Неиздадена песен на Доли Партън ще остане в капсула на времето още 20 години

Една от най-необичайните части от музикалното наследство на Доли Партън ще остане недостъпна за публиката още близо две десетилетия. Неиздадената песен „My Place in History“ („Моето място в историята“) е заключена в специална капсула на времето и според волята на кънтри легендата трябва да бъде разкрита едва на 19 януари 2046 г. – деня, в който певицата щеше да навърши 100 години.

Партън написала и записала композицията през 2015 г. по повод откриването на Dollywood's DreamMore Resort в Пиджън Фордж, щата Тенеси. Записът е поставен в дървена кутия от американски кестен, известна като „Dream Box“, която се съхранява в комплекса. Вътре са оставени копия на песента, както и техника, с която записът да може да бъде възпроизведен десетилетия по-късно.

Историята на тайната композиция отново привлече внимание след смъртта на Доли Партън на 80-годишна възраст. Певицата предварително е направила подробни планове за музикалното си наследство, включително за неиздадени записи, които да достигнат до почитателите ѝ и след края на живота ѝ.

Самата Доли Партън неведнъж признаваше, че решението да заключи песента за толкова дълго време впоследствие започнало да я измъчва. В телевизионни интервюта тя се шегуваше, че ѝ се иска да отвори кутията и да замени композицията с друга, защото според нея „My Place in History“ се е получила прекалено добра, за да остане скрита.

Певицата имала и по-практично притеснение – дали носителите и устройствата в капсулата ще оцелеят достатъчно дълго и ще могат да бъдат използвани през 2046 г. Именно затова в кутията са съхранени както самите записи, така и необходимата техника за възпроизвеждането им.

„My Place in History“ е замислена не просто като неиздавана песен, а като своеобразно послание към бъдещите поколения. Заглавието ѝ – „Моето място в историята“ – изглежда още по-символично днес, когато Доли Партън вече е оставила след себе си десетилетия музика, филми, благотворителни инициативи и едно от най-разпознаваемите имена в американската популярна култура.

Така феновете на кънтри легендата ще трябва да чакат до 19 януари 2046 г., за да чуят една от последните големи музикални тайни на Доли Партън – песен, създадена повече от 30 години преди планираното ѝ публично представяне.