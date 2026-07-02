Баба от Сърбия запя Bangaranga (ВИДЕО)

Измина малко повече от месец, откакто DARA написа история, спечелвайки първата победа за България на конкурса „Евровизия“ с енергичната песен „Bangaranga“. Триумфът ѝ във Виена не само донесе безпрецедентен успех за страната ни, но и превърна българската изпълнителка в едно от най-обсъжданите имена на европейската музикална сцена. И интересът към DARA не стихва. „Bangaranga“ продължава да достига до нова публика, а видеата с изпълнения на песента събират милиони гледания и хиляди реакции в социалните мрежи, пише marica.bg.

А най-впечатляващо е, че музиката на DARA успява да прескочи възрастовите граници. „Bangaranga“ не е хит само сред младите - песента намери почитатели и сред по-възрастната публика. Пример за това е случаят от Сърбия, който развълнува социалните мрежи. Възрастна жена, въпреки преклонните си години, с усмивка припява „Bangaranga“, наслаждавайки се на ритъма. Клипът е заснет от Желько Маленович, сръбски създател на съдържание с хиляди последователи, известен с кратките си скечове и комедийни видеа. Той снима възрастната жена, а DARA с радост коментира случващото се.

„Мила бабо, обичам те. Ти си бангаранга. Направи ми плескавица. Моля тe", oбръща се певицата към бабата.

А тя отговаря с усмивка: „Ами, разбира се. Ще взема кайма, малко чесън, малко сол. Омесвам и сплесквам. След което оформям в кръг, слагам в тигана и я изпичам. А когато започне да се пече, сърцето ми направо ще заиграе.“ Видеото предизвика десетки позитивни коментари, а мнозина отбелязаха, че именно в това е истинската сила на музиката - да обединява хора от различни поколения и националности.