Бой избухна на концерт на Джеси Джей, певицата изгони побойниците (ВИДЕО)

Британската поп певица Джеси Джей прекъсна свой концерт във Великобритания, след като сред публиката избухна бой. Инцидентът се случи на 15 август по време на участието ѝ в музикалната серия Party in the Paddock на хиподрума Newbury Racecourse.
От сцената 38-годишната изпълнителка първо опита да успокои замесените. Тя призова останалата публика да запази тишина и определи конфликта като резултат от „алкохол и его“. Джеси Джей подчерта, че подобно поведение е особено неприемливо пред деца.
След като напрежението не спадна и от тълпата се чуха ругатни, певицата поиска охраната да изведе участниците в боя.
„Толкова много хора са платили за това шоу и са чакали с часове. Просто ги изведете“, заяви Джеси Джей, предизвиквайки аплодисменти. След това добави с чувство за хумор, че дори е готова да плати Uber, за да бъдат отведени от мястото.
Jessie J kicked disruptive fans out of her gig after a fight broke out declaring ‘I’ll pay for the Uber’.— NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) August 18, 2026
The singer, 38, had been performing at Newbury Racecourse on Saturday for its Party in the Paddock event. pic.twitter.com/axXLahj253
Певицата помоли зрителите да направят път на охраната и завърши намесата си с шега, че нарушителите трябва да получат вода и слънцезащитен крем. След това концертът продължи.
Видеа от инцидента бързо се разпространиха онлайн, където много фенове похвалиха Джеси Джей за решението ѝ да защити останалата публика и да не позволи конфликтът да провали шоуто.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
14:01 20.08.2026
2 Стенли
Коментиран от #3, #4
14:03 20.08.2026
3 Стенли
До коментар #2 от "Стенли":Вместо нов да се чете боя , нищо не видяхме от боя , факти много подвеждате хората
14:05 20.08.2026
4 Така де
До коментар #2 от "Стенли":А в лицето прилича на травестит, може преди това да е била мъж:)
Хубавото е, че името и/му става и за мъж и за жена:)
15:39 20.08.2026