в „Трите хикса“. С характерния си дълбок глас той озвучава и Грут във филмите на „Марвел“, като превръща кратката реплика „Аз съм Грут“ в една от най-разпознаваемите фрази в популярното кино.

Въпреки славата си актьорът пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите. От години е заедно с мексиканския модел Палома Хименес, с която имат три деца. Най-малката им дъщеря носи името Полин в памет на покойния Пол Уокър – близък приятел и партньор на Дизел в „Бързи и яростни“.

През 2026 г. звездата продължава работата по финалната глава от историята на Доминик Торето. Проектът е озаглавен „Fast Forever“ и е планиран за премиера през март 2028 г. Дизел заяви, че усеща голяма отговорност да завърши сагата по начин, който да отдаде почит на нейната история, на феновете и на Пол Уокър.

Тази година актьорът се завърна и на кинофестивала в Кан за специална прожекция по повод 25-годишнината на първия филм „Бързи и яростни“. По време на събитието той емоционално си спомни за Пол Уокър, определяйки връзката им като истинско братство, което е надхвърлило границите на киното.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 8 Отговор
    Екшън актьорче . Нищо особенно.

    11:55 18.07.2026

  • 2 Анита ескорт топмодел счетоводство

    5 1 Отговор
    Този ако ме заведе някаде на почивка знаете ли каква трандамия ще му извъртя ? 🥳🤣🤭

    12:05 18.07.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 2 Отговор
    Чак пък актьор и звезда . За любителите на елементарни екшъни без смисъл, със стрелба и коли става . А така наречения филм фантастика Ридик става да ти мине времето. И тоя май и вняква комедия съм го гледал която си беше пълна трагедия.

    12:09 18.07.2026

  • 4 Бети измекярката

    3 2 Отговор
    Анита ме е научила ако някой мъж ме заведе на почивка задължително трандамия с федерос 🤭🤣🥳

    12:17 18.07.2026

  • 5 Бети измекярката

    3 2 Отговор
    Анита е тромпетистка но не и счетоводителка 🥳

    Коментиран от #7

    12:18 18.07.2026

  • 6 в кратце

    0 0 Отговор
    Вин Бензинел навършва 59 години днес.

    12:51 18.07.2026

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бети измекярката":

    Излиянията на Гейгрупата от факти.бг!

    12:55 18.07.2026