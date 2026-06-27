Световен рекорд: Мениджър на Domino’s покори титлата за най-бързо приготвяне на пица

Мениджър на Domino’s Pizza от щата Вирджиния се превърна в новата сензация, след като официално бе обявен за най-бързия майстор на пица на планетата. Със светкавична ловкост и безупречна техника, той успя да разточи, оформи и гарнира цели три големи пици за изумителните 31,22 секунди – време, което го изстреля директно в световните рекорди.
Постижението на управителя не е просто въпрос на бързина, а резултат от години отдаденост, тренировки и страст към изкуството на пицата. Всеки негов жест зад плота е изпипан до съвършенство – от разточването на тестото до подреждането на съставките. Именно тази комбинация от опит и ентусиазъм му донесе престижната титла „World’s Fastest Pizza Maker“.
Пътят до световния рекорд не е бил лек. Мениджърът е преминал през множество вътрешни и международни състезания, където е демонстрирал не само бързина, но и безупречно качество на всяка пица. В крайна сметка, неговата решителност и постоянство са го издигнали до върха на световната сцена.
Този впечатляващ успех не остава незабелязан – както сред колегите му в Domino’s, така и сред любителите на пицата по цял свят. Историята на най-бързия пицар в света вдъхновява младите готвачи да преследват мечтите си и да вярват, че с труд и страст всичко е възможно.
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