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След 20 г. Рики Мартин прави своето завръщане в испанското кино

След 20 г. Рики Мартин прави своето завръщане в испанското кино

25 Август, 2026 12:59 579 4

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Певецът отново ще бъде актьор във филма "Човек зад борда"

След 20 г. Рики Мартин прави своето завръщане в испанското кино - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Пуерториканският певец и Рики Мартин се завръща към киното на испански език след повече от две десетилетия с участие в новия филм „Hombre al Agua“ („Човек зад борда“) на Гаел Гарсия Бернал. Носителят на „Грами“ влиза не само в актьорския състав, но и като изпълнителен продуцент на продукцията, която ще има световната си премиера на кинофестивала във Венеция през септември 2026 г.

Участието на Рики Мартин е било пазено в тайна почти до представянето на първия трейлър. Актьорът и режисьор Гаел Гарсия Бернал разказва, че още в началото си е представял именно него за ролята, но идеята му се струвала почти невъзможна. Малко преди началото на снимките той се свързал директно с Мартин, който приел предложението практически веднага.

В „Hombre al Agua“ Рики Мартин играе Роби, актьор, нает да пресъздаде живота на главния герой Камило в биографичен филм. Камило, изигран от самия Гаел Гарсия Бернал, е кубински спасител, чийто живот се променя, след като спасява от удавяне влиятелния мексикански бизнесмен Абел. Благодарният предприемач го привлича в своя свят, но привидното социално издигане постепенно разкрива мрежа от контрол, политически интереси и манипулации.

Филмът е определян като комедийна драма със сюрреалистични елементи, която използва хумора, за да разглежда теми като мъжествеността, класовите различия, миграцията, семейството и чувството за принадлежност. Сценарият е написан от Гаел Гарсия Бернал и аржентинския драматург Мариано Пенсоти. Това е третият пълнометражен режисьорски филм на Бернал след „Déficit“ и „Chicuarotes“.

Актьорският състав има силно латиноамериканско присъствие. Освен Рики Мартин и Гаел Гарсия Бернал участват Есмералда Пиментел, Дебора Насименто, Наталия Орейро, Мануел Гарсия-Рулфо, Хорхе Салинас, Ана Диас и Джери Веласкес. Продукцията е реализирана от La Corriente del Golfo, компанията, създадена от Гаел Гарсия Бернал и Диего Луна.

За Рики Мартин проектът е особено интересен, защото бележи първата му изцяло испаноезична филмова роля от повече от 20 години. Преди световната му музикална кариера да го превърне в една от най-разпознаваемите латино звезди, Мартин има сериозен опит като актьор в мексикански телевизионни и театрални продукции, включително „Mamá ama el Rock“ и теленовелата „Alcanzar una estrella II“.

През последните години той отново се утвърди и като драматичен актьор. Ролята му на Антонио Д'Амико в „Убийството на Джани Версаче: Американска криминална история“ му донесе номинация за „Еми“, а в сериала „Palm Royale“ на Apple TV+ играе бармана Робърт Диас редом до Кристен Уиг, Лора Дърн и Карол Бърнет.

Самият Рики Мартин определя работата с Гаел Гарсия Бернал като особено ценна и подчертава, че макар ролята му да е сравнително малка, проектът го е привлякъл с авторския си подход и с творческата свобода на режисьора.

„Hombre al Agua“ ще бъде представен в секцията Venice Spotlight на 83-тото издание на кинофестивала във Венеция. Официалната програма включва прожекции на 6 и 7 септември. След това филмът ще направи северноамериканската си премиера на Международния филмов фестивал в Торонто, който се провежда от 10 до 20 септември.

Мексиканската премиера е насрочена за 24 септември 2026 г. „Hombre al Agua“ е и сред 17-те продукции, регистрирани в процедурата за избор на мексикански представител за международната категория на 99-ите награди „Оскар“. Това все още не означава, че филмът е официалната кандидатура на Мексико, а само че участва в националната селекция.

Любопитен е и личният източник на вдъхновение за историята. Гаел Гарсия Бернал свързва идеята за филма с усещането за промяна, което преживява след като става баща. Според него родителството пренарежда времето, отношенията и приятелствата и може да създаде парадоксално чувство на самота именно в момент, когато животът изглежда най-запълнен. Оттам постепенно се ражда образът на Камило и по-широката тема за човек, който търси мястото си между семейство, политика, социален статус и собствена идентичност.


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  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

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    Да,днес само за това се говори на Женския пазар!🦧🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    13:02 25.08.2026

  • 2 Ззззз

    0 2 Отговор
    Ще го изям!
    Like every girl in History!
    I move, I move, he go crazy!

    13:18 25.08.2026

  • 3 Това е уникално

    2 0 Отговор
    Е не е баш така. Според новите закони на либералната демокрация, във филма трябва да има тъмнокожи, и такива дето се работят в диференциала. Затова какъв по-добър пример за това, да вкараш Рики в сериала. А може и режисьора да му е казал; - "Ако приемеш, щи го сложа". Разбирайте "тура".

    13:20 25.08.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

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    По снимките с мадами, а вече лапа пи|||ки...

    13:34 25.08.2026