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3 юли 1877 г.: Българското опълчение преминава Дунав и стъпва на родна земя

3 юли 1877 г.: Българското опълчение преминава Дунав и стъпва на родна земя

3 Юли, 2026 14:15 578 11

  • опълчение-
  • дунав-
  • годишнина

Преди 149 години над 7500 български доброволци пресичат реката при Свищов, за да запишат имената си в златните страници на Освободителната война

3 юли 1877 г.: Българското опълчение преминава Дунав и стъпва на родна земя - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешната дата – 3 юли (22 юни по стар стил) през 1877 г. – се провежда едно от най-емоционалните и съдбоносни събития в хода на Руско-турската освободителна война. Българското опълчение, създадено като самостоятелно доброволческо военно съединение в рамките на руската армия, преминава река Дунав при град Свищов и стъпва на българска земя.

Няколко дни след успешното форсиране на реката от руските главни сили, опълченците напускат лагера си в Плоещ и се отправят към речния бряг, за да се влеят в редиците на Предния отряд на генерал Иосиф Гурко. Към този момент Опълчението наброява около 7500 бойци, организирани в шест дружини и командвани от руски офицери и българи с военен опит. Негов командир е генерал-майор Николай Столетов.

Цветът на нацията тръгва на бой

Преминаването на реката се превръща в изключителен духовен триумф за българското националноосвободително движение. Историците посочват, че в редиците на опълчението се включват млади, високообразовани българи, оцелели участници от Априлското въстание, хъшове от Румъния и доброволци от всички краища на поробената родина. Почти всички те са оставили семействата си, водени единствено от идеала за чиста и свободна България.

Веднага след преминаването на Дунава, Опълчението навлиза в първия освободен български град – Свищов, а три дни по-късно влиза триумфално в старата столица Търново.

Кръщението в огъня

Първоначалното скептично отношение на част от руското висше командване, което разглежда Опълчението основно като охранителна и помощна единица, бързо бива опровергано. Само седмици след като стъпват на българска земя, доброволците с легендарното Самарско знаме преминават Стара планина и се изправят в чутовни, неравни битки срещу армиите на Сюлейман паша. Героизмът им при защитата на Стара Загора и в епичната Шипченска епопея се превръща в преломен момент за изхода на войната и предначертава раждането на Третата българска държава.

Днес събитието остава символ на върховната готовност на българския народ сам да извоюва своята свобода и да плати за нея с най-ценното – живота на своите синове.

Материалът е подготвен въз основа на исторически архиви, данни от Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" и хрониките на Българската национална телевизия (БНТ) и Информационна агенция Дарик.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    12 5 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна благодари на Русия за освобождението!

    14:17 03.07.2026

  • 2 Мигачев

    6 11 Отговор
    Най големият исторически пирамидален патк затвори кепвнците и пари нема. А русия е доказан враг на България от векове.

    14:19 03.07.2026

  • 3 Баламата

    6 5 Отговор
    Как звучи само? Българското опълчение от 275 000 войници, форсира Дунав при Свищов с помощта на Столетов и неговата ловна дружинка

    Коментиран от #10

    14:23 03.07.2026

  • 4 Вечна слава

    20 2 Отговор
    на българските опълченци и нашите руски братя. Поклон пред положилите живота си за нашата свобода българи и руси.

    14:23 03.07.2026

  • 5 Зеления

    11 2 Отговор
    Венелино, като пишеш такава патриотична статия, защо в статиите за Дара и Евровизия, пишеш Дара на латински?

    14:25 03.07.2026

  • 6 Сила

    12 2 Отговор
    Това са били други българи , като тия при Одрин , Дойран и Сливница !!!
    Вече няма и няма и да има такива , трябва да ги помним и почитаме !!!
    И да не се присламчваме към героизма и саможертвата им с пиянски викове , анцузи с патрЕотични надписи , нелепи татуировки и да развяваме байраци с повод и без повод !!;

    14:28 03.07.2026

  • 7 ...тогава Столетов наший генерал

    13 3 Отговор
    ревна гороломно
    Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царя повери прохода, войната и себе си дори...
    Вечна слава на нашите освободители руснаците и нашите опълченци. Вечна слава на Александър II

    14:30 03.07.2026

  • 8 НАЦИОНАЛИСТ

    6 2 Отговор
    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/

    А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

    14:35 03.07.2026

  • 9 Положението ни от десетилетия е

    1 1 Отговор
    Бедни ми, Македонски, защо не умря при Гредетин?!

    14:51 03.07.2026

  • 10 Няма 10хил

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Баламата":

    Уви, 7500

    14:58 03.07.2026

  • 11 Голата Истина

    1 0 Отговор
    От 4 милионна тогава България, тръгват само 7 500 души да се бият за свободата на робите.

    Това са дедите на днешните Възрожденци.

    Потомството на останалите това са тези днес, както и тогава, търпящи с наведена глава или предателски замогващи се за 30 сребърника.
    7 500?
    Ако не е била Русия, щяхте да говорите всички на турски и да възхеалявате Ердоган.

    15:00 03.07.2026