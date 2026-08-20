Никол Кидман показа естествените си къдрици, докато е на приключение в Исландия (СНИМКИ)

Австралийската актриса Никол Кидман заложи на естествената си красота по време на семейна ваканция в Исландия, като привлече вниманието на почитателите си с характерните си къдрици, познати още от началото на кариерата ѝ.

59-годишната носителка на „Оскар“ публикува серия снимки от пътуването, което определи като „ваканция за цял живот“. Никол Кидман благодари на Ritz-Carlton Yacht Collection за преживяването, а на кадрите позира на борда на яхта и сред впечатляващата природа на Исландия.

На една от снимките актрисата е с широк сив пуловер и дънки, а на друга се разхожда с естествено къдрава коса, развявана от вятъра. В публикацията се виждат още сестра ѝ, телевизионната водеща Антония Кидман, както и дъщерите на актрисата Сънди Роуз и Фейт Маргарет. Никол Кидман сподели и кадър от джакузи, където е със син бански с волани.

Именно косата ѝ предизвика най-много реакции сред феновете. През годините Никол Кидман често се появява с изправена коса или перуки за роли, фотосесии и червения килим, но напоследък все по-често показва естествените си къдрици. Почитатели отбелязаха, че визията им напомня за ранните ѝ филмови роли.

Никол Кидман се отдаде на пътешествията през последните месеци, след като тя и кънтри музикантът Кийт Ърбан официално приключиха 19-годишния си брак през януари 2026 г. Актрисата подаде молба за развод през септември 2025 г. Двамата имат две дъщери и постигнаха предварително споразумение за родителските грижи и имуществото.

В скорошно интервю за британския Vogue Никол Кидман говори за новия етап от живота си и призна, че бъдещето ѝ изглежда различно от това, което някога е планирала. Тя подчерта, че иска да остане отворена към любовта, новите възможности и промените, без да се опитва да контролира всичко предварително.

Професионално актрисата също навлиза в активен период. Тя се завръща като Джилиън Оуенс в „Приложна магия 2“, отново заедно със Сандра Бълок, а проектът вече е сред най-очакваните ѝ предстоящи филми.