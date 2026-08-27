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Майли Сайръс скърби за "леля Доли" със спомен за последния им разговор

Майли Сайръс скърби за "леля Доли" със спомен за последния им разговор

27 Август, 2026 10:31 641 2

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  • кръстница

Бащата на Майли - Били Рей Сайръс също отдаде почит на дългогодишната си приятелка

Майли Сайръс скърби за "леля Доли" със спомен за последния им разговор - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Майли Сайръс проговори за първи път след смъртта на своята кръстница Доли Партън и разкри, че един от последните им разговори е бил посветен на музиката и промяната. 33-годишната певица и актриса публикува емоционално послание в Instagram ден след кончината на кънтри легендата, с която бяха изключително близки.

„Имам ангел до себе си. Винаги съм имала“, написа Майли Сайръс. Тя обясни, че най-ценните ѝ моменти с Доли Партън ще останат лични, далеч от сцената и публичността, но е убедена, че нейната кръстница би искала да превърне болката в песен и да продължи напред.

Майли Сайръс допълни, че един от последните им разговори е бил за „музиката и метаморфозата“. По думите ѝ тя винаги ще обича Доли Партън и ще се стреми да я кара да се гордее.

Доли Партън почина на 25 август 2026 г. на 80-годишна възраст след кратка битка с рак, потвърдиха представители на певицата. Видът на заболяването не е оповестен публично.

Връзката между двете е започнала още преди раждането на Дисни звездата през 1992 г. Бащата на Майли, кънтри певецът Били Рей Сайръс, тогава е на турне с Доли Партън и я моли да стане кръстница на новородената му дъщеря. С годините отношенията им прерастват в близко приятелство и професионално партньорство.

Доли Партън се появява като „леля Доли“ в сериала „Хана Монтана“, а по-късно двете певици многократно излизат заедно на сцена и записват общи изпълнения. Те бяха и водещи на новогодишното телевизионно шоу на Майли Сайръс в края на 2022 г.

Били Рей Сайръс също отдаде почит на своята дългогодишна приятелка. Той си спомни как през 1992 г. таблоиди публикували слухове за предполагаема афера между тях. Когато отишъл да ѝ се извини за публикациите, Доли Партън реагирала с типичното си чувство за хумор и му казала, че подобни истории „продават плочи“.

Певецът разкри още, че малко преди смъртта си Доли Партън му изпратила лично послание, в което му казала, че го обича „с цялото си сърце“. Били Рей Сайръс заяви, че ще пази същото чувство към нея до края на живота си.

За Майли Сайръс загубата е особено лична. През годините тя неведнъж е определяла Доли Партън като една от най-важните жени в живота си и като пример за артист, който успява едновременно да пази индивидуалността си и да достига до огромна публика.

Сега Майли Сайръс избира да запази най-интимните им спомени извън публичното пространство, но обещава едно: музиката и влиянието на Доли Партън ще продължат да присъстват в живота и творчеството ѝ.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 брей

    0 0 Отговор
    "проговори за първи път"
    ми тя преди два дена почина жената...
    то сега всички взеха да си изкарват снимките с доли...

    10:39 27.08.2026

  • 2 Били Рей е

    0 0 Отговор
    dummy a..,

    Майли Сайръс има много яки песни още от преди години, благодарение на Доли Партън Майли Сайръс hold her edge on her own.❤️🇺🇸

    10:45 27.08.2026