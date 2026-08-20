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Бой избухна на концерт на Джеси Джей, певицата изгони побойниците (ВИДЕО)

Бой избухна на концерт на Джеси Джей, певицата изгони побойниците (ВИДЕО)

20 Август, 2026 13:58 921 4

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  • концерт

Британската изпълнителка веднага спря концерта, докато охраната изведе сбилите се

Бой избухна на концерт на Джеси Джей, певицата изгони побойниците (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската поп певица Джеси Джей прекъсна свой концерт във Великобритания, след като сред публиката избухна бой. Инцидентът се случи на 15 август по време на участието ѝ в музикалната серия Party in the Paddock на хиподрума Newbury Racecourse.

От сцената 38-годишната изпълнителка първо опита да успокои замесените. Тя призова останалата публика да запази тишина и определи конфликта като резултат от „алкохол и его“. Джеси Джей подчерта, че подобно поведение е особено неприемливо пред деца.

След като напрежението не спадна и от тълпата се чуха ругатни, певицата поиска охраната да изведе участниците в боя.

„Толкова много хора са платили за това шоу и са чакали с часове. Просто ги изведете“, заяви Джеси Джей, предизвиквайки аплодисменти. След това добави с чувство за хумор, че дори е готова да плати Uber, за да бъдат отведени от мястото.

Певицата помоли зрителите да направят път на охраната и завърши намесата си с шега, че нарушителите трябва да получат вода и слънцезащитен крем. След това концертът продължи.

Видеа от инцидента бързо се разпространиха онлайн, където много фенове похвалиха Джеси Джей за решението ѝ да защити останалата публика и да не позволи конфликтът да провали шоуто.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    3 0 Отговор
    Инцидентът се Е случиЛ на 15-ти август по време на участието ѝ в музикалната серия "Party in the Paddock"...

    14:01 20.08.2026

  • 2 Стенли

    2 0 Отговор
    Яки бедра има мадамата 👍 , а относно нов нищо не видяхме , факти престанете да лъжете хората 😡

    Коментиран от #3, #4

    14:03 20.08.2026

  • 3 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Вместо нов да се чете боя , нищо не видяхме от боя , факти много подвеждате хората

    14:05 20.08.2026

  • 4 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    А в лицето прилича на травестит, може преди това да е била мъж:)
    Хубавото е, че името и/му става и за мъж и за жена:)

    15:39 20.08.2026