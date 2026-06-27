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Световен рекорд: Мениджър на Domino’s покори титлата за най-бързо приготвяне на пица

Световен рекорд: Мениджър на Domino’s покори титлата за най-бързо приготвяне на пица

27 Юни, 2026 09:23 817 10

  • пица-
  • рекорд-
  • domino’s

Американски управител впечатли света с невероятна скорост и умения

Световен рекорд: Мениджър на Domino’s покори титлата за най-бързо приготвяне на пица - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мениджър на Domino’s Pizza от щата Вирджиния се превърна в новата сензация, след като официално бе обявен за най-бързия майстор на пица на планетата. Със светкавична ловкост и безупречна техника, той успя да разточи, оформи и гарнира цели три големи пици за изумителните 31,22 секунди – време, което го изстреля директно в световните рекорди.

Постижението на управителя не е просто въпрос на бързина, а резултат от години отдаденост, тренировки и страст към изкуството на пицата. Всеки негов жест зад плота е изпипан до съвършенство – от разточването на тестото до подреждането на съставките. Именно тази комбинация от опит и ентусиазъм му донесе престижната титла „World’s Fastest Pizza Maker“.

Пътят до световния рекорд не е бил лек. Мениджърът е преминал през множество вътрешни и международни състезания, където е демонстрирал не само бързина, но и безупречно качество на всяка пица. В крайна сметка, неговата решителност и постоянство са го издигнали до върха на световната сцена.

Този впечатляващ успех не остава незабелязан – както сред колегите му в Domino’s, така и сред любителите на пицата по цял свят. Историята на най-бързия пицар в света вдъхновява младите готвачи да преследват мечтите си и да вярват, че с труд и страст всичко е възможно.


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  • 1 007 лиценз ту кил

    6 3 Отговор
    Доминос е пълен боклул.

    09:26 27.06.2026

  • 2 ....

    3 1 Отговор
    Роботите го правят по-бързо и евтино.

    09:28 27.06.2026

  • 3 Анелия Андреева

    4 5 Отговор
    Аз пица не ям.

    09:37 27.06.2026

  • 4 За боклука

    9 2 Отговор
    Пицата не трябва да е бърза, а вкусна.

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  • 5 въпрос

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    Къде остана щипката любов при приготвяне на храната?

    09:42 27.06.2026

  • 6 Жив

    5 0 Отговор
    И здрав, хубавата пица обаче иска майсторлък, не бързина!

    09:50 27.06.2026

  • 7 А аз

    3 2 Отговор
    Съм по бърз - веднъж наавах една за 29 секунди, ма нещо не ми се радвА на рекорда!
    Що така?!

    09:59 27.06.2026

  • 8 Сега

    2 0 Отговор
    да си я яде той.
    Аз ще хапна бавно приготвена, както аз искам.

    10:04 27.06.2026

  • 9 голям смях

    4 0 Отговор
    вени от теб мисирка няма да стане ами ходи в офиса на милен да надуеш бозугана му нахладно

    10:04 27.06.2026

  • 10 стратег

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    11:00 27.06.2026