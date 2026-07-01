Шарън Стоун се завърна на модния подиум с коренна промяна (СНИМКИ)

Шарън Стоун се появи с коренно различна визия на подиума по време на Седмицата на модата в Париж. 68-годишната актриса се завърна на модния подиум след 33-годишна пауза, като участва в ревюто на Vetements за мъжката колекция пролет/лято 2027 г., представено в петък.

Звездата от „Първичен инстинкт“ привлече вниманието с драматична визия, рязко различна от по-естествения ѝ външен вид при последните ѝ публични появи в Лос Анджелис, където беше заснета със сина си.

За ревюто Шарън Стоун беше с пригладена руса коса, оформена в къс боб, и силен грим, който подчертаваше светлосините ѝ очи. Визията включваше наситени сенки в розово-лилавата гама, сияйна кожа и ясно очертани устни в тъмнорозов нюанс.

Актрисата излезе на подиума с оувърсайз бяло сако, което напомни на една от най-разпознаваемите ѝ визии от трилъра „Първичен инстинкт“ от 1992 г. То беше комбинирано с широка черна риза с копчета и бяла сатенена вратовръзка, завързана по нетрадиционен начин. Вместо панталон Стоун носеше високи лачени ботуши над коляното, които покриваха краката ѝ.

Ревюто се проведе в индустриално пространство с минималистична атмосфера, а появата на Стоун беше сред най-коментираните моменти от представянето на Vetements. Актрисата премина по подиума с уверено излъчване и сериозно изражение, съобразено с острия визуален стил на колекцията.

Само седмици по-рано Шарън Стоун отново предизвика коментари с младежкия си вид, като в социалните мрежи се появиха спекулации за евентуални пластични интервенции. Актрисата обаче отдавна отхвърля подобни предположения.

В интервю за списание NEW YOU през 2013 г. тя заявява, че много лекари са се опитвали да я убедят да си направи лифтинг, но в крайна сметка е решила да не прибягва до такава процедура.

„Когато гледах снимки на себе си, си помислих: „Какво всъщност ще повдигнат?“, казва Стоун тогава.

Актрисата признава, че е обмисляла възможността за операция, но смята, че в естественото остаряване има собствена привлекателност.

„В изкуството да остаряваш добре има сексуалност в тези несъвършенства. Това е чувствено“, казва тя.

Актрисата допълва, че хората често се страхуват от промяната, защото я възприемат само като загуба, без да разбират, че с възрастта могат да се появят и нови черти.

„Мислех, че съм изгубила дълбочината на клепача, която имаш, когато си по-млад, но получих почти красив вид бездна. А когато лицето ми загуби част от плътността си, се появиха тези страхотни скули“, казва Шарън Стоун.