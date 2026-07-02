Баба от Сърбия запя Bangaranga (ВИДЕО)

Измина малко повече от месец, откакто DARA написа история, спечелвайки първата победа за България на конкурса „Евровизия“ с енергичната песен „Bangaranga“. Триумфът ѝ във Виена не само донесе безпрецедентен успех за страната ни, но и превърна българската изпълнителка в едно от най-обсъжданите имена на европейската музикална сцена. И интересът към DARA не стихва. „Bangaranga“ продължава да достига до нова публика, а видеата с изпълнения на песента събират милиони гледания и хиляди реакции в социалните мрежи, пише marica.bg.
А най-впечатляващо е, че музиката на DARA успява да прескочи възрастовите граници. „Bangaranga“ не е хит само сред младите - песента намери почитатели и сред по-възрастната публика. Пример за това е случаят от Сърбия, който развълнува социалните мрежи. Възрастна жена, въпреки преклонните си години, с усмивка припява „Bangaranga“, наслаждавайки се на ритъма. Клипът е заснет от Желько Маленович, сръбски създател на съдържание с хиляди последователи, известен с кратките си скечове и комедийни видеа. Той снима възрастната жена, а DARA с радост коментира случващото се.
„Мила бабо, обичам те. Ти си бангаранга. Направи ми плескавица. Моля тe", oбръща се певицата към бабата.
@zeljkomalenovic Tražili ste, sad gledajte!😁 @DARA @Belgrade Music Week #zeljkomalenovic #lordzeks ♬ original sound - Lord Zeks
А тя отговаря с усмивка: „Ами, разбира се. Ще взема кайма, малко чесън, малко сол. Омесвам и сплесквам. След което оформям в кръг, слагам в тигана и я изпичам. А когато започне да се пече, сърцето ми направо ще заиграе.“ Видеото предизвика десетки позитивни коментари, а мнозина отбелязаха, че именно в това е истинската сила на музиката - да обединява хора от различни поколения и националности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 абе венелинче
Не мина номерът с Бангарангата. Не схванахте ли?
Идеята беше хем да ни насадят лгбт химн, хем да решим, че сме много щастливи от големия успех, че да приемем големия кочан който вече се оформя.
Ама не мина!
Хората не харесват тази боза. А за победата на ЕВ не дават и петак.
Сменяме я за каквото и да е с някаква полезност. Не ни трябва.
07:23 02.07.2026
2 Оувър
07:43 02.07.2026