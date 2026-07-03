3 юли 1877 г.: Българското опълчение преминава Дунав и стъпва на родна земя

На днешната дата – 3 юли (22 юни по стар стил) през 1877 г. – се провежда едно от най-емоционалните и съдбоносни събития в хода на Руско-турската освободителна война. Българското опълчение, създадено като самостоятелно доброволческо военно съединение в рамките на руската армия, преминава река Дунав при град Свищов и стъпва на българска земя.
Няколко дни след успешното форсиране на реката от руските главни сили, опълченците напускат лагера си в Плоещ и се отправят към речния бряг, за да се влеят в редиците на Предния отряд на генерал Иосиф Гурко. Към този момент Опълчението наброява около 7500 бойци, организирани в шест дружини и командвани от руски офицери и българи с военен опит. Негов командир е генерал-майор Николай Столетов.
Цветът на нацията тръгва на бой
Преминаването на реката се превръща в изключителен духовен триумф за българското националноосвободително движение. Историците посочват, че в редиците на опълчението се включват млади, високообразовани българи, оцелели участници от Априлското въстание, хъшове от Румъния и доброволци от всички краища на поробената родина. Почти всички те са оставили семействата си, водени единствено от идеала за чиста и свободна България.
Веднага след преминаването на Дунава, Опълчението навлиза в първия освободен български град – Свищов, а три дни по-късно влиза триумфално в старата столица Търново.
Кръщението в огъня
Първоначалното скептично отношение на част от руското висше командване, което разглежда Опълчението основно като охранителна и помощна единица, бързо бива опровергано. Само седмици след като стъпват на българска земя, доброволците с легендарното Самарско знаме преминават Стара планина и се изправят в чутовни, неравни битки срещу армиите на Сюлейман паша. Героизмът им при защитата на Стара Загора и в епичната Шипченска епопея се превръща в преломен момент за изхода на войната и предначертава раждането на Третата българска държава.
Днес събитието остава символ на върховната готовност на българския народ сам да извоюва своята свобода и да плати за нея с най-ценното – живота на своите синове.
Материалът е подготвен въз основа на исторически архиви, данни от Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" и хрониките на Българската национална телевизия (БНТ) и Информационна агенция Дарик.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
14:17 03.07.2026
2 Мигачев
14:19 03.07.2026
3 Баламата
Коментиран от #10
14:23 03.07.2026
4 Вечна слава
14:23 03.07.2026
5 Зеления
14:25 03.07.2026
6 Сила
Вече няма и няма и да има такива , трябва да ги помним и почитаме !!!
И да не се присламчваме към героизма и саможертвата им с пиянски викове , анцузи с патрЕотични надписи , нелепи татуировки и да развяваме байраци с повод и без повод !!;
14:28 03.07.2026
7 ...тогава Столетов наший генерал
Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царя повери прохода, войната и себе си дори...
Вечна слава на нашите освободители руснаците и нашите опълченци. Вечна слава на Александър II
14:30 03.07.2026
8 НАЦИОНАЛИСТ
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/
А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
14:35 03.07.2026
9 Положението ни от десетилетия е
14:51 03.07.2026
10 Няма 10хил
До коментар #3 от "Баламата":Уви, 7500
14:58 03.07.2026
11 Голата Истина
Това са дедите на днешните Възрожденци.
Потомството на останалите това са тези днес, както и тогава, търпящи с наведена глава или предателски замогващи се за 30 сребърника.
7 500?
Ако не е била Русия, щяхте да говорите всички на турски и да възхеалявате Ердоган.
15:00 03.07.2026