Принц Хари и Меган Маркъл се завръщат да живеят във Великобритания

Принц Хари и Меган Маркъл планират да се върнат да живеят във Великобритания за продължителен период, шест години след като се отказаха от ролите си на работещи членове на кралското семейство и се установиха в Калифорния. Към тях ще се присъединят децата им, 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет, които трябва да започнат училище във Великобритания през септември.

Херцогът и херцогинята на Съсекс ще запазят дома си в Монтесито, Калифорния, както и имота си в Португалия, но ще разполагат и с частна резиденция във Великобритания. Местоположението на новия им дом и училището на децата няма да бъдат разкривани от съображения за сигурност.

Връщането обаче не означава възстановяване на официалните кралски задължения. Принц Хари и Меган Маркъл ще останат неработещи членове на кралското семейство и няма да живеят постоянно в кралска резиденция. Условията, договорени при оттеглянето им през 2020 г., остават в сила.

Новината идва след видимо затопляне на отношенията между принц Хари и крал Чарлз III. През юли семейството на Съсекс посети Великобритания, а кралят прие Хари, Меган, Арчи и Лилибет в Highgrove House. Това беше първата среща на британския монарх с внуците му от 2022 г. насам.

Според източници, близки до семейството, крал Чарлз III приветства възможността да прекарва повече време с внуците си. Монархът е бил информиран за плановете за преместване малко преди те да станат публични.

Решението е особено значимо заради дългогодишния спор около сигурността на принц Хари във Великобритания. След оттеглянето си от кралските задължения през 2020 г. той загуби автоматичното право на полицейска охрана, финансирана от държавата. През май 2025 г., след загубена съдебна битка по въпроса, Хари дори заяви, че не вижда как би могъл безопасно да доведе съпругата и децата си в страната.

Само година по-късно ситуацията очевидно е различна. Завръщането на цялото семейство през юли и решението Арчи и Лилибет да учат във Великобритания подсказват, че са намерени практически решения поне за част от проблемите със сигурността.

За принц Арчи това ще бъде завръщане в страната, в която е роден през май 2019 г. Принцеса Лилибет е родена в Калифорния през юни 2021 г. и досега е прекарвала само кратки периоди във Великобритания, включително по време на платинения юбилей на кралица Елизабет II през 2022 г.

Преместването може да има значение и за връзката на децата с британската страна на семейството им. Отношенията между принц Хари и баща му през последните месеци показват признаци на подобрение, макар връзката му с по-големия му брат принц Уилям да остава напрегната.

Принц Хари и Меган Маркъл напуснаха Великобритания през 2020 г. и изградиха нов живот в САЩ, където развиха медийни, благотворителни и бизнес проекти. Сред най-обсъжданите им публични изяви бяха интервюто пред Опра Уинфри през 2021 г., документалната поредица за Netflix и мемоарите на Хари „Резервният“ от 2023 г.

Въпреки завръщането, двойката ще запази финансова и професионална независимост от монархията. Принц Хари продължава работата си с ветерани и инициативата Invictus Games, а Меган Маркъл развива собствената си лайфстайл марка As Ever и други медийни проекти.

Така връщането на семейство Съсекс във Великобритания изглежда по-скоро като лична и семейна промяна, отколкото като кралско завръщане. За първи път от 2020 г. принц Хари, Меган Маркъл, Арчи и Лилибет ще имат постоянна семейна база от двете страни на Атлантическия океан.