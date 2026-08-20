Хонорарът на Том Холанд за "Спайдър-мен: Нов ден" достигна 9-цифрена сума

Британският актьор Том Холанд е напът да получи най-големия хонорар в кариерата си благодарение на огромния успех на "Спайдър-мен: Нов ден" . Според информация на TheWrap общото му възнаграждение от филма може да надхвърли 100 млн. долара.

30-годишният Том Холанд е получил базов хонорар от около 20 млн. долара, за да се завърне като Питър Паркър. Към тази сума обаче се добавя процент от приходите, а източници твърдят, че договорът му няма предварително определен таван за бонусите. Именно това може да превърне „Brand New Day“ в изключително доходоносен проект за актьора.

Причината е безпрецедентното представяне на филма в боксофиса. "Спайдър-мен: Нов ден" вече е преминал 2 млрд. долара приходи в световен мащаб само три уикенда след премиерата си. Към 17 август продукцията е събрала около 785 млн. долара в Северна Америка и 1,23 млрд. долара на международните пазари.

Филмът постави и нов рекорд за най-силен старт в Северна Америка с около 360 млн. долара през първия уикенд, изпреварвайки „Отмъстителните: Краят“. Глобалният дебют достигна приблизително 932 млн. долара, а границата от 1 млрд. долара беше премината само шест дни след премиерата.

Финансовият възход на Том Холанд като Спайдър-мен е впечатляващ. За първата си поява като героя в „Captain America: Civil War“ през 2016 г. актьорът е получил около 250 000 долара. За „Spider-Man: Homecoming“ възнаграждението му се увеличава до около 500 000 долара, а за следващите самостоятелни филми хонорарите му постепенно достигат многомилионни стойности. Според TheWrap за „Spider-Man: No Way Home“ той е получил около 10 млн. долара.

След „No Way Home“ първоначалният договор на Том Холанд за шест филма приключи, което постави актьора в значително по-силна позиция при преговорите за следващото му участие. Новата сделка е договорена от адвоката му Робърт Офър и агентите му от WME и очевидно включва много по-изгодно участие в приходите.

В холивудските среди вече сравняват финансовата траектория на Холанд с тази на Робърт Дауни-младши, който започна с около 500 000 долара за първия „Железният човек“, а впоследствие достигна възнаграждения над 100 млн. долара за участията си във филмите „Отмъстителите: Война безкрай“ и „Отмъстителите: Краят“.

"Спайдър-мен: Нов ден" е четвъртият самостоятелен филм на Том Холанд като Питър Паркър и седмата му поява като героя в киновселената на Marvel. Преди него той участва в „Капитан Америка: Войната на героите“, „Спайдър-мен: Завръщане у дома“, „Отмъстителите: Война без край“, „Отмъстителите: Краят“, „Спайдър-мен: Далече от дома“ и „Спайдър-мен: Няма път към дома“..

Успехът на "Нов ден" вече превръща филма в най-касовото заглавие на Sony и в един от най-големите хитове в историята на киното. Ако приходите продължат да растат със сегашното темпо, бонусите на Том Холанд могат да направят ролята на Спайдър-мен една от най-доходоносните актьорски сделки в съвременен Холивуд.