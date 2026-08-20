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Никол Кидман показа естествените си къдрици, докато е на приключение в Исландия (СНИМКИ)

Никол Кидман показа естествените си къдрици, докато е на приключение в Исландия (СНИМКИ)

20 Август, 2026 15:58 1 147 5

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  • исландия-
  • къдрици

След развода си с Кийт Ърбан холивудската звезда се отдаде на пътешествия

Никол Кидман показа естествените си къдрици, докато е на приключение в Исландия (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Австралийската актриса Никол Кидман заложи на естествената си красота по време на семейна ваканция в Исландия, като привлече вниманието на почитателите си с характерните си къдрици, познати още от началото на кариерата ѝ.

59-годишната носителка на „Оскар“ публикува серия снимки от пътуването, което определи като „ваканция за цял живот“. Никол Кидман благодари на Ritz-Carlton Yacht Collection за преживяването, а на кадрите позира на борда на яхта и сред впечатляващата природа на Исландия.

На една от снимките актрисата е с широк сив пуловер и дънки, а на друга се разхожда с естествено къдрава коса, развявана от вятъра. В публикацията се виждат още сестра ѝ, телевизионната водеща Антония Кидман, както и дъщерите на актрисата Сънди Роуз и Фейт Маргарет. Никол Кидман сподели и кадър от джакузи, където е със син бански с волани.

Именно косата ѝ предизвика най-много реакции сред феновете. През годините Никол Кидман често се появява с изправена коса или перуки за роли, фотосесии и червения килим, но напоследък все по-често показва естествените си къдрици. Почитатели отбелязаха, че визията им напомня за ранните ѝ филмови роли.

Никол Кидман се отдаде на пътешествията през последните месеци, след като тя и кънтри музикантът Кийт Ърбан официално приключиха 19-годишния си брак през януари 2026 г. Актрисата подаде молба за развод през септември 2025 г. Двамата имат две дъщери и постигнаха предварително споразумение за родителските грижи и имуществото.

В скорошно интервю за британския Vogue Никол Кидман говори за новия етап от живота си и призна, че бъдещето ѝ изглежда различно от това, което някога е планирала. Тя подчерта, че иска да остане отворена към любовта, новите възможности и промените, без да се опитва да контролира всичко предварително.

Професионално актрисата също навлиза в активен период. Тя се завръща като Джилиън Оуенс в „Приложна магия 2“, отново заедно със Сандра Бълок, а проектът вече е сред най-очакваните ѝ предстоящи филми.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 то на 59 години

    4 3 Отговор
    Само къдриците са естествени при тази дама.

    16:02 20.08.2026

  • 2 Чичо

    3 1 Отговор
    Скоро гледах филма Принцесата на Монако и мога да кажа, че тази роля на Кидман ще остане в историята. Изключително добра игра и много добър филм.

    16:10 20.08.2026

  • 3 Дзак

    1 1 Отговор
    Приложна магия!

    16:18 20.08.2026

  • 4 Тв критик

    1 2 Отговор
    В банда BMXбеше къдрава първия филм който съм гледал с нея и последния . Другите само опити за гледане .

    16:42 20.08.2026

  • 5 Кидман показа естествените си къдрици

    1 0 Отговор
    на котето и разни писарушки зацъкаха

    16:57 20.08.2026