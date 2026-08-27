Новини
Любопитно »
Неиздадена песен на Доли Партън ще остане в капсула на времето още 20 години

Неиздадена песен на Доли Партън ще остане в капсула на времето още 20 години

27 Август, 2026 08:45 283 5

  • доли партън-
  • песен-
  • капсула

Според волята на кънтри легендата трябва да бъде разкрита едва на 19 януари 2046 г.

Неиздадена песен на Доли Партън ще остане в капсула на времето още 20 години - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от най-необичайните части от музикалното наследство на Доли Партън ще остане недостъпна за публиката още близо две десетилетия. Неиздадената песен „My Place in History“ („Моето място в историята“) е заключена в специална капсула на времето и според волята на кънтри легендата трябва да бъде разкрита едва на 19 януари 2046 г. – деня, в който певицата щеше да навърши 100 години.

Партън написала и записала композицията през 2015 г. по повод откриването на Dollywood's DreamMore Resort в Пиджън Фордж, щата Тенеси. Записът е поставен в дървена кутия от американски кестен, известна като „Dream Box“, която се съхранява в комплекса. Вътре са оставени копия на песента, както и техника, с която записът да може да бъде възпроизведен десетилетия по-късно.

Историята на тайната композиция отново привлече внимание след смъртта на Доли Партън на 80-годишна възраст. Певицата предварително е направила подробни планове за музикалното си наследство, включително за неиздадени записи, които да достигнат до почитателите ѝ и след края на живота ѝ.

Самата Доли Партън неведнъж признаваше, че решението да заключи песента за толкова дълго време впоследствие започнало да я измъчва. В телевизионни интервюта тя се шегуваше, че ѝ се иска да отвори кутията и да замени композицията с друга, защото според нея „My Place in History“ се е получила прекалено добра, за да остане скрита.

Певицата имала и по-практично притеснение – дали носителите и устройствата в капсулата ще оцелеят достатъчно дълго и ще могат да бъдат използвани през 2046 г. Именно затова в кутията са съхранени както самите записи, така и необходимата техника за възпроизвеждането им.

„My Place in History“ е замислена не просто като неиздавана песен, а като своеобразно послание към бъдещите поколения. Заглавието ѝ – „Моето място в историята“ – изглежда още по-символично днес, когато Доли Партън вече е оставила след себе си десетилетия музика, филми, благотворителни инициативи и едно от най-разпознаваемите имена в американската популярна култура.

Така феновете на кънтри легендата ще трябва да чакат до 19 януари 2046 г., за да чуят една от последните големи музикални тайни на Доли Партън – песен, създадена повече от 30 години преди планираното ѝ публично представяне.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 след 20 години

    2 0 Отговор
    я кравите, я краварите

    08:50 27.08.2026

  • 2 Ааа... Не !

    1 0 Отговор
    Най обичаните части са други!
    Предлагам - дветецицина Доли Партън, в буркани! Единия на Алеята на славата, другия в Нешвил!

    08:51 27.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 авантгард

    0 0 Отговор
    Шрьодингер би казал: не се знае има ли в капсулата песен или няма.
    Докато не се отвори и провери какво има вътре, двете хипотези са в суперпозиция.
    Муха, муха, мухахахахаха....

    08:54 27.08.2026

  • 5 мнение

    0 0 Отговор
    Чудесно като идея, но е достатъчно някой да намери текста и да си поиграе с ИИ инструменти за генериране на музика и семпли на подобна музика от композитора и семпли от гласа на Доли Партън, за да създаде нещо поне на 90 процента от това в капсулата. Със сигурност ще има такива опити съвсем скоро.

    08:54 27.08.2026