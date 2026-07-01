Шарън Стоун се завърна на модния подиум с коренна промяна (СНИМКИ)

Шарън Стоун се появи с коренно различна визия на подиума по време на Седмицата на модата в Париж. 68-годишната актриса се завърна на модния подиум след 33-годишна пауза, като участва в ревюто на Vetements за мъжката колекция пролет/лято 2027 г., представено в петък.
Звездата от „Първичен инстинкт“ привлече вниманието с драматична визия, рязко различна от по-естествения ѝ външен вид при последните ѝ публични появи в Лос Анджелис, където беше заснета със сина си.
За ревюто Шарън Стоун беше с пригладена руса коса, оформена в къс боб, и силен грим, който подчертаваше светлосините ѝ очи. Визията включваше наситени сенки в розово-лилавата гама, сияйна кожа и ясно очертани устни в тъмнорозов нюанс.
Актрисата излезе на подиума с оувърсайз бяло сако, което напомни на една от най-разпознаваемите ѝ визии от трилъра „Първичен инстинкт“ от 1992 г. То беше комбинирано с широка черна риза с копчета и бяла сатенена вратовръзка, завързана по нетрадиционен начин. Вместо панталон Стоун носеше високи лачени ботуши над коляното, които покриваха краката ѝ.
Ревюто се проведе в индустриално пространство с минималистична атмосфера, а появата на Стоун беше сред най-коментираните моменти от представянето на Vetements. Актрисата премина по подиума с уверено излъчване и сериозно изражение, съобразено с острия визуален стил на колекцията.
Само седмици по-рано Шарън Стоун отново предизвика коментари с младежкия си вид, като в социалните мрежи се появиха спекулации за евентуални пластични интервенции. Актрисата обаче отдавна отхвърля подобни предположения.
В интервю за списание NEW YOU през 2013 г. тя заявява, че много лекари са се опитвали да я убедят да си направи лифтинг, но в крайна сметка е решила да не прибягва до такава процедура.
„Когато гледах снимки на себе си, си помислих: „Какво всъщност ще повдигнат?“, казва Стоун тогава.
Актрисата признава, че е обмисляла възможността за операция, но смята, че в естественото остаряване има собствена привлекателност.
„В изкуството да остаряваш добре има сексуалност в тези несъвършенства. Това е чувствено“, казва тя.
Актрисата допълва, че хората често се страхуват от промяната, защото я възприемат само като загуба, без да разбират, че с възрастта могат да се появят и нови черти.
„Мислех, че съм изгубила дълбочината на клепача, която имаш, когато си по-млад, но получих почти красив вид бездна. А когато лицето ми загуби част от плътността си, се появиха тези страхотни скули“, казва Шарън Стоун.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Муньо Крадев
Коментиран от #10
15:35 01.07.2026
2 Ужас
15:37 01.07.2026
3 Тц тц тц тц
15:39 01.07.2026
4 Нора
Коментиран от #6
15:56 01.07.2026
5 Хуманоид
Коментиран от #7
16:02 01.07.2026
6 Дължи се на грима
До коментар #4 от "Нора":Гримьорите са пълни некадърници.
16:05 01.07.2026
7 Правилно си забелязал👍
До коментар #5 от "Хуманоид":Това е търсен ефект.
Коментиран от #8
16:06 01.07.2026
8 Хуманоид
До коментар #7 от "Правилно си забелязал👍":Каква е причината всички певачки и актриси да търсят този ефект?
16:07 01.07.2026
9 Навремето много го точех.......
16:09 01.07.2026
10 Не.......
До коментар #1 от "Муньо Крадев":Ама прай хубави г.рленки
16:11 01.07.2026