Дъщерята на Ким и Кание - Норт Уест изненада мрежата с признания за пиърсинги и мечтаната работа

Норт Уест, 13-годишната дъщеря на риалити звездата Ким Кардашиян и рапъра Кание Уест, разкри необичайните си планове за близкото бъдеще. В ново интервю за есенния брой на Dazed тийнейджърката заяви, че иска да започне „нормална работа“ в Starbucks, когато навърши 14 години, въпреки че вече развива собствена музикална кариера.

„Искам да работя в Starbucks догодина. Мисля, че ще мога, защото ще бъда на 14. Искам да имам нормална работа“, казва Норт Уест. Тя допълва, че вече не мечтае да стане професионална баскетболистка, каквато идея е имала преди няколко години.

Музиката обаче остава основната ѝ амбиция. Норт Уест издаде дебютното си EP „N0rth4evr“ през май 2026 г., след като още преди това започна да се появява в музикални проекти и да развива собствено звучене между рап, рок, емо и хиперпоп. Пред Dazed тя заявява, че не иска да отлага кариерата си, защото музиката е това, с което иска да се занимава в живота.

Освен музиката, 13-годишната Норт Уест продължава да привлича внимание с дръзкия си външен вид. Пиърсингите, синята коса и експерименталната мода вече са част от разпознаваемия ѝ стил. В интервюто тя признава, че иска пиърсинг на моста на носа, между очите, но родителите ѝ не ѝ позволяват. „Пиърсингите просто те карат да бъдеш напълно себе си“, обяснява тя.

Норт Уест вече е била виждана с различни украшения по лицето, ръцете и пръстите, макар част от използваните при фотосесии и публични появи пиърсинги да са били временни или декоративни. Именно подобни визии предизвикаха критики към Ким Кардашиян, която беше обвинена от някои потребители в социалните мрежи, че позволява на дъщеря си твърде смели решения за възрастта ѝ.

През октомври 2025 г. Ким Кардашиян коментира темата в подкаста „Call Her Daddy“. Основателката на SKIMS призна, че невинаги е лесно да преценява къде да постави границата между свободата на себеизразяване и родителския контрол, особено когато всяко решение на семейството се обсъжда публично. Тя определи Норт като уверено и силно индивидуално дете и поиска повече разбиране към родителските ѝ решения.

Самата Норт Уест изглежда решена отрано да изгради собствен път извън славата на родителите си. В предишно интервю тя беше казала, че един ден би искала да развива изкуство, музика и собствен бизнес, а дори и да поеме марките Yeezy и SKIMS. Сега плановете ѝ включват и далеч по-обикновено тийнейджърско преживяване: първа работа зад щанда на Starbucks.