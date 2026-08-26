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Дъщерята на Ким и Кание - Норт Уест изненада мрежата с признания за пиърсинги и мечтаната работа

Дъщерята на Ким и Кание - Норт Уест изненада мрежата с признания за пиърсинги и мечтаната работа

26 Август, 2026 14:58 1 019 13

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  • кание уест-
  • ким кардашиян-
  • работа-
  • пиърсинг-
  • дъщеря

Най-голямата наследница на разделената вече двойка

Дъщерята на Ким и Кание - Норт Уест изненада мрежата с признания за пиърсинги и мечтаната работа - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Норт Уест, 13-годишната дъщеря на риалити звездата Ким Кардашиян и рапъра Кание Уест, разкри необичайните си планове за близкото бъдеще. В ново интервю за есенния брой на Dazed тийнейджърката заяви, че иска да започне „нормална работа“ в Starbucks, когато навърши 14 години, въпреки че вече развива собствена музикална кариера.

„Искам да работя в Starbucks догодина. Мисля, че ще мога, защото ще бъда на 14. Искам да имам нормална работа“, казва Норт Уест. Тя допълва, че вече не мечтае да стане професионална баскетболистка, каквато идея е имала преди няколко години.

Музиката обаче остава основната ѝ амбиция. Норт Уест издаде дебютното си EP „N0rth4evr“ през май 2026 г., след като още преди това започна да се появява в музикални проекти и да развива собствено звучене между рап, рок, емо и хиперпоп. Пред Dazed тя заявява, че не иска да отлага кариерата си, защото музиката е това, с което иска да се занимава в живота.

Освен музиката, 13-годишната Норт Уест продължава да привлича внимание с дръзкия си външен вид. Пиърсингите, синята коса и експерименталната мода вече са част от разпознаваемия ѝ стил. В интервюто тя признава, че иска пиърсинг на моста на носа, между очите, но родителите ѝ не ѝ позволяват. „Пиърсингите просто те карат да бъдеш напълно себе си“, обяснява тя.

Норт Уест вече е била виждана с различни украшения по лицето, ръцете и пръстите, макар част от използваните при фотосесии и публични появи пиърсинги да са били временни или декоративни. Именно подобни визии предизвикаха критики към Ким Кардашиян, която беше обвинена от някои потребители в социалните мрежи, че позволява на дъщеря си твърде смели решения за възрастта ѝ.

През октомври 2025 г. Ким Кардашиян коментира темата в подкаста „Call Her Daddy“. Основателката на SKIMS призна, че невинаги е лесно да преценява къде да постави границата между свободата на себеизразяване и родителския контрол, особено когато всяко решение на семейството се обсъжда публично. Тя определи Норт като уверено и силно индивидуално дете и поиска повече разбиране към родителските ѝ решения.

Самата Норт Уест изглежда решена отрано да изгради собствен път извън славата на родителите си. В предишно интервю тя беше казала, че един ден би искала да развива изкуство, музика и собствен бизнес, а дори и да поеме марките Yeezy и SKIMS. Сега плановете ѝ включват и далеч по-обикновено тийнейджърско преживяване: първа работа зад щанда на Starbucks.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Хм.....

    12 0 Отговор
    Макя й не я ли шамаросва, да не ходи толкова облечена?!

    15:02 26.08.2026

  • 2 Отгледан

    13 0 Отговор
    паразит, който ще се издържа чрез лочене на кръв от данъкоплатците в краварника. Но те си го заслужават.

    15:04 26.08.2026

  • 3 Събиноу

    16 0 Отговор
    Ква е тая утайка 😆

    15:06 26.08.2026

  • 4 Какво друго да се очаква

    10 0 Отговор
    при тези "прекрасни" гени?!

    15:21 26.08.2026

  • 5 за тъй наречения хайлайф

    9 0 Отговор
    незабавна кастрация. Паразити!!!

    15:30 26.08.2026

  • 6 Соваж бейби

    9 0 Отговор
    Грозно като шайтан,поне се е сетила си сложи чувал на главата да не плаши хората през деня,не и трябват пиърсинги ами направо оглавник за бик - сезален с халка .

    Коментиран от #9

    15:37 26.08.2026

  • 7 Ужас

    7 0 Отговор
    Как може на 13 години да изглежда по този начин?

    15:39 26.08.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Горкото, още отсега не е добре...

    15:51 26.08.2026

  • 9 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    Чувство за хумор, или пък никакво чувство за хумор?

    Коментиран от #10

    15:53 26.08.2026

  • 10 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно":

    И двете ,оглавника за бик е задължително за такива пубертети като това на снимката нали ни е забранено да бием децата профилактично по един шамар вечер преди лягане е възпитание точно в пубертета разликата е че това дете живее без баща трябва мъжка ръка в едно семейство и майка мис...нка , изобщо не им завиждам .

    Коментиран от #11

    16:21 26.08.2026

  • 11 Радвам

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Се, че схванахте шегата! Първият пост ме усмихна, а вторият направо ме разсмя?

    16:31 26.08.2026

  • 12 Щерю

    0 0 Отговор
    Тази съм я виждал в Максуда...

    16:50 26.08.2026

  • 13 Лошо

    0 0 Отговор
    плашило.

    16:58 26.08.2026