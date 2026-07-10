Сватбата на века: Финансовата разбивка за $30-милионното „Да“ на Тейлър Суифт и Травис Келси

Дни след като Тейлър Суифт и Травис Келси изненадаха света с тайна церемония в сърцето на Ню Йорк, американските медии, начело с Page Six и Entertainment Weekly, публикуваха първата пълна финансова равносметка за събитието. Трансформирането на легендарната спортна арена „Медисън Скуеър Гардън“ в романтична тайна градина е струвало на милиардерката и NFL звездата внушителните 30 милиона долара.

Ето как изглеждат перата в бюджета на най-скъпата сватба в модерния шоубизнес:

Наемът на Madison Square Garden: $3 000 000

Двойката нае арената за общо 3 дни – един ден за логистика и изграждане на декорите, самия сватбен ден (3 юли) и един ден за демонтаж. Тъй като MSG се управлява от публично търгувана компания, Суифт не е получила безплатни нощи срещу славата си и е платила стандартната тарифа от 1 милион долара на вечер.

Декор и цветя: $5 000 000

Това е най-впечатляващото перо в бюджета. Огромната спортна зала е била изцяло покрита с тонове специални драперии, килими и хиляди розови и прасковени рози. Гостите описват интериора като „гора вътре в Гардън“, включваща истински дървета, зелени арки и изкуствени павилиони, за да се скрият напълно сините седалки на стадиона.

Кетъринг за 1000 гости: $2 500 000 – $3 000 000

Над 1000 подбрани VIP гости (сред които Брад Пит, Селена Гомез, Райън Рейнолдс и Брадли Купър) са се насладили на „неограничена храна“. Любопитен детайл е, че освен петзвездното меню, в късните часове младоженците са поръчали над 100 гурме пици от известната нюйоркска пицария Mama’s TOO! за издържалите до 2:00 ч. сутринта на дансинга.

Дизайнерски тоалети и бижута: $2 000 000

Тейлър Суифт и Травис Келси заложиха на висша мода от Christian Dior Haute Couture, проектирана лично от творческия директор Джонатан Андерсън. Това е първата булчинска рокля на дизайнера за световна знаменитост от такъв ранг. Обувките бяха изработени по поръчка от Christian Louboutin, а Суифт носеше диамантени бижута от Cartier. [1, 2]

Секретна логистика, разрешителни и сигурност: Шестцифрена сума

За да се запази пълна конфиденциалност, на гостите са изпратени QR кодове с инструкции за локацията едва в 4:00 ч. сутринта в деня на сватбата. На входа всички телефони и смарт часовници са били конфискувани. Двойката е платила 60 000 долара само на градската управа на Ню Йорк за разрешително за затваряне на 7-о авеню около MSG, а засиленото полицейско присъствие и частната охрана възлизат на стотици хиляди долари.

Томбола с луксозни подаръци за гостите

Вместо традиционните дребни подаръци за спомен, младоженците организираха високобюджетна томбола за своите приятели. Сред наградите, които присъстващите са спечелили, са били оригинални чанти Chanel и часовници Cartier.

Благородният жест: $26 000 000 за благотворителност

В чест на щастливото събитие (и като умножение на любимото число на Тейлър – 13), двойката обяви, че дарява 26 милиона долара на различни благотворителни организации в САЩ. Средствата са насочени главно към борбата с глада и хранителната сигурност в градове като Ню Йорк, Канзас Сити и Нашвил.