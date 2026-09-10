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Дъщеря на милиардер с трансплантация на митохондрии

Дъщеря на милиардер с трансплантация на митохондрии

10 Септември, 2026 13:44 1 081 2

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  • зрение-
  • мозъчен кръвоизлив

Медицински пробив в САЩ дава надежда за възстановяване на зрението след масивен мозъчен кръвоизлив

Дъщеря на милиардер с трансплантация на митохондрии - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският милиардер Бил Акман разкри, че дъщеря му Луси е преминала през пионерско експериментално лечение за присаждане на митохондрии. Младата жена е загубила напълно зрението си по-рано тази година след тежък мозъчен кръвоизлив в Бруклин, пише daytraders.com. Поради критичното състояние и липсата на алтернативи, процедурата е получила спешно одобрение от Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA).

По време на сложната интервенция лекари от болницата „Маунт Синай“ са извлекли здрави митохондрии от мускула на крака на пациентката и са ги инжектирали директно в течността на двете ѝ очи.

Целта на иновативната клетъчна терапия е да се възстановят увредените енергийни структури на оптичния нерв. Проучването около случая вече предизвика огромен отзвук в престижното научно списание Nature.

Акман сподели, че е оптимист за възстановяването на дъщеря си, въпреки че процесът ще бъде дълъг и труден.


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  • 1 И как точно

    2 0 Отговор
    се извличат здрави митохондрии, които са клетъчни органели?

    13:50 10.09.2026

  • 2 Фризьор

    0 0 Отговор
    Така, като я гледам на снимката, май и женски хормони трябва да й трансплантират, нищо че е побеляла. Но адмирации, че поне е гладко избръсната.

    14:12 10.09.2026