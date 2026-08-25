Петя Дикова се ядоса на хейтърите: Как живеете в такава токсичност!? (ВИДЕО)

Петя Дикова отправи силно послание за омразата в социалните мрежи, след като нейна публикация предизвика вълна от негативни реакции. Във видео телевизионната водеща разказа, че част от нападките били насочени не само към нея, но и към родителите ѝ, а случилото се я накарало да погледне на проблема най-вече през очите на майка.

„След последния ми пост ме заляха с обиди, квалификации, коментари към мен и към родителите ми. И сега аз записвам това видео като родител, защото за пореден път си дадох сметка, че Facebook просто не е място за деца“, казва Петя Дикова пред камерата.

Тя призна, че след толкова години пред камерата е свикнала с критиките и трудно може да бъде засегната от коментар по свой адрес.

„Последно коментар по мой адрес можеше да ме нарани през 2014 г. Сега могат да ме разстроят, ако са насочили омразата си към децата ми. Свикнала съм, наслушала съм се – да, мама, тати, връзкарка, парашутистка, лигла, ръкомахам, маниернича, преигравам. Идеално. Всичко съм чувала. Даже на хейтърите мога да кажа: губите форма. Сигурно заради отпуската. Само толкова ли можете?“, предизвика тя критиците си в мрежата.

Повод за част от негативните реакции била нейна публикация за принц Хари и Меган Маркъл, която някои потребители определили като прекалено „жълта“. Водещата обаче обърнала внимание, че когато публикува съдържание за музиканти от групи като „Duran Duran“ и „Foreigner“, интересът е чувствително по-малък.

Именно тази разлика в реакциите я накарала да се замисли и за решението на Роби Уилямс да не позволява на децата си да използват социални мрежи, докато не навършат 16 години. „Ако аз на 50 понякога трудно преработвам токсичните коментари, какво остава за децата ми?“, цитира Петя Дикова думите на британската звезда.

Според нея дори човек, който цял живот е под светлините на прожекторите и е свикнал с публични оценки, може да бъде засегнат от подобна агресия. Затова тя призова родителите да бъдат особено внимателни с онлайн присъствието на децата си.

„Представям си как едно дете може да бъде наранено и тормозено от коментари. И именно затова записвам това видео. Та и вие пазете децата си от тази токсичност“, каза водещата.

Петя Дикова отбеляза още, че голяма част от най-грубите коментари дошли от хора, които са по-възрастни от самата нея. Направило ѝ впечатление и времето, в което били публикувани част от нападките.

„Повечето гадни коментари са написани или през нощта, или рано сутринта. Не мога да си представя какво е денят ти да започва така. Помислете в каква токсичност превръщате ежедневното общуване, било то онлайн или офлайн. И кога за последно похвалихте някого – дете или възрастен – с истинска похвала?“, попита тя.

В края на видеото дъщерята на Сашо Диков благодари и на всички, които са ѝ оставили положителни послания. А финалът ѝ отново бе поднесен с характерната самоирония.

„Накрая вижте как си държах ръцете, да не ви дразня с ръкомахане. Този път накъде ще изберете да насочите хейта и токсичността си?“, завърши Петя Дикова видеото, под което куп знаменитости я подкрепиха, след като самите те са ставали обект на недоброжелатели в мрежата.

Само в Инстаграм клипът вече е натрупал над 20 хиляди харесвания.