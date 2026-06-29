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Миро, Роби, Керана, Дичо и Васил Найденов дават старт на най-новата музикална традиция на Южното Черноморие

Миро, Роби, Керана, Дичо и Васил Найденов дават старт на най-новата музикална традиция на Южното Черноморие

29 Юни, 2026 06:54 510 4

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Изпълнителите поставят началото на Meet Me At The Beach – новата серия бутикови плажни концерти

Миро, Роби, Керана, Дичо и Васил Найденов дават старт на най-новата музикална традиция на Южното Черноморие - 1
Снимка: Directo Agency
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лозенец подарява плажни концерти с Meet Me At The Beach

Лятото винаги има свой саундтрак. Това са песните, които слушаме по пътя към морето, концертите под открито небе и вечерите, които помним дълго след края на сезона. Именно с тази идея The Spot Лозенец поставя началото на новата поредица „Meet Me At The Beach“ – пет тематични плажни концерта, които ще превърнат морския бряг в една от най-атрактивните музикални сцени на българското Черноморие.

През юли и август едни от най-обичаните български изпълнители ще излязат буквално на самия плаж, за да подарят четири различни музикални преживявания – романтични, енергични, модерни и носталгични. Общото между тях е морето, свободата на лятото и емоцията от живата музика.

Началото е на 11 юли с „Love Story“ и Миро – концерт, посветен на любовта във всичките ѝ измерения. Под откритото небе ще прозвучат едни от най-обичаните му песни, превръщайки плажа в най-романтичната сцена на сезона.

На 18 юли идва ред на „Ethno Night“ с Роби – вечер, вдъхновена от балканските ритми, етно музиката и свободния летен дух. Енергия, танци и много настроение ще превземат плажа до късно вечерта.

На 31 юли те каним на най-безгрижното плажно парти от поредицата „Картички от Лозенец“. На сцената ще бъдат Дичо и виртуозният китарист Иван Йорданов – Чери, които ще ни върнат към песните, звучали в колите ни, по плажовете, на първите ни срещи и в най-красивите летни вечери.

Следващата среща е на 15 август, когато Керана ще бъде звездата на „Star Night“. Под безкрайното августовско небе концертът ще събере модерно звучене, приятели, летни мечти и онази неповторима атмосфера, която може да се случи само край морето.

Финалът на поредицата е на 22 август с една истинска легенда – Васил Найденов. Специалната вечер „Оставаме“ ще бъде посветена на вечните песни, носталгията и спомените, които всички пазим от най-красивите си лета.

С „Meet Me At The Beach“ The Spot Лозенец създава нов летен музикален формат, в който всеки плажен концерт има собствена тема, собствено настроение и собствена история. Място, където любимите изпълнители се срещат с морето, а публиката се превръща в част от едно истинско лятно преживяване.

Програма

  • 11.07 | Love Story - Миро
  • 18.07 | Ethno Night - Роби
  • 31.07 | Sunset Party - Дичо и Чери
  • 15.08 | Star Night - Керана
  • 22.08 | Оставаме - Васил Найденов


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уфффф....

    1 0 Отговор
    Утепания Лозенец! Тъпи мутри, фукльовци които се правят на интересни, и каненяци!

    06:57 29.06.2026

  • 2 Щукар

    2 0 Отговор
    Ура,другари!

    07:00 29.06.2026

  • 3 Софиянец

    1 0 Отговор
    Какво черноморие, кви концерти, кви 5 левро! То там няма хора, сами укри на държавна издръжка!

    07:07 29.06.2026

  • 4 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Няма нови традиции, мисирко! Ако е ново не е традиция! В какво се опитваш да ни убедиш?

    07:16 29.06.2026