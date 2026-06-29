Миро, Роби, Керана, Дичо и Васил Найденов дават старт на най-новата музикална традиция на Южното Черноморие

Лозенец подарява плажни концерти с Meet Me At The Beach

Лятото винаги има свой саундтрак. Това са песните, които слушаме по пътя към морето, концертите под открито небе и вечерите, които помним дълго след края на сезона. Именно с тази идея The Spot Лозенец поставя началото на новата поредица „Meet Me At The Beach“ – пет тематични плажни концерта, които ще превърнат морския бряг в една от най-атрактивните музикални сцени на българското Черноморие.

През юли и август едни от най-обичаните български изпълнители ще излязат буквално на самия плаж, за да подарят четири различни музикални преживявания – романтични, енергични, модерни и носталгични. Общото между тях е морето, свободата на лятото и емоцията от живата музика.

Началото е на 11 юли с „Love Story“ и Миро – концерт, посветен на любовта във всичките ѝ измерения. Под откритото небе ще прозвучат едни от най-обичаните му песни, превръщайки плажа в най-романтичната сцена на сезона.

На 18 юли идва ред на „Ethno Night“ с Роби – вечер, вдъхновена от балканските ритми, етно музиката и свободния летен дух. Енергия, танци и много настроение ще превземат плажа до късно вечерта.

На 31 юли те каним на най-безгрижното плажно парти от поредицата „Картички от Лозенец“. На сцената ще бъдат Дичо и виртуозният китарист Иван Йорданов – Чери, които ще ни върнат към песните, звучали в колите ни, по плажовете, на първите ни срещи и в най-красивите летни вечери.

Следващата среща е на 15 август, когато Керана ще бъде звездата на „Star Night“. Под безкрайното августовско небе концертът ще събере модерно звучене, приятели, летни мечти и онази неповторима атмосфера, която може да се случи само край морето.

Финалът на поредицата е на 22 август с една истинска легенда – Васил Найденов. Специалната вечер „Оставаме“ ще бъде посветена на вечните песни, носталгията и спомените, които всички пазим от най-красивите си лета.

С „Meet Me At The Beach“ The Spot Лозенец създава нов летен музикален формат, в който всеки плажен концерт има собствена тема, собствено настроение и собствена история. Място, където любимите изпълнители се срещат с морето, а публиката се превръща в част от едно истинско лятно преживяване.

Програма

11.07 | Love Story - Миро

18.07 | Ethno Night - Роби

31.07 | Sunset Party - Дичо и Чери

15.08 | Star Night - Керана

22.08 | Оставаме - Васил Найденов